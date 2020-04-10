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Интересные идеи по организации пространства для книг в квартире (Фото)

Смотрите фото (18)
Интересные идеи по организации пространства для книг в квартире (Фото)
05:25 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что мы живём в быстроменяющемся мире и всё чаще читаем книги в электронном виде, печатная литература занимает особенное место в нашей жизни.

  • 1

    Открытые угловые полки

    Идея №1. Открытая угловая полка для хранения книг

    При ограниченной площади помещения стоит обратить внимание на углы. Их использование сделает комнату более эргономичной и удобной. Открытые полки не будут загромождать пространство. В визуальном плане они даже расширят его, а если расположить полки под самый потолок, то это зрительно приподнимет его.

  • 2

    Идея №2. Угловые полки экономят место в маленькой квартире

  • 3

    Идея №3. Небольшая угловая полочка для книг

  • 4

    Книжные полки под потолком

    Идея №4. Книжные полки под потолком

    Задействовать можно не только место в углах. Часто пространство под потолком остаётся без внимания. А ведь библиотеку удобно расположить в гостиной над диваном, в прихожей над входной дверью или в спальне около кровати.

  • 5

    Идея №5. Хранение книг в спальне

  • 6

    Книги в мебели

    Довольно необычно и интересно смотрится мебель, где предусмотрено место для хранения книг. Сегодня можно найти готовые варианты, а при желании – изготовить такие предметы интерьера своими руками. Для этого пригодятся старые доски, например, чтобы сделать горизонтальный стеллаж-перегородку, который будет зонировать пространство и служить для хранения книг. Ещё одна оригинальная идея – создать пуфик-столик.

    Идея №6. Хранение книг в маленькой спальне

  • 7

    Идея №7. Хранение книг в квартире-студии

  • 8

    Идея №8. Пуфик-столик, где удобно хранить книги

  • 9

    Идея №9. Хранение книг на кухне

  • 10

    Идея №10. Хранение книг под лестницей

  • 11

    Задействовать место у окна

    Домашнюю библиотеку можно обустроить прямо у окна. Вокруг него расположить полки с книгами, а на самом подоконнике сделать место для чтения. Или же, если под подоконником нет радиатора отопления, то хранить книги прямо под ним. Правда, место у окна для обоих вариантов должно быть сухим. Если стена бывает влажная или холодная в осенне-зимний период, то от таких идей лучше отказаться, так как книги могут отсыреть и испортиться.

    Идея №11. Хранение книг под подоконником

  • 12

    Идея №12. Хранение книг у окна

  • 13

    Креативно и стильно

    Чтобы не только сэкономить место, но и сделать интерьер оригинальным, можно придумать необычные органайзеры для хранения книг. Например, сшить текстильные кармашки, в которые очень удобно складывать любимые книги. Особенно, такая затея понравится детям. Для детской также можно сделать милый держатель для книг из тех же досок.

    Идея №13. Текстильные органайзеры для хранения книг

  • 14

    Идея №14. Хранение книг в детской

    Стильно смотрятся книги, сложенные в металлические или плетёные корзины. К тому же, это удобный и мобильный вариант.

  • 15

    Идея №15. Металлическая корзинка для хранения книг

    Книги могут выступать даже в роли настенного декора, если сделать для них красивые подставки из багетов или старых деревянных ящиков.

  • 16

    Идея №16. Можно использовать книги в качестве декора

  • 17

    Идея №17. Для хранения книг можно использовать старые деревянные ящики

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Все по теме:

Литература, Квартира, Интерьер, Дом и сад, Стиль квартиры, Где найти место для книг, Где хранить книги, Хранение книг.
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