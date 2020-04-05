Как правильно выбрать детский диван? (Фото)

Внешний вид
Дизайн
Дизайн дивана для крохи будет зависеть от стиля детской комнаты. Если она лаконична и выполнена в пастельных тонах, то диван можно взять с принтом, поярче. Если же у вас и так яркие цветочные обои и пестрые шторы, вряд ли будет уместно ставить еще и слишком красочный диван.
Но помните, что детство - это время для шалостей и воплощения самых безумных и дурацких мечтаний. Поэтому именно в ранние годы можно порадовать ребенка спальным местом с любимым мультяшным героем, мишками или принцессами.
Цвет
А вот цвет детского дивана - крайне важен. Чтобы купить ребенку светлый однотонный диван - нужно очень сильно верить в его чопорность. Да и нужно ли это? Лишние нервы и деньги на замену оббивки через год-другой. Если хотите что-то не мрачное - выбирайте пестрые расцветки, на которых не так сильно будут заметны пятна.
Материал
Табу для детской комнаты является кожаный диван или выполненный из кожзама. Во-первых, в холодное время года, он не приятен к телу, холодит. Во-вторых, такая обивка очень боится царапин и острых предметов, которыми ее легко можно пробить.
Также сразу отказывайтесь от полностью синтетических обивок. Они могут вызывать аллергию и "стрелять" статикой, что, согласитесь, не очень приятно. Полностью натуральные материалы тоже плохи тем, что не износостойки.
Если чехол не снимается, будьте готовы вызывать мастера по перетяжке мебели через год, выбрав льняной диван. Самый оптимальный вариант - смешанные материалы, такие как велюр, флок или жаккард. В их составе есть и натуральные, и искусственные волокна, при этом такая ткань не очень дорогая.
Размер дивана
Чтобы определиться с размером, нужно оценить параметры дивана в разобранном виде. По стандартам спальное место для ребенка от 0 - 3 лет должно быть не менее 120×60 (в Европе - 65 см). От 3 - 5 лет - минимум 140×70 см, а от 5 лет и старше — 80×190 см или 90×200 см.
В собранном виде диван может быть абсолютно любым, важно правильно подобрать его габариты под размеры комнаты, чтобы слишком не загромождать пространство.
Что внутри
Основа
Не нужно выбирать основу дивана только из натурального дерева. Да, твердые сорта древесины действительно отлично держат форму спального места и выдерживают большие нагрузки, но стоят порой очень дорого.
Есть ли смысл переплачивать? Если только кроха не будет ежедневно прыгать на диване к потолку, выбирайте ДСП или МДФ, которые также терпимы к нагрузкам, и достаточно прочные.
Но, выбирая ДСП, важно убедиться, что использован материал класса Е1, не ниже! Другие классы этого материала для детской мебели запрещены ГОСТом.
Также стоит прочитать в инструкции максимально допустимый вес для эксплуатации мебели, чтобы потом не было сюрпризов. Можно также приобрести диван с металлическим каркасом - он будет прочным и долговечным.
Механизм дивана
Диван в детской не обязательно должен раскладываться. Если у крохи есть кровать, то на диване можно просто играть, читать и принимать гостей. Если вы берете диван для сна, важно, чтобы с его раскладным механизмом мог справляться и ребенок.
Преимущественно выбирайте выкатной механизм, механизм "дельфин" и диван-"еврокнижку". А вот от классической "книжки", французской и американской раскладушки лучше отказаться.
Большим плюсом будет наличие внутри дивана специального ящика для игрушек и постельного белья. Новинкой на рынке мебели являются и диваны-трансформеры. Такой диван одновременно может быть зоной отдыха семьи, столом, креслом и местом для детских шалостей!
Наполнитель
Наполнитель мебели играет важную роль, поскольку не только влияет на осанку ребенка и удобство, но и на внешний вид самого дивана. Можно выбирать ППУ или латекс, но от дешевого поролона лучше отказаться - он быстро просядет.
Некоторые производители ставят также дополнительные пружинные блоки. Это большой плюс, но не является обязательной необходимостью, поскольку вес ребенка не очень велик. Но если вы берете мебель на более, чем 5 - 7 лет, лучше об этом подумать.