Ошибки, которые портят интерьер маленькой комнаты

1 Большой ковер Если хозяева стремятся добавить комнате уюта, они обязательно покупают ковер. И пусть многие дизайнеры постоянно говорят о его непрактичности, особенно если в квартире есть домашние животные, никто не может поспорить с тем, что помещение с ковром выглядит гораздо красивее и комфортнее. Текстильные изделия часто используют для зонирования больших комнат, например, кухни-гостиной, но в маленьком помещении они выглядят абсолютно по-другому. Большие ковры визуально сужают и без того крохотное пространство, выглядят громоздко и неаккуратно. Поэтому владельцам маленьких комнат лучше всего отказаться от такого текстиля либо остановиться на небольшом варианте светлого цвета. Такой ковер хорошо подойдет для выделения какой-нибудь зоны, например, рабочей или прикроватной.

2 Картины в массивных рамах Декор – вещь коварная. Можно проигнорировать его и в результате получить скучную и банальную комнату, а можно переборщить и тем самым продемонстрировать плохой вкус. Ко второй ситуации относится выбор крупных картин в массивных рамах в качестве настенного декора. Большие яркие полотна привлекают к себе слишком много внимания, в результате чего комната визуально кажется меньше. Лучше всего отдавать предпочтение вытянутым нешироким картинам, которые смогут визуально приподнять потолок. Еще один хороший вариант – композиция из нескольких маленьких постеров. Вместо них можно использовать фотографии в тонких рамках. Но внимательно следите за тем, чтобы они по цветам пересекались с интерьером, и тем самым создавали целостную гармоничную картину.

3 Объемная люстра Люстры постепенно выходят из моды, уступая место точечным светильникам, настенным лампам, торшерам и прочим лаконичным осветительным приборам. Особенно некрасиво смотрится масштабная свисающая с потолка люстра с массой украшений. Если она присутствует в большом помещении с высоким потолком, ситуация не такая критичная. А вот маленькая комната сразу съеживается от такого «соседства» – люстра утяжеляет потолок, делает интерьер тяжелым и переполненным. Кроме того, к масштабной люстре очень сложно подобрать другие светильники. А учитывая тот факт, что в любой комнате должно быть несколько сценариев освещения, без дополнительного света не обойтись. Вместо крупных люстр лучше подбирать аккуратные геометрические варианты, которые не будут привлекать к себе слишком много внимания. Либо остановите свой выбор на точечном освещении – его можно регулировать и компоновать с другими приборами.

4 Громоздкая мебель Существует одно негласное правило – в маленькой комнате не должна присутствовать крупная массивная мебель. Огромная кровать, диваны с парой кресел в комплекте, шкаф на всю стену, большой журнальный столик, об который вечно все спотыкаются. Эти предметы мебели являются настоящим табу для крохотных помещений. Они занимают все свободное пространство, не оставляют места для маневров. Многие оправдывают такой интерьер тем, что в квартире должно присутствовать достаточное количество систем хранения, а если она не отличается большими габаритами, то совсем неудивительно, что вся площадь оказывается заставленной мебелью. Однако есть альтернативы. Например, вместо двуспальной кровати можно поставить раскладной диван, вместо массивного прямоугольного стола – круглый или откидной, вместо большого шкафа – два узких и высоких экземпляра в тон стен, чтобы они сливались с интерьером. Помните о том, что в комнате должно оставаться больше свободного места, чтобы вы могли себя там комфортно чувствовать и нормально передвигаться.

5 Тяжелые шторы в пол Шторы часто используют в качестве яркого акцента в интерьере. Однако массивные бархатные или велюровые гардины, которые прекрасно смотрятся в просторных помещениях, совсем по-другому выглядят в маленьких комнатах. Они зрительно сужают имеющуюся площадь, создают визуальный шум и перетягивают все внимание на себя. Кроме того, шторы, которые достают до пола, являются пылесборниками, и отличной игрушкой для детей, а также домашних любимцев. Поэтому лучше всего отказаться от тяжелых экземпляров в пол и вместо них приобрести легкие занавески, которые будут свисать на 10-15 см ниже подоконника. Если речь идет о кухне, можно ограничиться римскими шторами. Совет: Чтобы зрительно расширить или приподнять окно, необходимо вешать карниз выше окна, либо подбирать модель шире оконного проема.

6 Насыщенная цветовая палитра Выбор цвета для оформления маленькой комнаты является самым важным вопросом, которому необходимо уделить максимум внимания. В качестве базы необходимо выбирать светлые оттенки: бежевый, белый, серый, небесно-голубой, пудровый и так далее. А вот яркие цвета, по типу желтого, красного, бирюзового лучше применять дозировано и в качестве акцентов. Если переборщить, то комната не только визуально станет меньше, но также со временем начнет раздражать. Что касается темных оттенков, то их лучше избегать. Речь идет не только о декоре, настенных и напольных покрытиях, но также о мебели. Гармонично будут смотреться светлые предметы интерьера, которые по цвету приблизятся к стенам, потолку.