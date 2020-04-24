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Быстрорастущие растения для весеннего огорода (Фото)

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Быстрорастущие растения для весеннего огорода (Фото)
03:19 Сегодня Телеграф 6cotok.org Фото: pixabay.com

Рассказываем, какие овощи посеять в огороде весной, чтобы полакомиться плодами своих трудов уже в мае – первой половине лета.

  • 1

    Ростки гороха – 20 дней

    Конечно же, собрать урожай гороха спустя 3 недели после появления всходов невозможно. Но раскроем вам небольшой секрет: дожидаться формирования завязей (и уж тем более созревания плодов) необязательно, ведь ростки гороха необычайно вкусны и полезны. Почему бы не добавлять их в свежие салаты, бутерброды, рагу и другие блюда?

    Принцип посева

    Горох – холодостойкая культура, поэтому в открытый грунт его можно сеять уже в третьей декаде апреля, при условии, что снег полностью растаял и земля подсохла. Если же вы собираетесь выращивать ростки гороха на балконе, можно смело сеять и того раньше.

    Перед посевом семена гороха необходимо подготовить. Для этого заверните их во влажную туалетную бумагу, "укутайте" в пищевую пленку и оставьте на день на батарее.

    После этого посейте горох на глубину 3-5 см, исходя из нормы 80-130 семян на 1 кв.м.

    Спустя 20 дней после появления всходов росточки можно срезать и употреблять в пищу.

  • 2

    Мизуна – 21 день

    Эта экзотичная японская капуста пока не очень популярна среди овощеводов, а зря! Она не только богата витаминами, но и красива. Мизуна отлично подойдет для выращивания в декоративных огородах бок о бок с листовой горчицей, декоративной капустой и другими эффектными культурами, которые украсят как клумбу, так и грядку.

    Принцип посева

    Проще всего высевать мизуну в открытый грунт в конце апреля – мае в зависимости от климата. Семена заглубляют на 1 см, выдерживая дистанцию 10-15 см между растениями в одном ряду и 30-35 см между рядами.

  • 3

    Тат-сой – 21 день

    Тат-сой – разновидность китайской листовой капусты. Как и мизуну, молодые листья можно нарезать в салат уже через 3 недели после появления всходов. К слову, сочные, мясистые листья тат-соя также можно обжаривать во фритюре или добавлять в овощное рагу.

    Принцип посева

    Правила посева тат-соя те же, что и для мизуны. Это довольно холодостойкая культура, поэтому ее можно высевать в грунт за 2-3 недели до предполагаемого момента, когда окончательно минует опасность возвратных весенних заморозков.

  • 4

    Редис – 21 день

    Редис не нуждается в представлении. Сложно найти огород, на котором поздней весной и ранним летом не спели бы эти аппетитные, сочные корнеплоды. Притом, съедобны у редиса как "корешки", так и "вершки". Ботву растения можно использовать для приготовления салатов и зеленых щей.

    Спустя 21 день после появления всходов редис будет готов к употреблению.

    Принцип посева

    В открытый грунт редис высевают со второй половины апреля, в теплицы – с конца марта. При этом даже в открытом грунте грядку с редисом желательно укрыть пленкой до момента, когда пройдет угроза заморозков. Конечно же, всходы необходимо проветривать.

    Перед посевом семена проращивают во влажной салфетке на батарее. После этого – заделывают во влажную землю, заглубляя на 2-2,5 см и выдерживая расстояние 5 см.

  • 5

    Шпинат – 30 дней

    Шпинат – закаленная культура, которая не имеет ничего против низких температур, поэтому высевать его в открытый грунт можно уже в апреле. Семена прорастают даже при 4°C, а оптимальная температура для роста после появления всходов – 15°C. Притом, взрослые растения выдерживают даже резкое понижение температуры до 6°C.

    Учитывая огромный список полезных веществ, которые содержатся в листьях шпината, его можно назвать незаменимым растением для весеннего огорода.

    Принцип посева

    Шпинат можно выращивать как через рассаду, так и безрассадным способом. Посев можно проводить практически весь сезон – с апреля по август. Предварительно семена замачивают на 1-2 суток, а непосредственно перед посевом немного подсушивают. Глубина посева – 2-3 см, расстояние между растениями – 10 см, между рядами – 30 см.

    Шпинат убирают в фазе 5-6 листьев. Дольше держать его в земле нет смысла – листья грубеют и становятся невкусными.

  • 6

    Цукини – 40 дней

    Цукини – сочный, вкусный, полезный для здоровья овощ, который заслуживает места на грядке в любом огороде. Самое приятное, что собирать урожай можно уже спустя 40 дней после появления всходов.

    Принцип посева

    Учитывая, что, что цукини – довольно теплолюбивое растение, посев проводят не ранее второй половины мая. При выращивании через рассаду сеянцы высаживают в открытый грунт в июне.

    Семена предварительно замачивают на 1-2 суток. При посеве заделывают на глубину 4-5 см. Расстояние между лунками – 50 см.

  • 7

    Турнепс – 40-80 дней

    Турнепс – холодостойкая культура, которая способна не только переносить сильные заморозки, но и даже зимовать на грядке. Высокие температуры этому овощу явно не по нраву, поэтому высевать его необходимо за 2-4 недели до окончательного спада морозов. Его семена прорастают при температуре 1-3°С.

    Если вы не хотите долго ждать созревания корнеплодов, учтите, что спустя 2-3 недели после появления всходов уже можно собирать молодую ботву.

    Принцип посева

    Семена турнепса сеют в открытый грунт на глубину 1,2-2 см. Расстояние между рядами – 20 см.

  • 8

    Томаты черри из пасынков – 60 дней

    Томаты черри – сладкие, вкусные, ароматные. Они прекрасно подходят для свежих салатов. Интересная особенность помидоров этого вида – их способность быстро укоренять стебли и черенки. С укорененного пасынка собрать урожай можно намного быстрее, чем с сеянца.

    Принцип посадки

    Отщипните побег длиной 15 см со здорового куста томата черри, удалите с него нижние листья и завязи. Посадите черенок во влажную землю и держите в теплом месте. Он должен укорениться примерно через неделю.

  • 9

    Фасоль – 60 дней

    Снять первые зрелые стручки с кустика фасоли можно уже через два месяца после появления всходов, то есть уже в середине лета.

    Как только растение вступит в фазу плодоношения, нужно регулярно убирать урожай, чтобы поощрять созревание новых плодов.

    Принцип посева

    Фасоль сеют в третье декаде апреля – первой декаде мая. Перед посевом можно прорастить семена, завернув их во влажную салфетку и оставив в теплом месте на 1-2 дня. Семена заглубляют на 3-5 см, высевая по схеме 25×40 см.

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Растения, Огород, Дом и сад, Посев растений, Быстрорастущие растения, Весенний огород.
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