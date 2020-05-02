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Как правильно пересадить кактус в домашних условиях?

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Как правильно пересадить кактус в домашних условиях?
13:04 Сегодня Телеграф podokonnik.temadnya.com Фото: pixabay.com

Пересадка растения — процесс щепетильный. При пересадке кактусов следите и за своей безопасностью, и за безопасностью растения.

  • 1

    Частая ошибка в пересадке растения — корни кактуса повреждают, высаживая растение в мокрый грунт. С большей вероятностью эта процедура приведёт к тому, что растение начнёт стремительно гнить и только незамедлительное вмешательство сможет помочь спасти кактус.

    Пересаженному растению нужен покой, а для этого он должен отдохнуть и восстановиться в сухой земле. Ни в коем случае не поливайте кактус сразу после пересадки.

  • 2

    Что нужно приготовить для пересадки

    Как уже говорилось, с кактусами нужно быть очень аккуратными в процессе пересадки. В редких случаях растение выживет, если во время персадки у него что-то сломается или будет хотя бы маленькая царапина. Если же будет повреждена корневая система — ни в коем случае нельзя допускать соприкосновение её с влагой, иначе растение быстро сгниёт.

    Не лишним будет первую в своей жизни пересадку кактуса производить под присмотром опытного специалиста, чтобы избежать возможных последствий. Но мы постарались собрать для Вас всю нужную информацию о пересадке, так что только вам решать, стоит ли просить помощи у опытного кактусоведа или нет.

  • 3

    Выбор горшка и грунта для пересадки

    Одна из первых ошибок, которые допускают люди, малознакомые с разведением кактусов — если не уделить должного внимания выбору горшочка и грунта для растения, растение не сможет нормально развиваться и начнет чахнуть.

    В первую очередь, о чем нужно позаботиться — горшочки для пересадки. Первое, что нужно сделать с приобретенным горшком (как говорилось уже в этой статье — выбираем горшок исходя из размера корневой системы), промыть и продезенфицировать его. После манипуляций с водой нужно просушить горшок.

    Заранее нужно подготовить и грунтовую смесь. Опытные кактусоведы советуют использовать увлажненную почву.

  • 4

    Для процедуры пересадки кактуса потребуются:

    Керамзит. Его можно заменить раздробленным кирпичом.

    Песок — он должен быть обязательно промытым и просушенным. Песок можно использовать речной.

    Мелкодробленая щебень.

    Грунтовая смесь.

    Не стоит набирать все эти компоненты в больших количествах, будет достаточно и щепотки каждого из них.

    Отдельное внимание следует уделить грунтовой смеси. Она должна быть рыхлой, чтобы легко пропускать воздух.

  • 5

    Инструкция по пересадке кактуса

    Первый шаг — выбрать правильный горшок, а именно — подобрать по размеру исходя из величины корней кактуса.

    На дне горшка нужно сделать дренаж из керамзита, а сверху него насыпать немного песка.

    На слой песка необходимо насыпать грунт.

    Установленный в горшок кактус нужно присыпать грунтом, это нужно делать аккуратно, важно, чтобы шейка корней была слегка открыта.

    Важно! Во время этого шага не утрамбовывайте землю.

    А теперь более подобно разберём все тонкости пересадки этого колючего растения.

  • 6

    Когда лучше пересаживать растение

    Кактусы не требуют ежегодного пересаживания. И в целом этот процесс зависит от нескольких факторов:

    Какой возраст у кактуса;

    Как растёт и цветёт кактус, не подвержен ли он вредителям;

    Вид кактуса.

    Обычно растение возрастом до пяти лет достаточно пересаживать не чаще, чем один раз в два года. Для более взрослого растения будет достаточно пересадки каждые пять лет.

    Иногда возникает вопрос, в какое время года лучше пересаживать кактус. На деле, нет четких требований в временном промежутке, но начинающим кактусоводам лучше всё же производить пересадку летом или весной. В это время года растениям проще приспособиться к новой почве.

  • 7

    Как ухаживать за кактусом

    Первое, что нужно уяснить — нельзя поливать только что пересаженный кактус. Как бы вы аккуратно не производили пересадку, нитевидные корешки всё равно будут травмированы. Из-за этих травм, если корешки не восстановятся и соприкоснуться с влагой, начнётся процесс гниения и растение будет погублено.

    Поливать кактус нужно спустя неделю после пересадки, но это в случае, если Вы всё сделали правильно, в случаях же, когда корневая система была сильна повреждена, первый полив нужно сделать только через десять дней после пересадки. Тогда растение отдохнет и восстановится и процесс гниения будет точно не страшен.

    Поливать обильно кактусы не следует, растению будет достаточно небольшого количества воды, главное — чтобы она была тёплой.

    Также рекомендуется не ставить только что пересаженный кактус на солнце, он может получить солнечные ожоги. Идеальным местом для него будет полутеневая зона.

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Растения, Комнатные растения, Дом и сад, Кактусы, Уход за растениями, Как правильно пересадить кактус, Уход за кактусом.
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