ТОП реальных идей, как преобразить балкон (Фото)

1 Балкон - веранда Если сделать стекло во всю высоту балкона, будет смотреться очень красиво.

2 Балкон для домохозяйки Этот вариант подходит для наслаждения пейзажем из окна и привлекает вместимостью шкафчика и мини-полочек.

3 Балкон для релакса Плетеное кресло говорит все само за себя, для расслабления больше ничего и не надо.

4 Малогабаритный балкончик Здесь не потребуется чего громадного для балкона, журнальный столик и плетеное кресло и ничего лишнего больше.

5 Балкон с мини-палисадниками Если вы любите копаться в земле, но живете в квартире и нет своего дачного участка, тогда мини-палисадник на балконе на вам будут только в радость.

6 Балкон с цветочными насаждениями При входе в такой светлый и озелененный растениями балкон, всегда будет ощущаться лето.

7 Полочки с цветами в горшках вместо шкафов на балконе Не загромождайте стены шкафами на балконе, задекорируйте стену из замечательной композиции цветков в горшках.

8 Балкон в лиловом цвете Открытый балкон в лиловых тонах замечательно впишется в любое время года.

9 Стильный и яркий балкон Оформление такого балкона в ярких и красочных тонах удивит, любого гостя и всегда будет радовать ваш глаз.

10 Балкон, оформленный как женский уголок Немного волшебства, чуть розовых ноток и балкон для девушек и женщин готов.

11 Рабочее место на балконе Поставьте стол, повесьте пару полок и удобное кресло -рабочее место готово.

12 Просторный балкон с элементами декора из дерева Просторный, светлый и уютный балкон для чаепития всей семьи.

13 Балкон - комната На таком балконе можно расположить остановившихся у вас родственников или гостей, которые задержались допоздна.

14 Деревянный балкон Простой, но в то же время эффектный балкон из дерева, без чего либо лишнего в нем.

15 Балкон для отдыха Установив балконный диван во всю длину балкона, там вздремнуть можно и почитать любимую книгу погрузившись в неё с головой.

16 Мини-кабинет на балконе Здесь вы сможете тихо и спокойно поработать, а домашняя суета останется за стенами.

17 Просторный и простой балкон Идеальное место для завтрака на рассвете.

18 Балкон без фанатизма Что ещё надо, тишина, любимая книга и ночной город как на ладони.

19 Просторный и уютный балкон Проводить время на таком балконе само удовольствие.