Как правильно пересадить кактус в домашних условиях?

1 Частая ошибка в пересадке растения — корни кактуса повреждают, высаживая растение в мокрый грунт. С большей вероятностью эта процедура приведёт к тому, что растение начнёт стремительно гнить и только незамедлительное вмешательство сможет помочь спасти кактус. Пересаженному растению нужен покой, а для этого он должен отдохнуть и восстановиться в сухой земле. Ни в коем случае не поливайте кактус сразу после пересадки.

2 Что нужно приготовить для пересадки Как уже говорилось, с кактусами нужно быть очень аккуратными в процессе пересадки. В редких случаях растение выживет, если во время персадки у него что-то сломается или будет хотя бы маленькая царапина. Если же будет повреждена корневая система — ни в коем случае нельзя допускать соприкосновение её с влагой, иначе растение быстро сгниёт. Не лишним будет первую в своей жизни пересадку кактуса производить под присмотром опытного специалиста, чтобы избежать возможных последствий. Но мы постарались собрать для Вас всю нужную информацию о пересадке, так что только вам решать, стоит ли просить помощи у опытного кактусоведа или нет.

3 Выбор горшка и грунта для пересадки Одна из первых ошибок, которые допускают люди, малознакомые с разведением кактусов — если не уделить должного внимания выбору горшочка и грунта для растения, растение не сможет нормально развиваться и начнет чахнуть. В первую очередь, о чем нужно позаботиться — горшочки для пересадки. Первое, что нужно сделать с приобретенным горшком (как говорилось уже в этой статье — выбираем горшок исходя из размера корневой системы), промыть и продезенфицировать его. После манипуляций с водой нужно просушить горшок. Заранее нужно подготовить и грунтовую смесь. Опытные кактусоведы советуют использовать увлажненную почву.

4 Для процедуры пересадки кактуса потребуются: Керамзит. Его можно заменить раздробленным кирпичом. Песок — он должен быть обязательно промытым и просушенным. Песок можно использовать речной. Мелкодробленая щебень. Грунтовая смесь. Не стоит набирать все эти компоненты в больших количествах, будет достаточно и щепотки каждого из них. Отдельное внимание следует уделить грунтовой смеси. Она должна быть рыхлой, чтобы легко пропускать воздух.

5 Инструкция по пересадке кактуса Первый шаг — выбрать правильный горшок, а именно — подобрать по размеру исходя из величины корней кактуса. На дне горшка нужно сделать дренаж из керамзита, а сверху него насыпать немного песка. На слой песка необходимо насыпать грунт. Установленный в горшок кактус нужно присыпать грунтом, это нужно делать аккуратно, важно, чтобы шейка корней была слегка открыта. Важно! Во время этого шага не утрамбовывайте землю. А теперь более подобно разберём все тонкости пересадки этого колючего растения.

6 Когда лучше пересаживать растение Кактусы не требуют ежегодного пересаживания. И в целом этот процесс зависит от нескольких факторов: Какой возраст у кактуса; Как растёт и цветёт кактус, не подвержен ли он вредителям; Вид кактуса. Обычно растение возрастом до пяти лет достаточно пересаживать не чаще, чем один раз в два года. Для более взрослого растения будет достаточно пересадки каждые пять лет. Иногда возникает вопрос, в какое время года лучше пересаживать кактус. На деле, нет четких требований в временном промежутке, но начинающим кактусоводам лучше всё же производить пересадку летом или весной. В это время года растениям проще приспособиться к новой почве.