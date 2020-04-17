Какие комнатные цветы можно держать в спальне (Фото)

1 Комнатные цветы, которые можно выращивать в спальне При том разнообразии комнатных растений, которые сейчас имеются в нашем распоряжении, подобрать подходящие для спальни совсем несложно. Спатифиллум ("Женское счастье") Этот прелестный влаголюбивый цветок подойдет и для спальни одинокой (пока) женщины, и для супружеской спальни. Он олицетворяет собой верность и любовь. "Женское счастье" — неприхотливый цветок, который увлажняет и очищает воздух в помещении. Поэтому его смело можно ставить в спальне для создания в ней благоприятной атмосферы. Ухаживать за этим цветком совсем несложно, для хорошего роста и цветения ему необходимы: достаточно высокая температура (не менее 20 градусов); отсутствие сквозняков (они губительны для растения, поэтому на подоконнике спатифиллум лучше не держать; солнечное освещение, поэтому в дальний угол этот цветок лучше не убирать, ему нужен свет; хорошее увлажнение, его нужно не только поливать, но и обязательно обрызгивать листья водой. При этом воду для полива нужно обязательно отстоять не менее чем десять-двенадцать часов, цветок очень благодарно отзывается на правильный полив. У этого цветка несколько разновидностей, и вы можете выбрать именно ту, которая подходит конкретно вам. "Ваш" цветок будет отлично расти при минимальном уходе за ним.

2 Бегония Разновидностей бегоний бывает великое множество, поэтому вы без труд сможете подобрать такую, которая подойдет именно вам. Любую из них можно поставить в спальне, этот цветок вполне подходит для этой комнаты. Бегония — распространенное растение, его выращивают и в квартирах, и в садах. В спальне его можно поставить на подоконник, цветок любит солнечный свет и влагу. При этом, выбрав однажды для нее место, бегонию лучше не переставлять, так как это не пойдет ей на пользу. В хороших условиях бегония прекрасно растет и цветет, причем цветы ее могут быть самого разного окраса. Этот цветок любит свежий воздух и простор, это обязательно нужно учитывать.

3 Мирт (миртовое дерево) Это очень подходящее для спальни растение, оно обладает успокаивающими и умиротворяющими свойствами. Кроме того, мирт удаляет бактерии и туберкулезные палочки. Миртовое дерево улучшает сон, поэтому его присутствие в спальне благоприятно сказывается на людях. Уход за миртом не сложен, растение любит солнце, влагу и теплый воздух. Он иногда сбрасывает листья, реагируя таким образом на неподходящие для него условия. После того, как вы приобрели для своей комнаты миртовое дерево, ему обязательно нужно устроить "период покоя" — некоторое время он должен постоять на подоконнике, пока не привыкнет к окружающей его атмосфере. После этого его следует перенести на постоянное место. Мирт может расти и не на самом солнечном месте, однако только на солнце будут появляться цветы. Кроме того, мирт любит влажный воздух, поэтому его нужно как можно чаще увлажнять, в том числе и обрызгивать листья водой.

4 Пеларгония (герань) Несмотря на специфический запах, это растение считается благоприятным для спальни. Она очищает и обеззараживает воздух, снимает головную боль, спазмы, нервное напряжение, а также нормализует давление. Герань снимает стресс и незаменима при сердечных заболеваниях. Этот цветок легко переносит как повышение, так и понижение температур, любит солнечный яркий свет и обильный полив. Выбирайте для нее в спальне самое светлое место, поливайте и наслаждайтесь запахом и яркими соцветиями.

5 Лаванда Прекрасно подходит для комнаты, в которой спят, лаванда — это растение обладает целым рядом полезных свойств. Она имеет нежный запах и удлиненные соцветия голубого и розового оттенков. Лаванду нужно сразу сажать в объемный горшок, потому что она любит простор и свободу. в маленькой емкости растение цвести не будет. Она очень любит солнечный свет, поэтому размещать ее нужно на подоконниках, а еще лучше — подсвечивать дополнительно. Аромат лаванды обладает поистине магическими свойствами: она поднимает настроение, избавляет от депрессии, снимает нервное напряжение, головную боль, она помогает справиться с утомляемостью и бессонницей. Поэтому можно смело высаживать это растение в горшок и ставить в спальню. Только подбирайте сорт, подходящий для комнатного разведения.

6 Алоэ и каланхоэ Нельзя назвать эти цветы особенно красивыми, тем не менее, их часто можно увидеть в спальне, и это вполне объяснимо — эти цветы ночью выделяют не углекислый газ, а кислород. При этом алоэ имеет массу лечебных свойств: он отлично помогает при простуде, при насморке, сок алоэ добавляют в кремы и маски, он очень целебен. Листья алоэ перемалывают в мясорубке и смешивают с медом, это отличное средство при кашле. А каланхоэ, помимо полезных свойств, еще и очень декоративен — если на подоконник поставить несколько экземпляров с соцветиями разного окраса, спальня будет смотреться очень нарядно. Оба эти растения совсем несложны в уходе и легко переносят засуху, особенно алоэ, который является разновидностью кактуса. Горшки им нужны небольшие, к составу почвы оба эти цветка нетребовательны, их достаточно поставить на солнечное место и периодически поливать. При таком уходе комнатные растения будут хорошо себя чувствовать, а каланхоэ — радовать вас обильным пышным цветением практически круглый год, зимой и летом.

7 Как расставить цветы в спальне Разумеется, вышесказанное совсем не означает, что все перечисленные цветы нужно расставить в спальне — для того, чтобы внести гармонию в свою жизнь, вполне достаточно одного или двух цветов. Здесь действует принцип — лучше не переборщить. Цветы в спальне можно поставить: на подоконниках, если они любят яркий солнечный свет; на прикроватной тумбочке; на комоде; просто на полу, если растение достаточно большое. На широком подоконнике, если у вас в квартире именно такой, можно разместить и несколько горшков с цветами, и вытянутый контейнер, куда можно посадить подходящие растения — например, бегонии разных оттенков. Если в вашей спальне подоконник узкий, можно поставить несколько небольших красивых горшочков с геранями — они прекрасно впишутся в ваш интерьер. Небольшой аккуратный горшок с цветущим растением будет прекрасно смотреться на прикроватной тумбочке, особенно если она оборудована подсветкой. Например, кустик лаванды под лампой будет чувствовать себя прекрасно и наполнять воздух нежным ароматом. Красивые горшки с цветами можно поставить и на комоде, только нужно выбрать растения, которые не нуждаются в ярком солнечном свете. Тогда они будут не только хорошо выглядеть в интерьере спальни, но не испытывать проблем с развитием, что тоже немаловажно — в спальне не место вянущим, засыхающим цветам. Если у вас в спальне живет растение в большом красивом кашпо, смело ставьте его на полы, выбрав подходящее место — цветы на полу смотрятся очень стильно, если их правильно вписать в интерьер комнаты.