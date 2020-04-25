ТОП-10 бытовых неисправностей, которые можно уладить своими силами

1 Время от времени в квартире что-то ломается или приходит в негодность. Конечно, для исправления серьезных неисправностей необходима помощь специалистов. Вместе с тем, некоторые неполадки можно устранить самостоятельно. И займет это немного времени и усилий. Пластиковые окна плохо закрываются Устранить неисправность в пластиковом окне можно самостоятельно. Одно из преимуществ пластиковых окон - доступная цена и быстрый монтаж. Однако, со временем в оконных проемах накапливается грязь, что затрудняет открытие или закрытие окон. Для устранения этой неисправности необязательно вызывать специалиста. Достаточно удалить грязь из проема окна и обработать дорожки силиконовым спреем сухого типа. После обработки проема протрите внутреннюю часть окна сухой тканью.

2 Ненадежное крепление насадки для душа Немного старания и ремонт крепления для душа не кажется таким сложным. Со временем труба в стене ослабевает и насадка для душа, прикрученная к ней, начинает шататься, что вызывает дополнительные неудобства. Устранить эту неисправность можно самостоятельно. При помощи отвертки откручивает фиксирующее кольцо, чтобы открыть доступ к трубе. По внешнему диаметру трубы распыляем пенный герметик. Ждем когда пена затвердеет. Излишки пены убрать заподлицо с плиткой и прикрутить кольцо.

3 Скрипучий деревянный пол Обычный крахмал - отличное средство от скрипа. Скрип деревянных половиц мешает спокойной обстановке в квартире. Заменить паркетный пол на ламинат - не выход из положения. Особенно, если скрипят только несколько половиц, а остальной пол в хорошем состоянии. На помощь придет обычный крахмал. Достаточно насыпать кукурузный крахмал на место неприятного скрипа и распределить его между щелями при помощи веника. Крахмал действует как сухая смазка для деревянных поверхностей смягчая и нейтрализуя скрип.

4 Пятна на потолке от воды Хлорка с водой - один из способов удаления пятен на потолке. Наверняка многие жители многоэтажных домов сталкивались с проблемой затопления соседями сверху или поломкой систем водоснабжения. После этих неприятностей на потолке остаются ужасные пятна от воды. Если вы не настроены перекрашивать весь потолок, то достаточно сделать самодельную смесь для удаления таких пятен. Берем отбеливатель и смешиваем его с водой в соотношении 1:5. Наливаем раствор в аэрозольный баллон и распыляем на пятно. Через несколько часов от неприятного пятна на потолке не останется следа.

5 Слабый напор воды из крана Причины слабого напора воды разные и не всегда требуют вызова специалиста. Вода повышенной жесткости - бич современных трубопроводов. Именно она вызывает известковые отложения на стенах труб. Известковый налет также откладывается на смесителях водопроводных кранов. Если при полностью открытом кране из него вытекает только тонкая струйка воды, то менять кран нет необходимости. Достаточно открутить экран аэратора, который находится на конце крана. Именно там собирается мусор и откладывается налет. Для удаления налета достаточно замочить аэратор в белом уксусе на несколько часов. Затем промыть его чистой водой и снова прикрутить на кран. Полезный совет: Причина слабого напора воды в кране может быть не только из-за грязного аэратора. Иногда после профилактических работ кран подачи открывается не на полную мощность. В результате подача воды затрудняется. Убедитесь, что клапан подачи воды открыт полностью.

6 Зазор между обоями Еще одна неисправность, которую можно исправить самостоятельно. Иногда, из-за неправильной поклейки обоев швы между ними со временем расходятся, создавая неряшливый вид. Не спешите снова вызывать мастера. Опять же где гарантия, что работа будет выполнена качественно? Исправить дефект можно самостоятельно. Для этого смочите швы обоев горячей водой. Между швами нанесите клей и аккуратно соедините швы между собой. Остаток клея уберите влажной тряпкой.

7 Скрипучие двери WD-40 отлично справляется со скрипучей дверью. Любой посторонний звук действует на человека раздражающе. Особенно, если это скрип двери. Исправить эту неполадку можно очень просто. Существует универсальное средство для устранения неисправностей в замках, дверях и других металлических поверхностях WD-40. Этим универсальным спреем достаточно обработать верхнюю часть металлической скобы и оставить на несколько минут. Во время распыления желательно держать бумажное полотенце за шарниром, чтобы спрей не попал на другие поверхности.

8 Налет на водопроводном кране Лимонный сок - отличное средство для чистки кранов. Жесткая вода оставляет грязные и темные оранжево-коричневые пятна и наносит ущерб раковинам, душевым и ваннам. Обычными чистящими средствами такие загрязнения не убираются. Хозяйкам приходится использовать едкие гели или порошки с содержанием хлора. Вместе с тем, есть более гуманное решение такой проблемы. Необходимо смешать лимонный сок и морскую соль до получения пастообразного состояния. Полученную смесь нанести на пятно и оставить на час. Затем смыть водой.

9 Плохо открывающиеся деревянные ящики Парафин помогает ящику плавно скользить и беспроблемно закрываться. С течением времени деревянная мебель может терять свои первоначальные свойства. Особенно это касается деревянных ящиков. Каждый раз открывая или закрывая их необходимо прикладывать усилие. Устранить эту неисправность можно легко. Достаточно протереть нижние края ящика куском парафина.