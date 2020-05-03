Вещь, знай свое место: ошибки, которые допускают при организации хранения (Фото)

1 Неудачный выбор органайзеров Перед покупкой измерьте полку и продумайте план хранения вещей. Просто купить органайзеры – этого мало, нужно, чтобы они отвечали поставленным целям. Но чаще бывает так, что глаз притягивают красивые корзинки, коробочки или ящички и появляется желание купить эти вещи и только потом искать, куда их применить. И это большая ошибка – приобретать органайзеры без четкого понимания того, что планируется в них хранить, и где они будут стоять. Купленные на глаз корзинки могут не подойти по своим габаритам: не влезть на полку из-за больших размеров или наоборот, оставить много свободного пространства из-за недостаточной величины. Кроме того, можно купить органайзеров больше, чем на самом деле нужно и это будет лишней тратой денег. Полезный совет: Если в магазине встретился симпатичный органайзер, который очень хочется приобрести, лучше все-таки удержаться от покупки. Сначала стоит сфотографировать его этикетку – там всегда указываются размеры. Дома можно будет измерить полки, соотнести с ними габариты органайзера и определиться, действительно он так нужен.

2 Стремление организовать все подряд Порой, пылая энтузиазмом, мы энергично приступаем к организации, пытаясь упорядочить все вокруг. Парадоксально, но далеко не всегда нужно что-то менять. Если вещи компактно лежат на этой полке без разделителей и коробок, членам семьи удобно их брать и не приходится постоянно наводить порядок, то не стоит здесь что-либо менять. Совершенно не нужно усложнять себе жизнь и придумывать что-то новое, если хорошо работает старое. Как говорится: лучшее, враг хорошего.

3 Попытка упорядочить хлам Без расхламления не будет упорядоченного хранения. Самая типичная причина, почему не получается добиться порядка в доме – это попытка организовать хранение ненужных вещей. Они занимают дефицитное место, к тому же на уход за ними и постоянное их перекладывание тратится драгоценное время. И толку от этого ноль, сплошное переливание из пустого в порожнего. Поэтому первым делом нужно пересмотреть все вещи и избавиться от всего лишнего. Расхламление – обязательный этап перед тем, как приступать к организации грамотного хранения, но ему часто не придают значения, а ведь без этого будет невозможно навести порядок.

4 Неиспользование всего доступного пространства Заполнение всего объема полки позволяет избежать беспорядка. Обычно при подборе органайзеров измеряют их ширину и длину, при этом высота учитывается очень редко. В результате часто получается такая картина: на полке стоят в ряд несколько корзинок с низкими бортиками, в них аккуратно сложены вещи, а вверху остается много свободного места. При этом нерациональное использование пространства еще полбеды. В спешке всегда появляется непреодолимое искушение накидать вещи сверху на органайзеры. И очень быстро из-за завалов шкаф приобретает захламленный вид. Чтобы свободное пространство не провоцировало беспорядок, подбирают органайзеры, способные заполнить весь объем полки не только в длину и ширину, но и в высоту. Если полки очень высокие, можно подобрать подвесные корзины, приобрести или сделать самостоятельно вставки для обустройства второго уровня.

5 Плотное заполнение органайзеров Из плотно утрамбованной корзины тяжело вытащить нужную вещь. При раскладывании вещей всегда есть соблазн максимально плотно заполнить органайзеры. Это неверный подход, ведь доставать их будет сложно. За одной вещью потянутся и другие, и еще тяжелее будет класть их на место. Конечным результатом плотной утрамбовки станут только лишние затраты времени и усилий. Поэтому вещи должны располагаться достаточно свободно, а если места мало, следует искать варианты, как заполнить полки по всей высоте.

6 Нежелание привыкнуть к новому Вертикальное складывание непривычный, но очень практичный формат хранения, к которому стоит привыкнуть. Случается и такая ситуация: вещи разложены в органайзеры, вроде бы все лежит на своих местах, но не оставляет чувство дискомфорта. Допустим, ножи из ящика в столе поместили в специальную подставку или подвесили на магнитах под шкафчиком, а рука по-прежнему тянется к старому месту. Или футболки сложены в вертикальном формате, а мы по привычке пытаемся сложить их традиционным способом. И каждый раз посещает мысль, что это неудобно, все сделано неправильно и новая раскладка вызывает разочарование. На самом деле не стоит делать скоропалительных выводов. Всегда нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к новому, и оценить удобство других приемов хранения.

7 Что удобно одному, не всегда подходит другому Подвесные полки помогают сохранить порядок на столешнице, и удобны для членов семьи небольшого роста. Еще одна причина неудачной организации хранения – недооценка возможностей и привычек других членов семьи. Например, дети, в силу своего роста просто не могут дотянуться до высоких полок, чтобы самостоятельно взять чашку или другие предметы. В этом случае стоит позаботиться о подвесных полках для них, иначе вам придется постоянно подавать им вещи. Еще один пример подобной ошибки – поместить на переднем плане редко используемые вещи, а то, что домочадцам требуется гораздо чаще, убрать повыше или подальше. Главная задача организации пространства – сберечь время и сохранить порядок, то есть, место расположения вещей и способ хранения должны быть максимально доступными и не усложнять жизнь, а делать ее проще.