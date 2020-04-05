Как правильно выбрать детский диван? (Фото)

1 Внешний вид Дизайн Дизайн дивана для крохи будет зависеть от стиля детской комнаты. Если она лаконична и выполнена в пастельных тонах, то диван можно взять с принтом, поярче. Если же у вас и так яркие цветочные обои и пестрые шторы, вряд ли будет уместно ставить еще и слишком красочный диван. Но помните, что детство - это время для шалостей и воплощения самых безумных и дурацких мечтаний. Поэтому именно в ранние годы можно порадовать ребенка спальным местом с любимым мультяшным героем, мишками или принцессами.

2 Цвет А вот цвет детского дивана - крайне важен. Чтобы купить ребенку светлый однотонный диван - нужно очень сильно верить в его чопорность. Да и нужно ли это? Лишние нервы и деньги на замену оббивки через год-другой. Если хотите что-то не мрачное - выбирайте пестрые расцветки, на которых не так сильно будут заметны пятна.

3 Материал Табу для детской комнаты является кожаный диван или выполненный из кожзама. Во-первых, в холодное время года, он не приятен к телу, холодит. Во-вторых, такая обивка очень боится царапин и острых предметов, которыми ее легко можно пробить. Также сразу отказывайтесь от полностью синтетических обивок. Они могут вызывать аллергию и "стрелять" статикой, что, согласитесь, не очень приятно. Полностью натуральные материалы тоже плохи тем, что не износостойки. Если чехол не снимается, будьте готовы вызывать мастера по перетяжке мебели через год, выбрав льняной диван. Самый оптимальный вариант - смешанные материалы, такие как велюр, флок или жаккард. В их составе есть и натуральные, и искусственные волокна, при этом такая ткань не очень дорогая.

4 Размер дивана Чтобы определиться с размером, нужно оценить параметры дивана в разобранном виде. По стандартам спальное место для ребенка от 0 - 3 лет должно быть не менее 120×60 (в Европе - 65 см). От 3 - 5 лет - минимум 140×70 см, а от 5 лет и старше — 80×190 см или 90×200 см. В собранном виде диван может быть абсолютно любым, важно правильно подобрать его габариты под размеры комнаты, чтобы слишком не загромождать пространство.

5 Что внутри Основа Не нужно выбирать основу дивана только из натурального дерева. Да, твердые сорта древесины действительно отлично держат форму спального места и выдерживают большие нагрузки, но стоят порой очень дорого. Есть ли смысл переплачивать? Если только кроха не будет ежедневно прыгать на диване к потолку, выбирайте ДСП или МДФ, которые также терпимы к нагрузкам, и достаточно прочные. Но, выбирая ДСП, важно убедиться, что использован материал класса Е1, не ниже! Другие классы этого материала для детской мебели запрещены ГОСТом. Также стоит прочитать в инструкции максимально допустимый вес для эксплуатации мебели, чтобы потом не было сюрпризов. Можно также приобрести диван с металлическим каркасом - он будет прочным и долговечным.

6 Механизм дивана Диван в детской не обязательно должен раскладываться. Если у крохи есть кровать, то на диване можно просто играть, читать и принимать гостей. Если вы берете диван для сна, важно, чтобы с его раскладным механизмом мог справляться и ребенок. Преимущественно выбирайте выкатной механизм, механизм "дельфин" и диван-"еврокнижку". А вот от классической "книжки", французской и американской раскладушки лучше отказаться. Большим плюсом будет наличие внутри дивана специального ящика для игрушек и постельного белья. Новинкой на рынке мебели являются и диваны-трансформеры. Такой диван одновременно может быть зоной отдыха семьи, столом, креслом и местом для детских шалостей!