Основные ошибки при посадке декоративных растений (Фото)

1 Неподходящий срок посадки Новички часто не задумываются, когда лучше всего высаживать растения на участке. Прежде чем поселить в цветнике декоративные культуры, определите оптимальные для посадки сроки. Они различаются в зависимости от конкретного региона и типа саженца. На юге растения в контейнерах можно высаживать в грунт в течение всего сезона, а экземпляры с открытой корневой системой – в конце ноября. В северных районах лучше всего приживаются декоративные растения, посаженные весной (до начала периода вегетации). При этом желательно отдавать предпочтение саженцам с закрытой корневой системой.

2 Несвоевременная и неправильная подготовка посадочной ямы Растения нужно сажать не в свежевыкопанные, а заранее подготовленные лунки. При весенней посадке ямы и почву готовят с осени, при осенней – за месяц до высадки саженца, а при летней – за 2-3 недели. Посадочные ямы готовят заранее Посадочная яма должна быть подходящего размера, чтобы расправленные корни растения там свободно помещались. Для саженцев деревьев и кустарников, как правило, требуется лунка размером 70×70, для всех декоративных растений, которые сажают с земляным комом, – на 30 см больше величины кома. Есть некоторые особенности высадки растений на участках, где раньше были многочисленные постройки. Здесь посадочные ямы выкапывают размером не менее 150×100 см, при этом грунт полностью заменяют новым: используют перегнойно-дерновую землю с добавлением перепревшего навоза.

3 Смешивание слоев почвы Неопытные огородники часто смешивают верхний плодородный слой земли с нижним – обедненным. А посадочную яму нужно заполнять исключительно питательной почвой. В грунт рекомендуется добавить перегной или компост (10-20 кг – для деревьев, 6-8 кг – для кустарников, 2-3 кг – для саженцев цветов). Нижний неплодородный слой при посадке растений лучше вообще не использовать.

4 Внесение свежего навоза Этого делать категорически нельзя, поскольку свежий навоз может сжечь молодое растение, в частности, его корни. В посадочную яму можно добавлять только полностью перепревший навоз. Отказ от дренажа На тяжелых глинистых или слишком влажных почвах без дренажного слоя (толщиной не менее 10 см) растения могут сгнить, поэтому перед посадкой на дно ямы необходимо насыпать битый кирпич, щебень, гальку или керамзит.

5 Невнимание к корневой системе Перед посадкой растения с открытой корневой системой нужно провести тщательный осмотр корней. Все поврежденные и засохшие части следует аккуратно обрезать острым секатором. Места срезов и любые ранки рекомендуется присыпать древесным углем.

6 Неправильное заглубление корневой шейки Корневой шейкой называют место перехода ствола или стебля в корень. У большинства растений при посадке корневая шейка должна находиться на уровне поверхности почвы. Но, например, у клематисов это место должно быть заглублено на 7-10 см. Также во время посадки можно на 2-3 см заглублять некоторые многолетние цветы, у которых корневище растет вертикально вниз: астильбу, гейхеру, герань крупнокорневищную.

7 Невыполнение обрезки У некоторых растений, в частности у роз, перед посадкой нужно удалить слабые и поврежденные побеги, а оставшиеся (3-5 ветвей) подрезать так, чтобы на них осталось от 3 до 7 почек (в зависимости от вида). Пренебрежение обработкой корней Корни растений, которые плохо приживаются, при посадке нужно обработать глиняной болтушкой, приготовленной по такому рецепту: в 10 л воды разводят такое количество глины, чтобы после опускания руки в получившийся состав жидкость не стекала полностью, а задерживалась на коже тонким слоем. Затем в болтушку добавляют любой стимулятор корнеобразования (дозировку смотрят в инструкции к препарату) и 1 кг перепревшего навоза. Корни растения необходимо обмакнуть в болтушку, а потом просушить на улице в сухую погоду в течение получаса. И только после выполнения этой процедуры можно опускать саженец в заранее подготовленную лунку.

8 Неправильный полив Еще до посадки растений нужно полить заправленную посадочную яму, чтобы земля в ней немного осела. Если вы увлажните почву только после того, как посадите саженец, то после усадки грунта корневая шейка растения окажется ниже необходимого уровня.

9 Разрушение земляного кома Саженцы с закрытой корневой системой нужно пересаживать вместе с комом земли, причем корни должны остаться нетронутыми. Но для этого нужно аккуратно извлечь растение из контейнера. Чтобы саженец легче освободился от тары, сначала хорошо полейте грунт, подождите, когда вода впитается, и только после этого осторожно достаньте растение, перевернув контейнер вверх дном и слегка постучав по его дну. Посадка без опор Если вы высаживаете высокорослые растения или лианы, до или во время посадки установите возле них опорные колья. Как только ветер усилится, подвяжите побеги к опорам, иначе растения сломаются, не успев прижиться.

10 Нежелание мульчировать посадки Недостаточно уплотнить и полить почву вокруг посадок. Ее еще нужно замульчировать опилками, корой, соломой или торфом. Благодаря этому в грунте задержится влага, и сорняки не смогут пробиться сквозь слой мульчи.

11 Плохая защита от морозов Теплолюбивые молодые растения (например, рододендроны) осенью в год посадки нужно обязательно укрыть лапником или другим материалом. Иначе первые же заморозки погубят саженцы.