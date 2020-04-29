Как создать летнюю террасу на городском балконе (Фото)

1 Деревянное напольное покрытие Деревянное напольное покрытие ассоциируется с природой Первое, о чем нужно подумать при оформлении балкона – это напольное покрытие. Чтобы создать впечатление, что вы действительно находитесь на террасе за городом, обратитесь за помощью к дереву – материалу, который неизменно ассоциируется с природой. Для пола можно использовать все, что угодно: ламинат, линолеум, плитку. Главное, чтобы они были выполнены под дерево. Если у вас открытый балкон и вы переживаете за сохранность напольного покрытия, обратите внимание на деревянный настил, который часто используют для оформления садовых дорожек на даче. Все, что вам нужно – просто положите его сверху на бетонный пол. Самый большой плюс состоит в том, что работа несложная, и ее можно будет сделать самостоятельно, без привлечения профессионалов.

2 Отдела стен Стены можно отделать вагонкой или деревом Когда человек сидит на деревянной террасе, он привык, что за ним находится деревянный или кирпичный дом. Возьмем этот факт на заметку и воспользуемся им при выборе отделки. Чтобы атмосфера действительно была аутентичной, выложите стены вагонкой или деревянными рейками. Если в вашей квартире кирпичные стены, то вам крупно повезло, так как менять ничего не придется. Просто перекрасьте их в желаемый цвет и наслаждайтесь произведенным эффектом. Еще один плюс кирпича состоит в его устойчивости к внешним негативным факторам и погодным условиям: этому материалу не страшны дождь и снег, чего нельзя сказать о бетоне или дереве. Кстати, о последних. Если у вас открытый балкон, покройте стены влагостойкой краской, чтобы уберечь от возможных повреждений.

3 Цветовая гамма Светлые оттенки визуально расширят пространство Мы уже обсудили, что дерево и все его оттенки должны занимать главенствующую позицию в интерьере будущей летней террасы. Однако учитывайте тот факт, что площадь балкона редко является большой, а значит использовать темные цвета – заведомо проигрышный вариант. Остановите свой выбор на светлых оттенках дерева и в случае с отделкой, и в случае с мебелью. Иначе помещение визуально станет совсем узким и тесным. Если же вам очень хочется использовать темные цвета, например, синий, фиолетовый, бардовый, выбирайте текстиль и декор в таких тонах. Так вы сможете создать яркие акценты и не сделать комнату зрительно меньше.

4 Мебель Неприхотливая садовая мебель - прекрасный вариант Выбирая мебель для балкона, отдайте предпочтение вариантам, устойчивым к жаре и сырости, которые создают атмосферу отдыха. Лучше всего для этой цели подходят кресла и столики, которые продаются в отделах для сада. Что касается размера и количества, то они будут непосредственно зависеть от площади будущей террасы. Например, для маленьких балконов подойдут складные столики и стулья, которые будут занимать минимум места, но при этом не потеряют своей функциональности, а для больших – уютные кресла из ротанга или даже шезлонги. Можно подумать о покупки подвесного кресла или качелей. Сидя на них, можно не только расслабиться после тяжелого рабочего дня, но и улучшить себе настроение. Следует обратить внимание на то, что мебель, подобранная для балкона, обязательно должна гармонировать с внутренней отделкой. То есть, пластиковые варианты однозначно не подходят. Если вы планируете приобрести встроенную мебель, то ее нужно подбирать в цвет стен, чтобы она казалась логическим продолжением помещения. Модным, экологичным и недорогим решением станут столы и сиденья из поддонов. Из них можно сконструировать стол, удобный уголок, двойной диван или одно сиденье, в зависимости от ваших потребностей. Сверху нужно будет положить подушки и матрасы, которые завершат композицию. Мебель из деревянных поддонов - это модно и экологично Можно подойти к вопросу обустройства балкона с нестандартной стороны и вместо обычной мебели купить гамак. Это универсальная вещь способна заменить и стулья, и шезлонг. Также гамак очень выручит, если балкон не отличается большими габаритами: подвесить кресло-гамак намного проще, чем вместить крохотную стационарную модель.

5 Растения Растения сделают атмосферу уютной Обязательным элементом каждой летней террасы являются зеленые растения. Они олицетворяют теплое время года, очищают воздух, добавляют комнате уюта и, при желании, могут стать ярким акцентом. Если вы не любите цветы, не нужно создавать целый сад. Просто купите несколько неприхотливых в уходе растений, которые будут радовать глаз. Можно обойтись цветами в маленьких горшках и поставить их на стеллаж, а можно купить пару больших кашпо и разместить прямо на полу. Лайфхак: Если у вас совсем крохотный балкон, поместите растения в специальные подвесы, которые крепятся на края бортиков. Таким образом, вы сэкономите ценные квадратные метры, и одновременно с этим, красиво оформите свою летнюю террасу.

6 Тематический текстиль Яркие подушки и шторы с цветочным орнаментом дополнят интерьер Продолжая тему декора, нельзя не упомянуть о текстиле. Лучше всего отдать предпочтение весенним или летним принтам, которые создадут соответствующую атмосферу и настроение. Например, если у вас деревянные кресла и лавки, оформите их мягкими подушками и пледами – внешний вид сразу станет ярче и интереснее. Мебель из ротанга органично дополнят плетеные коврики и пестрый текстиль. Если вы не против штор на балконе, то здесь нужно в первую очередь отталкиваться от сезона. Осенью и зимой хорошо будут смотреться плотные, темные шторы, а вот весной и летом – тонкие, легкие, пропускающие солнечные лучи. Что касается цвета, то на помощь придут все оттенки желтого, нежно-розовый, небесно-голубой. Также можно обратить внимание на растительно-цветочный орнамент. Самое главное, чтобы он органично вписался в интерьер, не перегружая его.