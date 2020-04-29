Скачать
Среда, 29.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
За сутки в Украине зафиксировано почти полтысячи новых больных коронавирусом
За сутки в Украине зафиксировано почти полтысячи новых больных коронавирусом
Карта коронавируса в Украине и мире 29 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Игрок Ювентуса в четвертый раз заболел коронавирусом
Игрок Ювентуса в четвертый раз заболел коронавирусом
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 апреля

Как создать летнюю террасу на городском балконе (Фото)

Смотрите фото (9)
Как создать летнюю террасу на городском балконе (Фото)
11:58 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: pixabay.com

Для тех, кто живет в квартире и пока только мечтает о даче или загородном доме, мы предлагаем создать террасу прямо на городском балконе.

  • 1

    Деревянное напольное покрытие

    Деревянное напольное покрытие ассоциируется с природой

    Первое, о чем нужно подумать при оформлении балкона – это напольное покрытие. Чтобы создать впечатление, что вы действительно находитесь на террасе за городом, обратитесь за помощью к дереву – материалу, который неизменно ассоциируется с природой. Для пола можно использовать все, что угодно: ламинат, линолеум, плитку. Главное, чтобы они были выполнены под дерево. Если у вас открытый балкон и вы переживаете за сохранность напольного покрытия, обратите внимание на деревянный настил, который часто используют для оформления садовых дорожек на даче. Все, что вам нужно – просто положите его сверху на бетонный пол. Самый большой плюс состоит в том, что работа несложная, и ее можно будет сделать самостоятельно, без привлечения профессионалов.

  • 2

    Отдела стен

    Стены можно отделать вагонкой или деревом

    Когда человек сидит на деревянной террасе, он привык, что за ним находится деревянный или кирпичный дом. Возьмем этот факт на заметку и воспользуемся им при выборе отделки. Чтобы атмосфера действительно была аутентичной, выложите стены вагонкой или деревянными рейками. Если в вашей квартире кирпичные стены, то вам крупно повезло, так как менять ничего не придется. Просто перекрасьте их в желаемый цвет и наслаждайтесь произведенным эффектом. Еще один плюс кирпича состоит в его устойчивости к внешним негативным факторам и погодным условиям: этому материалу не страшны дождь и снег, чего нельзя сказать о бетоне или дереве. Кстати, о последних. Если у вас открытый балкон, покройте стены влагостойкой краской, чтобы уберечь от возможных повреждений.

  • 3

    Цветовая гамма

    Светлые оттенки визуально расширят пространство

    Мы уже обсудили, что дерево и все его оттенки должны занимать главенствующую позицию в интерьере будущей летней террасы. Однако учитывайте тот факт, что площадь балкона редко является большой, а значит использовать темные цвета – заведомо проигрышный вариант. Остановите свой выбор на светлых оттенках дерева и в случае с отделкой, и в случае с мебелью. Иначе помещение визуально станет совсем узким и тесным. Если же вам очень хочется использовать темные цвета, например, синий, фиолетовый, бардовый, выбирайте текстиль и декор в таких тонах. Так вы сможете создать яркие акценты и не сделать комнату зрительно меньше.

  • 4

    Мебель

    Неприхотливая садовая мебель - прекрасный вариант

    Выбирая мебель для балкона, отдайте предпочтение вариантам, устойчивым к жаре и сырости, которые создают атмосферу отдыха. Лучше всего для этой цели подходят кресла и столики, которые продаются в отделах для сада. Что касается размера и количества, то они будут непосредственно зависеть от площади будущей террасы. Например, для маленьких балконов подойдут складные столики и стулья, которые будут занимать минимум места, но при этом не потеряют своей функциональности, а для больших – уютные кресла из ротанга или даже шезлонги. Можно подумать о покупки подвесного кресла или качелей. Сидя на них, можно не только расслабиться после тяжелого рабочего дня, но и улучшить себе настроение.

    Следует обратить внимание на то, что мебель, подобранная для балкона, обязательно должна гармонировать с внутренней отделкой. То есть, пластиковые варианты однозначно не подходят. Если вы планируете приобрести встроенную мебель, то ее нужно подбирать в цвет стен, чтобы она казалась логическим продолжением помещения.

    Модным, экологичным и недорогим решением станут столы и сиденья из поддонов. Из них можно сконструировать стол, удобный уголок, двойной диван или одно сиденье, в зависимости от ваших потребностей. Сверху нужно будет положить подушки и матрасы, которые завершат композицию.

    Мебель из деревянных поддонов - это модно и экологично

    Можно подойти к вопросу обустройства балкона с нестандартной стороны и вместо обычной мебели купить гамак. Это универсальная вещь способна заменить и стулья, и шезлонг. Также гамак очень выручит, если балкон не отличается большими габаритами: подвесить кресло-гамак намного проще, чем вместить крохотную стационарную модель.

  • 5

    Растения

    Растения сделают атмосферу уютной

    Обязательным элементом каждой летней террасы являются зеленые растения. Они олицетворяют теплое время года, очищают воздух, добавляют комнате уюта и, при желании, могут стать ярким акцентом. Если вы не любите цветы, не нужно создавать целый сад. Просто купите несколько неприхотливых в уходе растений, которые будут радовать глаз. Можно обойтись цветами в маленьких горшках и поставить их на стеллаж, а можно купить пару больших кашпо и разместить прямо на полу.

    Лайфхак: Если у вас совсем крохотный балкон, поместите растения в специальные подвесы, которые крепятся на края бортиков. Таким образом, вы сэкономите ценные квадратные метры, и одновременно с этим, красиво оформите свою летнюю террасу.

  • 6

    Тематический текстиль

    Яркие подушки и шторы с цветочным орнаментом дополнят интерьер

    Продолжая тему декора, нельзя не упомянуть о текстиле. Лучше всего отдать предпочтение весенним или летним принтам, которые создадут соответствующую атмосферу и настроение. Например, если у вас деревянные кресла и лавки, оформите их мягкими подушками и пледами – внешний вид сразу станет ярче и интереснее. Мебель из ротанга органично дополнят плетеные коврики и пестрый текстиль.

    Если вы не против штор на балконе, то здесь нужно в первую очередь отталкиваться от сезона. Осенью и зимой хорошо будут смотреться плотные, темные шторы, а вот весной и летом – тонкие, легкие, пропускающие солнечные лучи. Что касается цвета, то на помощь придут все оттенки желтого, нежно-розовый, небесно-голубой. Также можно обратить внимание на растительно-цветочный орнамент. Самое главное, чтобы он органично вписался в интерьер, не перегружая его.

  • 7

    Световое решение

    Можно использовать гирлянды или светильники на батарейках

    Чтобы проводить уютные вечера на террасе, нужно позаботиться о дополнительной подсветке, так как освещения смежной комнаты не хватит. Если свет уже выведен на балкон – прекрасно. Если нет – ничего страшного. Можно использовать обычные или электрические свечи, светильники, работающие от батареек. Еще одним великолепным вариантом станут гирлянды. Так как до Нового Года еще далеко, и украшать елку в ближайшем будущем не придется, вы смело можете повесить их на балконе до зимы и включать, когда нужно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Интерьер, Балкон, Терраса, Дом и сад, Обустройство балкона, Летняя терраса, Летний балкон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления
02 Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, какие условия выхода
03 Пройдите тест и узнайте всю правду о своем характере
04 Премьер-министр: постепенный выход из карантина позволит контролировать распространение COVID-19
05 Сколько пенсионеров получат повышенные пенсии в мае
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине: в протокол лечения добавили еще один препарат
Коронавирус в Украине: в протокол лечения добавили гепарин
Пандемия COVID-19: Коронавирусом в мире заболели более 3 млн человек
Коронавирусом в мире заболели более 3 млн человек
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля
Карантин пошел на пользу: Шакира закончила курс философии в университете
Карантин пошел на пользу: Шакира закончила курс философии в университете
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь