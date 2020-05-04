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Как можно использовать старый кирпич на даче (Фото)

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Как можно использовать старый кирпич на даче (Фото)
11:17 Сегодня Телеграф promoidom.com Фото: pixabay.com

Из разобранной кладки можно сделать много красивых и полезных вещей — от цветочных горшков до фонтанов.

  • 1

    Керамический кирпич не боится ни влаги, ни морозов, ни перепадов температур. Постройки из этого материала могут стоять веками. Если на вашем дачном участке найдется свободный угол, украсьте его таким симпатичным садовым фонтанчиком.

    Проект не требует больших вложений. Вам понадобится весь свободный кирпич, камень или шифер для выкладки дна, техническая пленка для изоляции и насос — их можно купить в строительном магазине.

  • 2

    Старый кирпич прекрасно подойдет для оформления дорожек. Элементы можно выложить прямыми рядами, елочкой или круговым орнаментом. Если при демонтаже кирпич был расколот, так даже лучше — ровные ряды материала, уложенного сколом вверх, создают эффект старинной мостовой.

  • 3

    Разнообразьте детский досуг, установив на даче вот такую песочницу из кирпича. Быстро, просто и незатратно!

  • 4

    Используйте простые бордюры из кирпича для зонирования пространства на участке.

  • 5

    Обычный облицовочный кирпич — оригинальная замена цветочному горшку. Поместите в отверстия немного почвы и посадите в нее растения, которым не требуется много места — например, суккуленты.

  • 6

    Любите рисовать? Тогда вам понравится эта идея. Создав своими руками такие оригинальные указатели, вы всегда будете точно знать, что и где растет на вашей даче.

  • 7

    Кирпич — идеальный вариант для облицовки кострища. Материал предотвратит распространение огня и защитит гриль или мангал от случайного опрокидывания.

  • 8

    Используйте кирпич для создания эффектных цветников. Для начала выложите каркас из двух невысоких стен. Пространство между ними заполните почвой. В центр клумбы посадите низкорослые цветущие растения, а по краям — многолетники с длинными свисающими побегами — например, Дихондру или Вербейник монетчатый.

  • 9

    Спиралевидная клумба — эффектное украшение для любого дачного участка. Высадите на нее свои любимые цветы или разбейте небольшой садик из пряных трав.

  • 10

    Что-то мы все о цветниках, да о клумбах… А ведь кирпич идеально подходит и для создания уличной мебели — будь то скамья с сидением из дерева или целый диван, как в этом случае.

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Интерьер, Стиль, Дача, Дом и сад, Дачный участок, Как украсить дачу.
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