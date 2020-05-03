Лунный посевной календарь с 4 по 10 мая 2020 года

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 4 по 10 мая 2020 года

4 мая 2020 года 10:11 до 6 мая 2020 года 10:17 растущая Луна в знаке Весов.

Благоприятное время: для заготовки цветков растений в лечебных целях; для высадки рассады, посева семян цветов в открытый грунт.

Неблагоприятный период: для полива растений.

6 мая 2020 года 10:17 до 8 мая 2020 года 10:16 Луна в знаке Скорпиона. Полнолуние 7 мая 2020 года в 13:45.

Благоприятное время: для стрижки газона; для полива растений.

Неблагоприятный период: для посева и посадки в течении суток до и после полнолуния.

8 мая 2020 года 10:16 до 10 мая 2020 года 12:40 убывающая Луна в знаке Стрельца.

Благоприятное время: для профилактического опрыскивания плодовых деревьев, ягодных кустарников, цветов и овощей от вредителей и болезней; для внесения удобрений.

Неблагоприятный период: нет.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.