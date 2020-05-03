Лунный посевной календарь с 4 по 10 мая 2020 года

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
Лунный посевной календарь дачника с 4 по 10 мая 2020 года
Благоприятное время: для заготовки цветков растений в лечебных целях; для высадки рассады, посева семян цветов в открытый грунт.
Неблагоприятный период: для полива растений.
Благоприятное время: для стрижки газона; для полива растений.
Неблагоприятный период: для посева и посадки в течении суток до и после полнолуния.
Благоприятное время: для профилактического опрыскивания плодовых деревьев, ягодных кустарников, цветов и овощей от вредителей и болезней; для внесения удобрений.
Неблагоприятный период: нет.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.