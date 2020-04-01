Чтобы интерьер стал ярче: интересные варианты для покраски (Фото)

1 Несмотря на то, что однотонный минималистичный дизайн доказал свою красоту и практичность, порой ему не хватает красок. Чтобы освежить квартиру, но при этом не переборщить, необходимо лишь расставить акценты в нужных местах. Предлагаем несколько идей, как воплотить это в жизнь. Входная дверь Покрасьте входную дверь в синий цвет. Обычно, прихожую рекомендуют оформлять в светлых тонах, чтобы она визуально казалась больше. Однако, если не продумать наличие акцентов, комната будет выглядеть скучно. Как насчет того, чтобы покрасить в яркий цвет входную дверь? В этом случае она станет главным элементом коридора, и вы не будете нуждаться в других декоративных элементах. Чтобы она не выглядела, как отдельная деталь обстановки, можете добавить в дизайн еще несколько вещиц такого же цвета. Например, если дверь голубая, купите зеркало в голубой раме или купите ключницу похожего оттенка. Обратите внимание: Так можно поступить не только с входной дверью, но также и с межкомнатными. Если не хотите красить все полотно полностью, ограничьтесь торцом. Выбирайте для своих целей красивый яркий цвет, который подойдет под общий дизайн.

2 Цветная стена Акцентная стена будет красиво смотреться в любой комнате. Дизайнеры часто советуют делать в одной из комнат квартиры акцентную стену, которая станет изюминкой интерьера. Особенно выигрышно она смотрится на фоне светлых обоев. Выберите контрастный цвет и покрасьте ту стену, в которой есть окно или дверь. Также можно ограничиться и простенком между окнами – желтый, красный, зеленый, голубой или любой другой яркий оттенок сможет преобразить не только этот участок комнаты, но и все помещение в целом.

3 Изголовье кровати Изголовье кровати можно нарисовать своими руками. Еще один оригинальный вариант украшения интерьера, но уже для спальни. Если ваша кровать не имеет изголовья, нарисуйте его. Не обязательно обладать талантами художника, чтобы сделать это. Достаточно просто покрасить часть стены за кроватью. В том случае, если изголовье есть, можно обойтись широкой контрастной полосой над ним. Таким образом вы сможете сделать комнату более оригинальной и выразительной. Не хотите вооружаться красками? Оббейте изголовье кровати фактурным материалом насыщенного цвета. Также будет смотреться очень стильно.

4 Стулья Стул до и после реставрации. Однотонные стулья не выбиваются из общего интерьера и не привлекают к себе излишнего внимания. Однако, в то же время, они выглядят немного скучно. Чтобы придать комнате озорное настроение, преобразите внешний вид мебели. Возьмите краску любимого цвета и при помощи кисточки добавьте обычным стульям шарма. Можно покрасить только сиденья или только ножки, чтобы эти части выступали яркими акцентами. А можно изменить внешний вид всего стула.

5 Книжные шкафы В книжном шкафу акцентной можно сделать заднюю стенку. Если в вашей квартире имеет старенький книжный шкаф, предлагаем реставрировать его при помощи минимального набора инструментов. Просто выньте полки и покрасьте заднюю стенку мебели в яркий цвет. После того, как краска высохнет, поставьте полки на их законное место. На фоне акцентной стены будут отлично смотреться не только книги, но и декоративные элементы. Такую же вещь можно будет проделать и со стеллажом. Только там акцентными нужно будет сделать не все полки, а лишь некоторые из них.

6 Мебель на ножках Разноцветные ножки на кровати. Мебель на ножках является фаворитом многим дизайнеров, так как не перегружает пространство, делает его легче и свободнее. Если вы являетесь обладателем таких предметов интерьера, например, кровати или стола, воспользуйтесь моментом и внесите в них изюминку. Просто возьмите кисточку, яркую краску и покрасьте ножки. Такие детали несомненно будут привлекать внимание, но при этом вы не рискуете перегрузить интерьер цветом. Зато комната сразу станет веселее.

7 Кухонные шкафы Кухонный гарнитур до и после изменений. Заменить все кухонные шкафы, которые уже порядком надоели, будет стоить недешево. Не сильно много вы сэкономите и в том случае, если захотите поставить новые цветные дверки, а каркас оставить прежним. Самым экономичным, простым и быстрым вариантом будет самостоятельно выкрасить дверцы в контрастный цвет. Особенно эффектно это будет смотреться на фоне светлого интерьера. Например, если до этого у вас был белоснежный гарнитур и обеденный стол голубого оттенка, можно в такой же цвет покрасить и дверки. Тогда интерьер станет целостным и гармоничным.

8 Дверной звонок Желтый дверной замок станет изюминкой лестничной площадки. Чаще всего дома, в которых мы живем, серые, а двери деревянные или скучного однотонного цвета. В такой компании явно не хватает броского необычного элемента. Как насчет того, чтобы им стал дверной замок? Покрасьте его в желтый, красный или любой другой яркий цвет и наслаждайтесь произведенным эффектом. Яркий звонок разбавить мрачную гамму, которая царит на лестничной площадке, и станет визитной карточкой вашей квартиры.

9 Комод Яркие ящики комода изменят мебель до неузнаваемости. Когда-то вы считали, что белоснежный комод отлично впишется в интерьер вашей спальни. А сейчас смотрите на него и не понимаете, как вы могли приобрести такой скучный предмет мебели. Однако не стоит торопиться и выбрасывать его на свалку. Купить новый комод вы всегда успеете, поэтому лучше для начала попытаться вдохнуть в него новую жизнь. Хорошим вариантом станет покраска некоторых ящиков в яркие оттенки. Таким образом вы сможете сэкономить, но в то же время разбавить лаконичный однотонный интерьер яркими акцентами.

10 Оконные рамы Яркие оконные рамы не нуждаются в шторах. В случае с окнами также можно уйти от стандартного виденья. Согласитесь, что типичные белые рамы – это слишком скучно, обыденно и неинтересно. А вот если покрасить их в яркий цвет, то не только окно, но и целая комната моментально преобразится и заиграет новыми красками. Можно не ограничиваться рамами и покрасить также подоконник. Или выбрать что-то одно. Главное – не бояться экспериментировать и добавлять яркие элементы в повседневную жизнь.