Все о подкормке рассады: когда, чем и как обрабатывать культуры

1 Первая подкормка рассады народными средствами Первую подкормку рассады целесообразно проводить через 10-14 дней после пикировки. Если же сеянцы растут в отдельных емкостях, то ориентируйтесь на их размер: на стеблях должно быть не менее 2-3 настоящих листочков. До высадки рассады в грунт можно провести несколько подкормок, но промежуток между каждой должен быть не менее 7 дней. Лучше всего чередовать разные виды удобрений. Итак, вот чем можно подкормить сеянцы.

2 Нашатырный спирт – подкормка для рассады В данный период целесообразно провести подкормку нашатырным спиртом, который содержит 82% азота и легко усваивается растениями. Азот укрепит стебли сеянцев, увеличит лиственную массу. Для приготовления препарата растворите 1 ч.л. нашатырного спирта в 10 л воды, хорошо перемешайте и аккуратно полейте сеянцы под корень. Медведка и проволочник не любят нашатырный спирт, поэтому с его помощью можно защитить растения и после высадки в грунт. Растворите 3-4 ст.л. средства в 10 л воды и вылейте по 0,5 л в каждую лунку.

3 Подкормка рассады яичной скорлупой Яичная скорлупа содержит много кальция, который способствует делению клеток, а, соответственно, активному росту рассады. В качестве подкормки используют настой скорлупы. Возьмите скорлупу 3-4 куриных яиц, залейте 3 л теплой воды и поставьте настаиваться в темное место. Чтобы запах настоя не распространился по дому, накройте емкость плотной крышкой. Через 3 дня, когда настой станет мутным и "ароматным", разведите его в пропорции 1:3 и полейте рассаду. Яичную скорлупу можно также использовать для защиты сеянцев от черной ножки. Для этого мелко измельчите скорлупки и присыпьте почву в емкостях с рассадой.

4 Подкормка рассады кофейной гущей Кофейная гуща насыщает грунт азотом. И хотя его в ней не так много, как, например, в нашатырном спирте (всего около 2%), растениям такая подкормка понравится. Благодаря гуще сеянцы смогут быстрее усваивать из почвы другие питательные вещества. Прежде чем подкормить растения, промойте спитой кофе чистой водой, подсушите, а затем аккуратно заделайте в почву. Спитую кофейную гущу также можно добавлять на грядки. Это улучшит состав почвы, привлечет дождевых червей и полезные микроорганизмы.

5 Подкормка рассады народными средствами после высадки в грунт Первую подкормку можно проводить через 10 дней после высадки рассады в грунт. Следующую – через 14 дней после первой. Третья подкормка обычно приходится на время цветения. И здесь вам на помощь снова придут народные средства!

6 Подкормка рассады дрожжами Очень популярна дрожжевая подкормка для рассады, т.к. дрожжи способствуют наращиванию зеленой массы, в разы ускоряют рост растений, повышают их иммунитет и выносливость. После применения такой подкормки корневая система получает сильный толчок к развитию. Не меньше пользы приносят дрожжи и микрофлоре почвы. Поэтому если хотите получить отличный урожай, обязательно используйте данную подкормку. Залейте 100 г дрожжей 10 л воды, добавьте 2 ст.л. сахара и оставьте на сутки. Готовое средство разведите в пропорции 1:5 и полейте растения под корень. Перед началом цветения подкормку дрожжами можно повторить.

7 Подкормка рассады золой Древесная зола – ценный источник калия и фосфора, которые так нужны растениям на данном этапе. Вносить такую подкормку можно как в сухом виде (0,2 ч.л. золы на одно растение), так и в форме настоя. Растворите в 10 л горячей воды полстакана золы, дайте настояться в течение суток. Затем процедите и полейте растения.

8 Подкормка рассады банановой кожурой Банановые шкурки богаты калием и успешно используются на дачных участках. Чтобы приготовить питательное удобрение, залейте кожуру 2-3 бананов (можно предварительно ее измельчить) 3 л теплой воды. Настаивайте шкурки 3 дня, после процедите и полейте растения под корень.

9 Подкормка рассады луковой шелухой Луковая шелуха – бесценное удобрение для рассады и такое же доступное, как банановая кожура или яичная скорлупа. Особенно полезно поливать луковым настоем ослабленные растения, т.к. в составе шелухи много антиоксидантов, укрепляющих иммунитет. Не меньше пользы приносят и фитонциды. Грибки и болезнетворные бактерии боятся их как огня! И по количеству питательных веществ луковая шелуха не уступает другим народным средствам, есть в ней и витамины А, С, РР, группы В, калий, фосфор, железо и т.д. Для приготовления настоя понадобятся 2 стакана, плотно наполненных луковой шелухой. Залейте их 2 л кипятка и настаивайте около 2 суток. Затем процедите и разбавьте в соотношении 1:3. Если растение выглядит вялым, можно подкормить его луковым настоем уже на 3-й день после посадки.

10 Полезные советы по подкормке рассады народными средствами Прежде чем приступить к приготовлению домашних препаратов, обязательно прочитайте эти советы! Подкормка рассады в емкостях отличается от подкормки в грунте, когда растения сначала поливают, а потом удобряют. В случае с рассадой в емкостях это может привести к переувлажнению почвы и развитию гнили. Поэтому лучше всего полив и подкормку разделить. Например, вечером полить, а утром подкормить.

11 Рассаду в грунте лучше всего подкармливать утром в пасмурный или облачный день.

12 Не используйте концентрированные растворы удобрений, обязательно их разбавляйте, чтобы растения не получили ожоги.

13 Слишком частые подкормки ослабляют растения и снижают урожайность. Главное правило – лучше не докормить, чем перекормить.

14 Следите за внешним видом растений. Если листья и стебли крепкие, здоровые, не спешите вновь браться за препараты. А вот если наблюдаются признаки слабости и увядания, значит, пора провести подкормку. Также о проблемах с растениями сигнализируют следующие признаки: светлеют нижние листья – нехватка азота; листья желтеют, сохнут кончики – нехватка калия; тонкие побеги, листья фиолетового или голубоватого оттенка – нехватка фосфора.