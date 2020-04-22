Цветущие кустарники для дачи, которые преобразят участок (Фото)

1 Акация желтая (карагана древовидная) Листопадный кустарник семейства Бобовые – карагана древовидная – больше известен под другими названиями. За схожее строение листьев его называют сибирской и желтой акацией, а за плоды в виде стручков – гороховиком. Карагану повсеместно используют в озеленении для создания плотных живых изгородей, т.к. она быстро разрастается и легко переносит стрижку. В естественной среде вырастает до 5 м в высоту. Ароматом многочисленных желтых цветков кустарника, который так нравится пчелам, в мае наполняются сады. Садоводы же любят сибирскую акацию за неприхотливость, простоту размножения и презентабельный внешний вид. Кроме того, желтую акацию высаживают по берегам оврагов, т.к. она способна укреплять их склоны и улучшать почву.

2 Буддлея Давида Отменным ежегодным приростом побегов отличается экзотическая буддлея Давида. За сезон при благоприятных условиях ее стебли увеличиваются на 2-2,5 м. Чтобы они не вытягивались и не оголялись, кустарнику необходима обрезка. Ее проводят весной, укорачивая высокорослые растения до уровня 90 см над землей, а низкорослые – до 30 см. Благодаря этой процедуре не только улучшается внешний вид буддлеи, но и цветение становится пышнее. А радует растение своими удлиненными кистевидными соцветиями разных оттенков: от белого до фиолетового, с середины лета до начала осени. Все это время они источают тонкий медовый аромат.

3 Бузина черная Сохраняет свою декоративность с ранней весны до поздней осени бузина черная – листопадный кустарник, который достигает в высоту 3-4 м. Ее сорта отличаются по размерам, форме кроны и листьев, их расцветке. Плоды бывают как черными, так и кремово-золотистыми с красным румянцем. Особенно красива бузина летом в период цветения. Ее пышные щитковидные соцветия также имеют приятный аромат. В отличие от диких видов своих "сородичей", которые не боятся морозов, декоративные сорта бузины черной в условиях средней полосы и Подмосковья нуждаются в укрытии на зиму. Если кустарник все же подмерзнет, его обрезают на пень. Растение быстро восстановится, т.к. хорошо образует новые побеги.

4 Гортензия Красавица гортензия украсит любой цветник и сад. Она снискала популярность по всему миру благодаря своему пышному цветению. В роду кустарника более ста видов, отличающихся по высоте, окраске и форме соцветий. Среди гортензий встречаются даже деревья и лианы, вырастающие до 30 м. Кустарники же достигают в высоту от 1 до 3 м. Своевременная обрезка придает им ухоженный вид. При желании растению можно придать даже штамбовую форму. В уходе гортензия требовательна. Нуждается в регулярных поливах, подкормках и укрытии на зиму. Почву предпочитает слабо- или среднекислую, плохо переносит полуденный зной и застой воды.

5 Дейция Восточная "родственница" гортензии – дейция – цветет с июня по июль. Если ее не обрезать, то многолетник быстро разрастется, превратившись в роскошный куст до 1,5 м высотой. Обильные нежные цветы дейции украсят любой сад, как, впрочем, и само растение, которое долго не теряет декоративности. Вырастить дейцию просто, в уходе она неприхотлива, но нуждается в укрытии на зиму, т.к. боится морозов. Высаживайте ее на солнечное, защищенное от холодных ветров место с низким залеганием грунтовых вод. Весной необходимо проводить санитарную обрезку кустарника, а после цветения – укорачивать его ветви.

6 Жимолость К быстрорастущим кустарникам относится и жимолость. В озеленении используют ее несъедобные виды. За год побеги декоративного растения увеличиваются в длину почти на 2 м (жимолость каприфоль). Эта эффектная лиана способна в короткие сроки создать красивую живую изгородь вдоль забора, оплести беседку или перголу. Практически все виды жимолости нетребовательны к условиям выращивания и в уходе. Им лишь необходимы мульчирование перепревшим навозом осенью и фосфорно-калийные подкормки в период цветения, редкий полив в засуху и легкое укрытие на зиму.

7 Калина обыкновенная На протяжении всего года украшает сад калина обыкновенная. Она великолепна весной во время пышного цветения, хороша летом с гроздьями созревающих желтовато-красных ягод, чудесна осенью в багряном наряде. А зимой ее красные плоды – главный акцент в белом безмолвии. Полезных же свойств ягод калины не счесть. Впрочем, в медицине, как народной, так и официальной, применяют не только плоды, но и кору, семена, молодые побеги растения. Его настоями и экстрактами лечат многие заболевания, начиная от зубной боли и заканчивая атеросклерозом. Кроме того, калина – надежная почвозащитная культура. В выращивании же она несложна. Нуждается главным образом в защите от вредителей и формирующей обрезке.

8 Пузыреплодник Декоративен в течение всего сезона и пузыреплодник – листопадный кустарник из семейства Розовые. Он неприхотлив и очень быстро разрастается. В начале лета растение украшают белые цветки, собранные в полушаровидные соцветия, а с осени и до середины зимы – необычные плоды-листовки. Наибольшей популярностью в ландшафтном дизайне пользуется пузыреплодник калинолистный с раскидистыми поникающими ветвями и трех- или пятилопастными листьями разной окраски (в зависимости от сорта). Высаживайте этот декоративный кустарник на открытых солнечных участках, тогда его листва будет яркой. Регулярный полив и обрезка пузыреплодника, как санитарная, так и формирующая поспособствуют пышному цветению и поддержанию привлекательности кроны. Молодые растения нуждаются в укрытии зимой.

9 Ракитник Такой неприхотливый декоративный кустарник, как ракитник с мотыльковыми цветками, в озеленении России распространен пока еще недостаточно. В природе он растет в Южной и Центральной Европе. В культуру введено около 15 видов. Самые популярные ракитники: венечный, кьюсский, ранний, стелющийся и Цингера. Высота куста варьируется от 20 см до 3 м. Низкорослые растения высаживают в альпинариях, каменистых садиках. Более высокие кустарники используют в одиночных и групповых посадках. Ими также укрепляют склоны. Ракитник к тому же еще и хороший медонос. Вырастить кустарник довольно просто. Его нужно своевременно поливать, подкармливать и обрезать, а также защищать от болезней и вредителей. После окончания цветения необходимо обрезать побеги до мощных боковых ответвлений. Молодые растения следует укрывать на зиму.

10 Свидина красная Прекрасное растение для озеленения тенистых уголков сада – свидина красная, или дерен красный. Его крепкие красные ветви, которым не страшен сильный ветер, особенно выигрышно выглядят зимой. Цветет свидина в конце мая, а при хорошем уходе и в сентябре. Мелкие цветы собраны в пушистые почти плоские щитки диаметром до 7 см. С помощью такого декоративного кустарника можно не только замаскировать неказистые постройки, но и укрепить склоны, т.к. у него много корневых отпрысков. А также свидина идеально подходит для создания живой изгороди.

11 Смородина кроваво-красная Хотя смородина кроваво-красная относится к ягодникам, но чаще она применяется в ландшафтном дизайне, т.к. обладает множеством декоративных достоинств. А вот плоды у нее – сине-черные овальные ягоды – насыщенным вкусом похвастаться не могут. Этот необычный кустарник вырастает до 4 м в высоту (в культуре 1,5-2,5 м). Кроваво-красной смородину называют из-за красно-коричневых прямых побегов и розово-красных кистевидных соцветий. Молодые листья имеют насыщенный аромат. Но выращивать растение не рекомендуют в регионах, где температура опускается ниже –23°С.

12 Спирея японская Для создания живых изгородей, в одиночных и групповых посадках широко используется спирея японская. В зависимости от сорта, она бывает низкорослой (20-30 см) и более высокой – до 1,3 м. Кустарник цветет практически все лето, чем привлекает многих садоводов. Он неприхотлив и легко приспосабливается к любым климатическим условиям. Цветки у спиреи японской розово-красные, осенью крупные зеленые листья, в зависимости от сорта растения, становятся желтыми или розово-бордовыми.

13 Форзиция Одной из первых "просыпается" весной форзиция. На ее безлистных побегах распускаются желтые цветки-колокольчики. Ветви буквально усыпаны ими. По окончании цветения кустарник "переодевается" в светло-зеленую листву, которая осенью становится золотистой или багряно-фиолетовой. Для такого разноцветного чуда выбирайте хорошо освещенные места с легкой и слегка щелочной почвой. Форзиция не терпит переувлажнения, нуждается в укрытии на зиму, регулярной санитарной и формирующей обрезке.

14 Фотиния Дальневосточный кустарник фотиния все чаще появляется в садах. Правда, подходит он только для выращивания в южных регионах, т.к. не выдерживает низкие температуры. Это вечнозеленое растение высотой 1,5-3 м привлекает своей необычной листвой, которая меняет цвет с красного на зеленый. В мае-июне на фотинии распускаются большие белые зонтичные соцветия. Осенью на их месте созревают темно-красные плоды диаметром около 1 см, а листва становится оранжево-багровой. В выращивании фотинии особых сложностей нет. Ей нужен умеренный полив и в течение вегетационного периода ежемесячные подкормки комплексными минеральными удобрениями.