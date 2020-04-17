Готовимся к Пасхе: 9 красивых вещей, которые можно сделать к празднику своими руками (Фото)

1 Большинство из нас остается дома, а это значит, что есть возможность подготовиться к Пасхальному Воскресенью, украсить квартиру и создать весеннее праздничное настроение для себя и своих близких. Пасхальное дерево В следующий раз, когда пойдете гулять с собакой или выносить мусор, наберите несколько веточек в ближайшем дворе. Поставьте ветки в вазу и украсьте. Срезанные ветви дерева могут стать оригинальным украшением комнаты или кухни. Поставьте их в вазу с водой и украсьте декоративными яйцами. Можно использовать полые крашеные скорлупки, подвесив их на лентах, как елочные игрушки, но есть еще более простой вариант: просто нарежьте лоскутов из яркой ткани и повяжите на ветки. Когда на деревце появятся молодые листья, станет только красивее.

2 Морковный букет Такой букет из моркови простоит дольше, чем живые цветы, а выглядит очень симпатично. Для проекта нужна ткань, джутовый шпагат, клей и ветки, собранные на улице. Вместо веток можно использовать сезаль, а ткань выбрать яркую. Такая морковка оживит интерьер. Если дома есть красивая открытая полка, ее можно украсить морковной гирляндой, подвесив готовую морковь на веревке.

3 Пасхальные рисунки Втулки от туалетной бумаги, наверняка, есть в каждом доме, и, оказывается, с их помощью можно рисовать с детьми забавные рисунки, например, птенцов или кроликов. Вариант штампа для пасхального кролика готовится из трех втулок, две из которых нужно согнуть в форме ушек и приклеить к третьей.

4 Террариум к Пасхе Из самых простых вещей, которые найдутся дома, можно сделать очень красивую композицию в большой стеклянной вазе или круглом террариуме для суккулентов. Если дома есть растения, декоративные камешки, цветной песок, мох, бусины, пасхальные фигурки, декоративные яйца, ленточки и т. д., все подойдет.

5 Гиацинты из бумаги Чтобы сделать бумажный букет, понадобятся ножницы и спица. Сложите пополам полоску цветной бумаги, надрежьте лепестки, как показано на фото, а затем закрутите их с помощью спицы. Готовую бахрому накрутите на проволоку.

6 Сахарные леденцы Умеете готовить леденцы из сахара? Дети их очень любят! В состав сахарного сиропа добавьте немного куркумы для окрашивания.

7 Гирлянды из бумаги Если есть старые обои, цветная бумага или обычные краски, можно сделать гирлянду или просто наклеить силуэты с пасхальной тематикой с помощью двухстороннего или малярного скотча.

8 Кролик из носка Очаровательная игрушка-украшение, которую можно сделать быстро вместе с ребенком. Берете старый махровый (или обычный носок), наполняете рисом и подвязываете в двух местах лентой или тесьмой, чтобы отделить туловище и ушки. Верхнюю часть там, где располагаются ушки кролика, разрезаете ножницами на две части. Края можно обработать или оставить, как есть. Теперь осталось нарисовать глазки и носик или вышить их нитками. Отличный семейный проект, который понравится любому ребенку! Кстати, этого фантастического кролика можно использовать, как грелку, если положить на несколько секунд в микроволновку, чтобы нагрелся рис.