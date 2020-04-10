Интересные идеи по организации пространства для книг в квартире (Фото)

1 Открытые угловые полки Идея №1. Открытая угловая полка для хранения книг При ограниченной площади помещения стоит обратить внимание на углы. Их использование сделает комнату более эргономичной и удобной. Открытые полки не будут загромождать пространство. В визуальном плане они даже расширят его, а если расположить полки под самый потолок, то это зрительно приподнимет его.

2 Идея №2. Угловые полки экономят место в маленькой квартире

3 Идея №3. Небольшая угловая полочка для книг

4 Книжные полки под потолком Идея №4. Книжные полки под потолком Задействовать можно не только место в углах. Часто пространство под потолком остаётся без внимания. А ведь библиотеку удобно расположить в гостиной над диваном, в прихожей над входной дверью или в спальне около кровати.

5 Идея №5. Хранение книг в спальне

6 Книги в мебели Довольно необычно и интересно смотрится мебель, где предусмотрено место для хранения книг. Сегодня можно найти готовые варианты, а при желании – изготовить такие предметы интерьера своими руками. Для этого пригодятся старые доски, например, чтобы сделать горизонтальный стеллаж-перегородку, который будет зонировать пространство и служить для хранения книг. Ещё одна оригинальная идея – создать пуфик-столик. Идея №6. Хранение книг в маленькой спальне

7 Идея №7. Хранение книг в квартире-студии

8 Идея №8. Пуфик-столик, где удобно хранить книги

9 Идея №9. Хранение книг на кухне

10 Идея №10. Хранение книг под лестницей

11 Задействовать место у окна Домашнюю библиотеку можно обустроить прямо у окна. Вокруг него расположить полки с книгами, а на самом подоконнике сделать место для чтения. Или же, если под подоконником нет радиатора отопления, то хранить книги прямо под ним. Правда, место у окна для обоих вариантов должно быть сухим. Если стена бывает влажная или холодная в осенне-зимний период, то от таких идей лучше отказаться, так как книги могут отсыреть и испортиться. Идея №11. Хранение книг под подоконником

12 Идея №12. Хранение книг у окна

13 Креативно и стильно Чтобы не только сэкономить место, но и сделать интерьер оригинальным, можно придумать необычные органайзеры для хранения книг. Например, сшить текстильные кармашки, в которые очень удобно складывать любимые книги. Особенно, такая затея понравится детям. Для детской также можно сделать милый держатель для книг из тех же досок. Идея №13. Текстильные органайзеры для хранения книг

14 Идея №14. Хранение книг в детской Стильно смотрятся книги, сложенные в металлические или плетёные корзины. К тому же, это удобный и мобильный вариант.

15 Идея №15. Металлическая корзинка для хранения книг Книги могут выступать даже в роли настенного декора, если сделать для них красивые подставки из багетов или старых деревянных ящиков.

16 Идея №16. Можно использовать книги в качестве декора