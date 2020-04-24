Самый красивый современный дизайн гостиной (Фото)

1 Дизайн проект гостиной Для того чтобы воплотить мечту в жизнь необходимо с точностью до мелочей перенести свою задумку на бумагу и разработать чертеж. С его помощью получится разработать гармоничный и продуманный интерьер. Он будет концептуально и стилистически грамотным, правильно зонированным и удобным. Как создать дизайн проект гостиной? Если владеешь навыками работы со специализированными программами, такими как ArchiCAD или 3D Studio MAX, с этой задачей можно справиться и самому. В противном случае лучше обратиться к профессиональным дизайнерам. Конечно, чтобы приступить даже к первому этапу, нужно точно знать, как будет использоваться помещение, для какого количества людей оно рассчитано. Также учитывают его форму, сторону света, количество естественного освещения. Если пространство будет использоваться для семейного отдыха и встреч с гостями, основной станет зона отдыха с диваном и креслами. Зал с рабочим местом требует другой расстановки мебели. Скорее всего, зона у окна будет выделена удобному столу и стулу. В любом случае каждая мелочь должна быть прорисована и рассчитана. Это необходимо для того, чтобы в итоге получилось именно то, что задумывалось, а не спонтанная импровизация. Основные этапы разработки дизайн проекта можно условно поделить на такие группы: замеры, ремонт и технические работы, меблировка и декор, 3D визуализация. Вся работа довольно кропотливая. Ею нужно заниматься при условии, что это доставит удовольствие. Тогда и результат порадует.

2 Интерьер гостиной Какой же он, интерьер современной гостиной? Определяющим фактором являются предпочтения хозяина дома. Среди всего разнообразия стилей можно не ограничиваться одним, а создать уникальный микс. Иногда стерильные интерьеры сдержанных оттенков уступают место более живым и красочным решениям. Современные отделочные материалы, например обои под покраску, позволяют часто менять облик помещения. Поэтому можно не бояться, что яркая стена быстро надоест. Отсюда и обилие смелых решений, которые гармонично вписываются даже в самый простой дизайн гостиной. Основные требования к интерьеру остаются неизменными. Современный дизайн зала должен вмещать в себе экологичность, минимализм, высокотехнологичные системы и просто то, что нравится видеть перед собой каждый день. Неизменными остаются и главные принципы гармоничного интерьера гостиной. Они касаются правильного наполнения пространства и грамотного использования цветовой палитры. Массивные предметы мебели лучше не использовать в комнате маленькой площади. А большую площадь можно зонировать с помощью разных напольных покрытий, отделки стен и даже перегородок. Группы цветов также должны быть правильно скомпонованы. Допустимо использовать несколько оттенков в отделке, но они не должны «перебивать» друг друга. Если в интерьере используются темные цвета, то пусть их уравновешивают светлые оттенки, например, в декоре и текстиле. Выбирая цвет, нужно учитывать форму помещения. Ведь принты и оттенки способны визуально вытягивать, сужать или расширять пространство. Они делают потолок зрительно выше или ниже. Ну и конечно, отделка должна быть приятной для глаза. Решающим фактором станет личное предпочтение хозяина.

3 Дизайн гостиной с лестницей Лестница может нести не только функциональные, но и эстетические функции. Главное, умело вписать ее в интерьер. Например, выбрать модель в современном стиле, в тон самой комнаты. Или же, наоборот, отдать предпочтение лестнице в классическом стиле и сыграть на контрасте, который станет изюминкой интерьера. Если же лестница в гостиной уже установлена, можно дать себе волю в ее декоративном оформлении. Пространство под ней может использоваться как книжный шкаф. Яркие корешки книг будут стильным украшением любого помещения. Или же можно оборудовать стильную подставку для растений. Дизайн гостиной с лестницей позволяет создать по-настоящему уютное пространство для всей семьи.

4 Дизайн гостиной с камином Этот элемент может стать сердцем комнаты. Вокруг него выстраиваются диваны и кресла. На каминной полке выставляют фото в рамках. Но это больше касается камина в классическом стиле. Модели с современным дизайном могут быть установлены в любой части помещения. Даже если зона отдыха не находится строго напротив очага или рядом с ним, все равно они объединены. Настоящий огонь или нет, он привнесет в интерьер живости, «согреет» его. Камин в гостиной может располагаться в углу, вдоль стены или даже посередине комнаты. Угловое размещение удобно для помещений маленькой площади. Такое решение помогает творчески расставить мебель. Островной камин, то есть тот, что стоит не возле стены, эффективно обогревает комнату. Однако для его установки нужен простор. Он становится стильной деталью интерьера, идеально вписывается в скандинавский стиль, хай-тек и некоторые другие. Пристенный камин - традиционное решение. Так располагают дровяные модели, для которых нужен дымоход. Дизайн гостиной с камином предусматривает использование и фальш-конструкций. Для это обустраивают специальную нишу, которую декорируют зеркальной поверхностью и свечами. Подойдет и любая другая эстетичная композиция.

5 Дизайн гостиной с кухней Кухня с гостиной - хорошее решение для помещений маленьких площадей. Но такой прием смело используется и для больших комнат. Света становится еще больше, а общаться с гостями - легче. Кухня совмещенная с гостиной нуждается в визуальном разграничении зон. При этом важно сохранить единое заданное настроение. Это можно сделать, если использовать одинаковые материалы для мебельных фасадов. Перекликаться могут лишь некоторые элементы, например, деревянные балки, подлокотники кресел или ручки ниш. Тот же эффект даст использование похожих оттенков на кухне и в деталях интерьера комнаты. Желательно, чтобы они не были идентичны, а отличались друг от друга на тон или два. Это то, что может служить связующим звеном. А что может разграничить два разных помещения? В первую очередь это отделка пола и стен. Напольное покрытие в кухне и зале должно различаться по типу и цвету. Кроме того, зону отдыха может украсить ковер. Дизайн гостиной с кухней дает практически неограниченный плацдарм для полета фантазии. Гостиная с барной стойкой помогает функционально зонировать пространство. К тому же это очень практичное место для завтраков и перекусов. Этот элемент может быть как частью кухонного гарнитура, так и отдельным предметом мебели. В качестве облицовочного материала зачастую используют плитку или декоративный кирпич.

6 Дизайн гостиной в квартире Квартира обычно уступает в размерах дому. Особенно если речь идет о типовых постройках с небольшими габаритами. В таком случае гостиная в квартире должна обустраиваться еще тщательнее. Например, ее можно обставить с помощью смарт-мебели. Это позволит сэкономить место и создать необходимый функционал для всех членов семьи. В квартире зал активно используется не только для приема гостей, но и для семейного отдыха, работы. Это значит, что места для гостей отходят на второй план. А на первом - расстановка мебели для ежедневных эксплуатационных потребностей.

7 Дизайн гостиной в частном доме Гостиная в частном доме обычно имеет более просторную площадь по сравнению с квартирой. Обычно это место только для отдыха, и его можно оформить с большой фантазией. Частный дом - это отличное полотно для воплощения аутентичных интерьеров. А также для экспериментов по сочетанию предметов разных стилей. При оформлении зоны для отдыха можно использовать диваны и кресла из разных коллекций, создавая свой собственный уникальный комплект. Камины, простор, лестницы, а иногда и окна до пола - все это атрибуты уютной комнаты для встречи с гостями и тихих семейных вечеров.

8 Дизайн маленькой гостиной Небольшая площадь требует крайне ответственного подхода к расчетам и составление дизайн проекта, который предусматривает использование каждого сантиметра полезной площади. В итоге должен получиться уютный дизайн гостиной, в котором достаточно света, а самое главное - свободного пространства. Это достигается с помощью приемов, которые визуально «раздвигают» стены и приподнимают потолок. Но придется отказаться от массивных предметов мебели и декора. На их фоне комната будет казаться еще меньше. Допустим один крупногабаритный элемент, который одновременно может быть центром и основным акцентом пространства. Например, диван. Поэтому расстановку мебели можно начать с него. Вовсе не обязательно ставить его вдоль стены даже в маленьком помещении. Однако это тоже не будет ошибкой. То же самое касается и принтов. Чем они мельче, тем просторнее становится дизайн маленькой гостиной. В отделке лучше всего отдать предпочтение светлым оттенкам. Белый, песочный, нежный беж. Также расширить пространство можно с помощью фотообоев на одной из стен. Выбирай рисунок с перспективой. В интерьер маленькой гостиной хорошо впишутся зеркала в декоративных рамах. Это придаст комнате глубину и объем. Оконный проем лучше всего украсить легкими и воздушными занавесками, которые не будут препятствием для естественного света и воздуха. Это также сделает комнату легче. Для усиления этого эффекта рекомендуется добавить контраста, так как тень усиливает свет. Например, рядом с окном может быть темный предмет мебели, темной может быть и оконная рама. Тогда белые занавески, стены и другие светлые участки будут словно подсвечены. Несколько слов о линиях. Для того чтобы зрительно поднять потолок, нужно использовать вертикальные линии. Благодаря этому помещение будет казаться просторнее. Вертикали могут присутствовать в принтах. Подойдут и вертикальные предметы мебели, например, книжные шкафы или узкий встроенный стеллаж.

9 Ремонт гостиной Начинать ремонт можно только после детального просчета. Отделочные работы будут самым кропотливым этапом. Но именно они создают фон и настроение для всего помещения. То, как будут отделаны стены, сильно повлияет на визуальное восприятие пространства.

10 Отделка стен гостиной Современный рынок предлагает огромное разнообразие отделочных материалов. Одними из самых популярных по-прежнему остаются обои и покраска. Эти материалы могут комбинироваться, создавая спокойные и акцентные зоны, которые будут стилистически объединены. Отделка стен во многом зависит от размера помещения. Если площадь просторная и есть где разгуляться, иногда стены украшаются молдингами. Они могут быть продолжением потолочного карниза или создавать свои линии, горизонтальные или вертикальные. Стена, поделенная молдингами на секции, напоминает о дворцовой отделке, что смотрится очень стильно в современной интерпретации. Такие стены при желании можно сделать полностью темного цвета. Акцент будет создаваться за счет рельефа. В маленькой комнате используют минималистичную отделку. Например, выкрашивают стены в один цвет без каких либо фактурных элементов. Если используются обои, то лучше всего, чтобы они были только лишь фоном для мебели. Беспроигрышный вариант - белые стены, а также все оттенки серого. Хотя по желанию можно добавить красок в эту нейтральную гамму.

11 Обои Самые популярные разновидности обоев - тканевые или флизелиновые под покраску, которые словно имеют дар перевоплощения. Обычное белое полотно в сочетании с краской придают комнате уникальный характер. Ведь здесь важен не только цвет, но и фактура. А через время стены можно перекрасить. Тканевые обои бывают нескольких видов, каждый их которых очень приятен на ощупь. Это поднимает градус уюта в комнате. Полотна с шелковой нитью смотрятся по-царски. Также бывают льняные, велюровые и фетровые текстильные обои. Выбрать между этими видами очень непросто, потому что каждый из них очень красив даже в рулоне. Их цена довольна высока, но прочность и долговечность компенсируют этот недостаток. Их выбирают те, кто хочет облагородить комнату и просто любители экологичных материалов.

12 Фотообои Это стильное и современное украшение, на которое решаются не все. Может показаться, что фотообои пригодны только для больших помещений. На самом деле именно с их помощью можно зрительно раздвинуть стены узкой комнаты. Для этого выбирается светлый рисунок без обилия мелких деталей, на котором есть перспектива или диагональные линии. Современные фотообои - произведения искусства, на которые можно смотреть часами, они не будут надоедать.

13 Краска Покраска стен сделает их отличным фоном для декора. На них можно смело вешать картины и фотографии, украшать их как угодно. Особенно просто это делать, если стены выкрашены в белый цвет, который в 2017 по-прежнему в тренде. То же касается серого цвета. Интерьер вовсе не будет скучным. Зато не нужно ломать голову, как гармонично скомпоновать стены со всем остальным, особенно если уже есть мебель.

14 Отделка пола гостиной Для дизайна зала используются разные напольные покрытия. Чаще всего это ламинат, паркет и ковролин. Выбор материала подчиняется стилистике помещения. Если интерьер предполагает отсутствие множества деталей, то пол лучше выбрать однотонный, без густого узора паркета. Если того требует дизайн гостиной, можно выбрать тонированное, выбеленное или наоборот затемненное покрытие.

15 Паркет Если говорить о паркете, то он подходит почти к любому интерьеру. Это во много объясняется его высоким качеством. Такое напольное покрытие отвечает требованиям современного интерьера, где важен простор и уют. А многочисленность видов позволяют выбрать паркет подходящего оттенка и узора. Такой пол будет хорош в гостиной с камином, под изящным музыкальным инструментом и просто под солнечными лучами, которые проникли в комнату.

16 Ламинат Ламинат используется для интерьера в стиле хай-тек, модерн и многих других. Такой широкий разброс объясняется большим разнообразием во внешнем виде ламината. При необходимости он может быть почти что зеркальным, глянцевым и однотонным. Но чаще всего используются модели, где хорошо видна фактура дерева. Такое покрытие может быть как нейтральным фоном, так и акцентом комнаты.

17 Ковролин Этот материал используют для создания дополнительного уюта. Комната словно становится теплее, спокойнее. Ковролин отличается широким цветовым диапазоном, что помогает подобрать идеальный вариант под любой стиль. А в зале его обслуживать еще легче, чем например, в коридоре.

18 Стили оформления гостиных Выбор стиля становится все более условным понятием. Не нужно следовать четким канонам, чтобы интерьер считался гармоничным. Но смешивать стили и выходить за границы нужно осознанно, со вкусом.

19 Гостиная в современном стиле Дизайн гостиной в современном стиле позволяет многое. Он формировался как сочетание всего, что отвечает требованиям практичности и что сочетается с домашними технологиями. В нем много четких линий, натуральных материалов, простора. Приветствуется использование необработанной древесины, сочетания стекла и метала с натуральными материалами, такими как кирпич, камень, пробковые панели, ротанг. Чистота и светлость интерьера достигается за счет тщательного скрытия лишних вещей в встроенных нишах. Фасады шкафов могут вовсе не иметь ручек, сливаться с цветом стен. Все это добавляет простора. Но при этом интерьер не становится холодным. В нем могут быть коврики с геометрическим узором, живые цвета. Оставшаяся пустота - это полотно для проявления индивидуальности хозяина.

20 Гостиная в классическом стиле Дизайн гостиной в классическом стиле всегда выглядит богато. В нем допустимо использовать много узоров. Но это никогда не выглядит аляповато. Скорее говорит о сдержанном благополучии. Цветовые акценты в интерьере появляются благодаря коврам, обивке мебели, картинам и другому декору. Стены могут быть отделаны обоями в полоску или с изысканным принтом. Но они не забирают на себя основное внимание. Оно отдается деревянным изделиям. Часто присутствует резьба. Для завершения образа комнату украшают светильниками, изделиями или фурнитурой из ценных металлов. Гостиная в классическом стиле имеет мягкую цветовую палитру, в ней преобладает симметрия. Используются дорогие материалы и предметы: паркет, ценные породы древесины, шелка и рамы с позолотой.

21 Гостиная в стиле прованс Прованс - очень нежный и воздушный стиль из французской глубинки. В нем сочетается цветочный орнамент, обилие декора с грубыми потолочными балками и потертой мебелью. А плотная заполненность комнаты будет только кстати. Дизайн гостиной в стиле прованс подразумевает обилие мебели. Но он никогда не выглядит загроможденным. Сочетаясь друг с другом, все предметы создают воздушную и уютную обстановку. Центром в оформлении зала стиля прованс станет камин. Его можно облицевать белой керамической плиткой. Расположившиеся вокруг него светлые кресла и диваны создадут уютную зону для отдыха. Не стоит забывать про винтажную или искусственно состаренную мебель, ковры, подушки и текстильные украшения комнаты. Дополняя комнату предметами, которые не относятся к провансу, можно создать интерьер с уникальными эклектичными нотками.

22 Мебель для гостиной Мебель и отделка должны представлять собой единый тандем. Поэтому если стены уже готовы, нужно отталкиваться от них в выборе дивана и кресел. Это позволит создать гармоничный интерьер. Конечно, при этом учитывается и много других факторов. Например, размер комнаты, состав семьи, количество функциональных зон. Выбор мебели для современного интерьера превращается в очень увлекательное занятие. Это как собирать пазл. Ведь нужно не просто выбрать и купить комплект мебели, а собрать его из предметов, которые могут быть мало чем схожи между собой. Или же можно дополнить одинаковые диваны и кресла одним непохожим. Оно обязательно станет чьим-то любимым местом. Если гостиная темная и в ней мало лучше выбирать светлую мебель. С темными стенами также хорошо сочетаются насыщенные глубокие цвета мебели. Например, антрацит в дуэте с глубоким зеленым. Под светлые стены можно подбирать любую мебель. Светлая будет выглядеть воздушно и нежно. А темная создаст контраст, дизайн будет более выразительным. Под однотонные светлые стены хорошо подойдет обивка с динамичными принтами. На них может быть больше одного цвета. Деревянная мебель будет универсальным решением. Дерево может быть самых разных оттенков, почти черное, выбеленное или тонированное. Разнообразие в оформлении такой мебели очень велико, даже если предмет уже куплен. Его внешний вид можно менять самостоятельно. Нужны только умелые руки и желание. С системой для хранения вещей немного сложнее. Для многих стилей подойдет использование открытых полок. Самых обычных, деревянных. Если же планируется встроенная система хранения, ее нужно делать на заказ. Ее размеры должны быть очень точными, чтобы вся конструкция вписалась на свое место, была эстетичной. Иногда ее делают практически незаметной благодаря цвету фасадов под тон стен. Решив вопрос с меблировкой, можно дополнить интерьер такими предметами, которые придадут ему уникальность. Найти красивый пуфик, оригинальную вазу или винтажную шкатулку. Это будет последним штрихом.