Готовимся к Пасхе: 9 красивых вещей, которые можно сделать к празднику своими руками (Фото)

Большинство из нас остается дома, а это значит, что есть возможность подготовиться к Пасхальному Воскресенью, украсить квартиру и создать весеннее праздничное настроение для себя и своих близких.
Пасхальное дерево
В следующий раз, когда пойдете гулять с собакой или выносить мусор, наберите несколько веточек в ближайшем дворе. Поставьте ветки в вазу и украсьте. Срезанные ветви дерева могут стать оригинальным украшением комнаты или кухни. Поставьте их в вазу с водой и украсьте декоративными яйцами.
Можно использовать полые крашеные скорлупки, подвесив их на лентах, как елочные игрушки, но есть еще более простой вариант: просто нарежьте лоскутов из яркой ткани и повяжите на ветки. Когда на деревце появятся молодые листья, станет только красивее.
Морковный букет
Такой букет из моркови простоит дольше, чем живые цветы, а выглядит очень симпатично. Для проекта нужна ткань, джутовый шпагат, клей и ветки, собранные на улице.
Вместо веток можно использовать сезаль, а ткань выбрать яркую. Такая морковка оживит интерьер.
Если дома есть красивая открытая полка, ее можно украсить морковной гирляндой, подвесив готовую морковь на веревке.
Пасхальные рисунки
Втулки от туалетной бумаги, наверняка, есть в каждом доме, и, оказывается, с их помощью можно рисовать с детьми забавные рисунки, например, птенцов или кроликов.
Вариант штампа для пасхального кролика готовится из трех втулок, две из которых нужно согнуть в форме ушек и приклеить к третьей.
Террариум к Пасхе
Из самых простых вещей, которые найдутся дома, можно сделать очень красивую композицию в большой стеклянной вазе или круглом террариуме для суккулентов. Если дома есть растения, декоративные камешки, цветной песок, мох, бусины, пасхальные фигурки, декоративные яйца, ленточки и т. д., все подойдет.
Гиацинты из бумаги
Чтобы сделать бумажный букет, понадобятся ножницы и спица. Сложите пополам полоску цветной бумаги, надрежьте лепестки, как показано на фото, а затем закрутите их с помощью спицы. Готовую бахрому накрутите на проволоку.
Сахарные леденцы
Умеете готовить леденцы из сахара? Дети их очень любят! В состав сахарного сиропа добавьте немного куркумы для окрашивания.
Гирлянды из бумаги
Если есть старые обои, цветная бумага или обычные краски, можно сделать гирлянду или просто наклеить силуэты с пасхальной тематикой с помощью двухстороннего или малярного скотча.
Кролик из носка
Очаровательная игрушка-украшение, которую можно сделать быстро вместе с ребенком. Берете старый махровый (или обычный носок), наполняете рисом и подвязываете в двух местах лентой или тесьмой, чтобы отделить туловище и ушки. Верхнюю часть там, где располагаются ушки кролика, разрезаете ножницами на две части.
Края можно обработать или оставить, как есть. Теперь осталось нарисовать глазки и носик или вышить их нитками. Отличный семейный проект, который понравится любому ребенку! Кстати, этого фантастического кролика можно использовать, как грелку, если положить на несколько секунд в микроволновку, чтобы нагрелся рис.
Вазы из яичной скорлупы
Простое, но очень красивое украшения для стола или подоконника делается из яичных скорлупок. Налейте в пустые скорлупки воды и поставьте маленькие цветочки или листья комнатных растений. Чтобы прикрепить их к подносу, блюдо или небольшому зеркалу, используйте свечной воск, расплавив его над огнем.