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ТОП реальных идей, как преобразить балкон (Фото)

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ТОП реальных идей, как преобразить балкон (Фото)
02:29 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: pixabay.com

Как правило, для многих балкон - место, куда отравляются в вечную "ссылку" ненужные вещи, которые выбросить рука не поднимается.

  • 1

    Балкон - веранда

    Если сделать стекло во всю высоту балкона, будет смотреться очень красиво.

  • 2

    Балкон для домохозяйки

    Этот вариант подходит для наслаждения пейзажем из окна и привлекает вместимостью шкафчика и мини-полочек.

  • 3

    Балкон для релакса

    Плетеное кресло говорит все само за себя, для расслабления больше ничего и не надо.

  • 4

    Малогабаритный балкончик

    Здесь не потребуется чего громадного для балкона, журнальный столик и плетеное кресло и ничего лишнего больше.

  • 5

    Балкон с мини-палисадниками

    Если вы любите копаться в земле, но живете в квартире и нет своего дачного участка, тогда мини-палисадник на балконе на вам будут только в радость.

  • 6

    Балкон с цветочными насаждениями

    При входе в такой светлый и озелененный растениями балкон, всегда будет ощущаться лето.

  • 7

    Полочки с цветами в горшках вместо шкафов на балконе

    Не загромождайте стены шкафами на балконе, задекорируйте стену из замечательной композиции цветков в горшках.

  • 8

    Балкон в лиловом цвете

    Открытый балкон в лиловых тонах замечательно впишется в любое время года.

  • 9

    Стильный и яркий балкон

    Оформление такого балкона в ярких и красочных тонах удивит, любого гостя и всегда будет радовать ваш глаз.

  • 10

    Балкон, оформленный как женский уголок

    Немного волшебства, чуть розовых ноток и балкон для девушек и женщин готов.

  • 11

    Рабочее место на балконе

    Поставьте стол, повесьте пару полок и удобное кресло -рабочее место готово.

  • 12

    Просторный балкон с элементами декора из дерева

    Просторный, светлый и уютный балкон для чаепития всей семьи.

  • 13

    Балкон - комната

    На таком балконе можно расположить остановившихся у вас родственников или гостей, которые задержались допоздна.

  • 14

    Деревянный балкон

    Простой, но в то же время эффектный балкон из дерева, без чего либо лишнего в нем.

  • 15

    Балкон для отдыха

    Установив балконный диван во всю длину балкона, там вздремнуть можно и почитать любимую книгу погрузившись в неё с головой.

  • 16

    Мини-кабинет на балконе

    Здесь вы сможете тихо и спокойно поработать, а домашняя суета останется за стенами.

  • 17

    Просторный и простой балкон

    Идеальное место для завтрака на рассвете.

  • 18

    Балкон без фанатизма

    Что ещё надо, тишина, любимая книга и ночной город как на ладони.

  • 19

    Просторный и уютный балкон

    Проводить время на таком балконе само удовольствие.

  • 20

    Современный дизайн нынешнего времени

    Сочетание темных элементов дизайна и светлых сейчас на самом пике популярности.

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Интерьер, Стиль, Балкон, Дизайн, Дом и сад, Как преобразить балкон.
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