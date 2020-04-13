Как освежить интерьер: бюджетные идеи, которые можно воплотить прямо сейчас

Декупаж плитки
Создайте собственные узоры на плитке. Обновите вид вашей кухни.
Зелень в горшках
Цветы всегда и в любом интерьере будут смотреться к месту.
Стены из дикого камня
Сделав одну стенку из дикого декоративного камня, комната станет роскошнее.
Высокий плинтус
Здесь все просто. Прикрепите 2 плинтуса и комната будет более элегантнее.
Неограниченное количество зеркал
В нынешнее время зеркала – это неотъемлемая часть дизайна в любом стиле.
Фотопанно
Его можно создать из семейных фотографий или понравившихся вам красивых картинок.
Декор потолка из деревянных балок
Смотрится круто и необычно, идея стоит затраченных сил.
Элементы декора из дерева
Здесь можно фантазировать как угодно, элементы декора могут быть совсем все в разных направлениях.
Ковер в ярких тонах
Такой ковер украсит любую комнату и придаст ярких и насыщенных цветов.
Декорирование между оконными проемами
Вид сразу становится облагороженный и уютный.
Красивый пол
Не все задумываются над дизайном пола, хотя от него зависит уют и общая обстановка комнаты.
Создание контраста в комнате
Подобранные в один тон цвет стен и мебель будут идеально сочетаться, а пол, сделанный из дерева, придаст контраста в комнате.
Декоративная лепнина на потолке для люстры
С виду кажется, что это ручная лепка, но это круглая панель из пластика сэкономит ваш бюджет.
Необычный дизайн лестницы
Замените обычный и скучный декор лестницы на что-то яркое, новое и интересное.
Подушки для дизайна дивана
Создайте нотку чего – то свеженького и необычного.
Длинные шторы
Эти шторы будут смотреть шикарно, безусловно, так же визуально они приподнимут высоту потолка.
Этажерка для мелочей
Такая этажерка ручной работы всегда пригодится в интерьере для разных мелочей.
Картина – тайник
Украсьте свою стену обыкновенной картиной, но внутри картины можно хранить разные драгоценности.