Как освежить интерьер: бюджетные идеи, которые можно воплотить прямо сейчас

1 Декупаж плитки Создайте собственные узоры на плитке. Обновите вид вашей кухни.

2 Зелень в горшках Цветы всегда и в любом интерьере будут смотреться к месту.

3 Стены из дикого камня Сделав одну стенку из дикого декоративного камня, комната станет роскошнее.

4 Высокий плинтус Здесь все просто. Прикрепите 2 плинтуса и комната будет более элегантнее.

5 Неограниченное количество зеркал В нынешнее время зеркала – это неотъемлемая часть дизайна в любом стиле.

6 Фотопанно Его можно создать из семейных фотографий или понравившихся вам красивых картинок.

7 Декор потолка из деревянных балок Смотрится круто и необычно, идея стоит затраченных сил.

8 Элементы декора из дерева Здесь можно фантазировать как угодно, элементы декора могут быть совсем все в разных направлениях.

9 Ковер в ярких тонах Такой ковер украсит любую комнату и придаст ярких и насыщенных цветов.

10 Декорирование между оконными проемами Вид сразу становится облагороженный и уютный.

11 Красивый пол Не все задумываются над дизайном пола, хотя от него зависит уют и общая обстановка комнаты.

12 Создание контраста в комнате Подобранные в один тон цвет стен и мебель будут идеально сочетаться, а пол, сделанный из дерева, придаст контраста в комнате.

13 Декоративная лепнина на потолке для люстры С виду кажется, что это ручная лепка, но это круглая панель из пластика сэкономит ваш бюджет.

14 Необычный дизайн лестницы Замените обычный и скучный декор лестницы на что-то яркое, новое и интересное.

15 Подушки для дизайна дивана Создайте нотку чего – то свеженького и необычного.

16 Длинные шторы Эти шторы будут смотреть шикарно, безусловно, так же визуально они приподнимут высоту потолка.

17 Этажерка для мелочей Такая этажерка ручной работы всегда пригодится в интерьере для разных мелочей.