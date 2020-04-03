ТОП реальных идей, как преобразить балкон (Фото)

Балкон - веранда
Если сделать стекло во всю высоту балкона, будет смотреться очень красиво.
Балкон для домохозяйки
Этот вариант подходит для наслаждения пейзажем из окна и привлекает вместимостью шкафчика и мини-полочек.
Балкон для релакса
Плетеное кресло говорит все само за себя, для расслабления больше ничего и не надо.
Малогабаритный балкончик
Здесь не потребуется чего громадного для балкона, журнальный столик и плетеное кресло и ничего лишнего больше.
Балкон с мини-палисадниками
Если вы любите копаться в земле, но живете в квартире и нет своего дачного участка, тогда мини-палисадник на балконе на вам будут только в радость.
Балкон с цветочными насаждениями
При входе в такой светлый и озелененный растениями балкон, всегда будет ощущаться лето.
Полочки с цветами в горшках вместо шкафов на балконе
Не загромождайте стены шкафами на балконе, задекорируйте стену из замечательной композиции цветков в горшках.
Балкон в лиловом цвете
Открытый балкон в лиловых тонах замечательно впишется в любое время года.
Стильный и яркий балкон
Оформление такого балкона в ярких и красочных тонах удивит, любого гостя и всегда будет радовать ваш глаз.
Балкон, оформленный как женский уголок
Немного волшебства, чуть розовых ноток и балкон для девушек и женщин готов.
Рабочее место на балконе
Поставьте стол, повесьте пару полок и удобное кресло -рабочее место готово.
Просторный балкон с элементами декора из дерева
Просторный, светлый и уютный балкон для чаепития всей семьи.
Балкон - комната
На таком балконе можно расположить остановившихся у вас родственников или гостей, которые задержались допоздна.
Деревянный балкон
Простой, но в то же время эффектный балкон из дерева, без чего либо лишнего в нем.
Балкон для отдыха
Установив балконный диван во всю длину балкона, там вздремнуть можно и почитать любимую книгу погрузившись в неё с головой.
Мини-кабинет на балконе
Здесь вы сможете тихо и спокойно поработать, а домашняя суета останется за стенами.
Просторный и простой балкон
Идеальное место для завтрака на рассвете.
Балкон без фанатизма
Что ещё надо, тишина, любимая книга и ночной город как на ладони.
Просторный и уютный балкон
Проводить время на таком балконе само удовольствие.
Современный дизайн нынешнего времени
Сочетание темных элементов дизайна и светлых сейчас на самом пике популярности.