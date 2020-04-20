Скачать
Понедельник, 20.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине замедлился рост заболеваемости Covid-19: статистика Минздрава
В Украине замедлился рост заболеваемости Covid-19: статистика Минздрава
Карта коронавируса в Украине и мире 20 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 20 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Чемпион мира по биатлону Ландертингер завершил карьеру
Чемпион мира по биатлону Ландертингер завершил карьеру
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 апреля

Какие цветы лучше посадить в саду и на даче (Фото)

Смотрите фото (6)
Какие цветы лучше посадить в саду и на даче (Фото)
11:15 Сегодня Телеграф 6cotok.org Фото: pixabay.com

Нежные и ароматные цветы не так беззащитны, как кажется на первый взгляд.

  • 1

    Бархатцы

    Желто-оранжевые головки бархатцев можно встретить на многих участках и клумбах. Садоводы любят их за неприхотливость и обильное длительное цветение. Но не все знают, что эти растения обладают и другими, пожалуй, более значительными достоинствами.

    Бархатцы выделяют фитонциды, которые губительно действуют на многих возбудителей грибковых заболеваний, нематод и других мелких почвенных червей. Посадите бархатцы рядом с картофелем и томатами, и эти опасные вредители обойдут их стороной.

    Защищают эти цветы не только представителей семейства Пасленовые, но и другие растения. Они отпугивают таких насекомых-вредителей, как капустная белянка, луковая муха, долгоносик, совка и др.

    Высаженные по периметру или между грядок бархатцы уберегут капусту, лук, горох и садовую землянику от их злостных пожирателей. Настоем же растения можно обрабатывать пораженные тлей плодовые деревья и кустарники.

    Для приготовления действенного средства против колоний этих вредителей нужно половину ведра измельченных бархатцев залить доверху теплой водой (40-60°С) и настаивать в течение двух суток. В процеженный настой затем добавляют 40 мл жидкого мыла и обрабатывают им пораженные растения. Также этим средством можно обеззаразить посадочный материал гладиолусов.

    Осенью же измельченные бархатцы можно заделать в почву: они ее оздоровят, т.к. являются природным антисептиком.

    Вырастить же бархатцы можно рассадным способом, высевая их семена в контейнеры с середины марта до середины апреля.

  • 2

    Календула

    Оздоровить весь огород может и календула, которую опытные садоводы стараются высаживать по всему участку. Она эффективно противостоит возбудителям серой гнили, предупреждает развитие черной ножки и других грибковых заболеваний.

    В посадках с картофелем календула успешно отпугивает колорадского жука, а в капустных грядках – слизней. Высаженные же рядом с клубникой ноготки (так еще называют это растение) уберегут ее от тли, приняв удар на себя.

    Выделяемые календулой фитонциды отпугивают клещей и клопов, подавляют спаржевую трещалку, гусениц бражника и многие виды тли. Ее настоем также можно обрабатывать пораженные растения (залейте 200 г измельченных цветов 1 л воды и настаивайте в темном месте 5 суток, процеженное средство разведите еще 1 л воды).

    Календула к тому же прекрасный сидерат. Ее можно заделывать в землю, закладывать в компост и использовать при устройстве теплых грядок. Ноготки обеззараживают почву от болезнетворных микроорганизмов. Высаженные рядом с розами они уберегут "королеву цветов" от многих болезней.

    Есть у календулы и другие полезные свойства.

  • 3

    Настурция

    Придет на помощь в борьбе с насекомыми-вредителями и огненная настурция. Она прекрасно отпугивает белокрылку. Высадите растение рядом с теплицей, и эта вредоносная бабочка туда не заглянет. Не по нраву яркие цветы настурции и капустной белянке.

    "Соседство" с настурцией идет на пользу и пионам, которые она уберегает от грибковых инфекций. Растение также успешно борется с возбудителем фитофторы и другой болезнетворной микрофлорой. Чтобы избавить картофельные грядки от основного заболевания культуры, стебли и листья настурции рекомендуют укладывать в траншеи под посадку.

    Выделяемые цветком биологически активные вещества негативно действуют также на "пожирателей" бахчевых культур: тыквенных жучков и тлю. Высаженная же под плодовыми деревьями настурция не только защитит их от вредителей, но и послужит хорошим удобрением (осенью измельченное растение прикопайте возле стволов).

  • 4

    Ромашка

    О лечебных свойствах ромашки аптечной едва ли кто-то не слышал. Она помогает взрослым и детям бороться со многими заболеваниями, а ее родственница – пиретрум (ромашка далматская, кавказская, персидская) – эффективна против вредителей растений. В ромашке содержатся пиретрины и цинерины (природные инсектициды), которые при попадании в организм насекомого парализуют его.

    Цветок легко справляется с мухами и комарами, муравьями и тлей, эффективен против вшей, блох и даже тараканов. Окуривание ромашкой грядок и плодовых деревьев защитит их от тли и плодожорки. И даже простое опудривание молодых растений порошком из высохшего пиретрума убережет их от личинок и гусениц вредных насекомых.

    Хотите защитить плодовые деревья от вредителей, тогда посадите рядом с ними ромашку.

  • 5

    Рябчик императорский

    Цветы способны отпугнуть не только насекомых-вредителей, но и опасных для посадок животных: мышей, землероек и кротов. Особенно в этом преуспело необычное растение с эффектными цветами – рябчик императорский.

    Запаха его красивых соцветий и луковиц мелкие грызуны не переносят. Поэтому высаживайте растение рядом с домом, на клумбах и под деревьями, которые подвергаются атаке этих пушистых вредителей.

    Отпугнуть же кротов могут и такие растения, как бархатцы, нарциссы и молочай. Они выделяют вещества, неприятные для животных. Посадите цветы вдоль границ участка, и кроты не приблизятся к нему.

    Вырастить же рябчик императорский, несмотря на его величественное название, несложно.

    Хорошо противостоять вредителям и защитить культурные растения от заболеваний могут также лаванда, петуния, хризантема, пижма и др. Полезных же насекомых они, наоборот, привлекают своим ароматом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Цветы, Сад, Дача, Дом и сад, Клумба, Что садить в саду, Какие цветы лучше посадить в саду.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент Чехии предлагает на год продлить закрытие границ
02 Продление карантина в Украине: в Минздраве сделали прогноз
03 Актриса "Великолепного века" опубликовала семейный пасхальный снимок (Фото)
04 Мировые цены на нефть стремительно падают
05 Какие симптомы говорят о смертельном исходе при коронавирусе - исследование ученых
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Италии снизилась смертность от коронавируса
В Италии снизилась смертность от коронавируса
В Киеве 49 новых случаев заражения COVID-19 и 2 смерти
В Киеве 49 новых случаев заражения COVID-19 и 2 смерти
COVID-19: количество больных приближается к 2,5 миллионам человек
Количество больных COVID-19 приближается к 2,5 млн человек
20 апреля: начало Пасхальной недели в 2020 году
20 апреля: начало Пасхальной недели в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь