Правильный уход за клубникой для получения большого урожая

1 Освобождение грядок от мульчи Вначале ухода за кустами виктории, надо освободить ее от старой мульчи, укрывавшей ее зимой. Сделать это просто – сгрести материал с растений и почвы, собрать его и сжечь.

2 Очистка от старых листьев Следующий этап весеннего ухода – нужно оборвать с кустов клубники все нижние сухие, потемневшие листья, оставив только зеленые и серединки. Усы, если они подмерзшие или слабые, тоже убрать, лишние выкопать и пересадить. Обработка виктории позволит ей быстрее начать отрастать, освободит от ненужных листьев, на которых могут оставаться патогены, улучшит освещенность и проветривание растений.

3 Рыхление грунта и прополка Садовая клубника любит расти в легком, рыхлом грунте. В почве всегда должен присутствовать воздух, она не должна уплотняться. Поэтому ее нужно рыхлить – желательно после каждого сильного дождя или планового полива. Заглублять тяпку нужно на глубину 3-4 см. Викторию старше 1-го года надо немного окучивать, потому что у нее на стволиках образуются дополнительные корни, происходит рост рожков. Кустики становятся пышнее, а это только добавляет урожайности. Лишней травы на клубничных грядках не должно быть. Нужно удалять сорняки любых видов, они угнетают растения, в итоге ягоды мельчают, кислеют. Количество необходимых прополок за сезон – 6-8, в дождливый год, возможно, потребуется и больше. Одновременно с прополками нужно обрывать усы (лучше отрезать секатором или ножницами), если они не нужны, чтобы они не перетягивали питание на себя.

4 Полив и внесение удобрений Если дождей нет, то гряды с клубникой поливают не реже 1 раза в неделю, хорошо промачивая грунт. Поливать предпочтительно дождеванием – до цветения, после — в поливочные борозды, расположенные в междурядьях, поскольку клубничная корневая система раскидистая. Полив клубники проводят по вечерам или утрам, теплой отстоянной водой. Садовая земляника вытягивает из земли достаточно много питательных элементов, поэтому постоянно нуждается в подкормках. Внесение удобрений для виктории начинают со 2-го года, в 1-й ей хватает того, что было внесено перед высадкой розеток. Подкармливать клубнику можно и минеральными удобрениями и органикой, но последняя предпочтительна, так как действует мягче, дольше, продукция получается экологически чистой. Первую делают весной, поливая плантацию навозным (1 к 10), травяным и зольным (1 ст. на ведро) настоями, раствором гумата.

5 Мульчирование Мульча в уходе за садовой земляникой незаменима, она предотвращает пересыхание и уплотнение земли, делает ее теплее, не дает расти сорной растительности. Для этого на грядах укладывают слой из любого мульчирующего материала: ненужного сена, соломы, чистых опилок, стружки, измельченной коры, хвойного опада. Их рассыпают вокруг кустиков слоем не менее 5 см, засыпать серединки нельзя. Мульчировать клубнику можно весной, сразу же после уборки старого слоя и сбора старой листвы. При использовании свежих опилок нужно использовать для подкормок усиленные дозы азота, проливая их раствором карбамида. При применении торфяной крошки, которая как и хвоя, сдвигает реакцию почвы в кислую сторону, под клубнику желательно внести мел, доломитовую муку, известковый порошок. Кроме растительной мульчи можно и нужно воспользоваться современным агроматериалом – черной пленкой или агроволокном. Несмотря на то, что нужно будет потратить на них деньги, они прослужат несколько лет и все это непременно окупится.

6 Борьба с вредителями и болезнями Ухоженные, правильно удобренные кусты клубники не должны болеть. Нужно с самой ранней весны следить за тем, нет ли каких признаков заболеваний и вредителей. При их появлении провести обработку соответствующими препаратами. Не помешает и профилактическая обработка клубники биопрепаратами типа Фитоспорина или народными средствами от самых известных инфекций и вредных насекомых: бордосской жидкостью, медным купоросом.

7 Уход за клубникой летом В жару полив клубники должен быть обязательным. Надо выливать столько воды, чтобы почва была влажной, но также следить, чтобы в пасмурную погоду не было переувлажнения, результатом которого может стать гниль корней. Поливать только теплой жидкостью, без хлора. Можно из шланга, но лучше всего проложить на грядах с клубникой трубки капельного орошения, это очень удобно и практично. Уход за грядами с клубникой во время цветения состоит в проведении поливов, рыхлений, подкормок разными удобрениями, в которых содержится калий: калийной селитрой, монофосфатом калия, суперфосфатом, сернокислым калием, гуматом калия. Хлорсодержащие использовать нельзя. Пригодятся и комплексные препараты с микроэлементами, например, такие как известная «Кемира Люкс» и др. Из народных настоев можно использовать под клубнику дрожжевой и йодовый растворы. Перед тем как проводить полив химическими удобрениями необходимо пролить почву простой водой, чтобы не было ожогов корней. В пору цветения проводят внекорневые опрыскивания, что дает существенный рост числа плодов. Увеличить урожай клубники помогут борная кислота (2 г на 10 л) и раствор микроэлементов, в котором должны присутствовать магний, цинк, калий. Когда плоды клубники начнут зреть, нужно внимательно следить чтобы на них не появились пятна гнили, что часто происходит, если они лежат на земле. От соприкосновения с почвой поможет мульча, ягоды останутся чистыми. Под плоды можно подкладывать кусочки дощечек и аналогичные материалы. В это время их могут портить слизни, от них спасет древесная зола или рассыпанная вокруг кустов хвоя. Собирать ягоды нужно по мере того как они будут спеть. Самые вкусные те, которым дали полностью созреть, у них яркий вкус и аромат. После плодоношения уход за клубникой заключается в обрезке старых листьев, ненужных усов. Проводят обязательное внесение удобрений раствором мочевины (30 г на 10 л воды), чтобы дать питание кустам, ведь в это время происходит закладка урожая будущего года. Удаляют все сорняки, рыхлят почву – это также входит в уход за участком клубники после сбора урожая. Что касается ремонтантных разновидностей, то после первого урожая у растений обрывают старые больные листья и обязательно подкармливают, иначе следующая волна ягод будет слабее, а они сами мелкими, невкусными, не сладкими. В августе ухаживать за клубникой необходимо точно так же – поливать ее, пропалывать, следить, чтобы не заболела, удалять появляющиеся усы. В это время на ней уже нет плодов, но рост листвы продолжается.