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Примеры грядок, которые сделают огород красивым и ухоженным (Фото)

Смотрите фото (15)
Примеры грядок, которые сделают огород красивым и ухоженным (Фото)
11:43 Сегодня Телеграф 6cotok.org Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что многим из нас приходится сегодня сидеть дома, жизнь не стоит на месте. И дачники давно в ожидании того, когда же разрешат отправиться на любимые участки.

  • 1

    "Каменная" грядка

    Высокая "каменная" грядка.

    Высокие теплые грядки из габионов, заполненных камнями, - это долговечные конструкции, которые не только увеличат урожай, но и украсят дачный участок.

  • 2

    Поддоны

    "Зеленые" деревянные поддоны.

    Из ненужных деревянных паллет можно соорудить прекрасные высокие грядки. В них выращивают клубнику, капусту и зелень, причем не только горизонтально, но и вертикально. Использование таких грядок поможет значительно увеличить площадь огорода.

  • 3

    Шлакоблоки

    Бортики из шлакоблоков.

    Бортиками для теплых приподнятых грядок могут стать обычные шлакоблоки. С их помощью довольно легко формировать разные размеры и контуры. Кроме того, шлакоблоки отлично сохраняют тепло, а значит все, что растет на такой грядке, будет созревать быстрее.

  • 4

    Агроволокно

    Растения под агроволокном.

    Хотите сократить время садовых работ до минимума и при этом получить опрятный ухоженный огород, используйте агроволокно. Накрывайте этим материалом грядки, чтобы защитить саженцы от заморозков, палящего солнца, засухи, вредителей и сорняков.

  • 5

    Грядка с ячейками

    Высокая грядка, разбитая на ячейки.

    Большая приподнятая грядка с деревянными бортиками, разбитая на секции для выращивания разных типов растений - лучшее решение для сада истинного перфекциониста.

  • 6

    Сено

    Маленькие грядки из сена.

    Оригинальные и компактные приподнятые грядки из сена, которое, как оказалось, может выполнять не только роль теплого наполнителя, но и формировать сами контуры клумбы.

  • 7

    Лепестки

    Композиция из приподнятых грядок.

    Красивая и лаконичная композиция из приподнятых грядок с деревянными бортиками, отдаленно напоминающими лепестки цветка, станет самым настоящим украшением любого огорода.

  • 8

    Вертикальный сад

    Многоуровневый сад из ящиков.

    Если вам катастрофически не хватает места для выращивания в саду, задействуйте пространство по вертикали. Для этого соорудите многоуровневый мини-огород из самых простых деревянных ящиков. По информации, таким образом можно выращивать зелень, клубнику и другие растения с небольшими корнями.

  • 9

    Зеленая перегородка

    Вертикальная стена зелени.

    Один деревянный поддон и 10-15 обрезанных и прикрепленных к нему пластиковых бутылок позволит обзавестись чудесной "зеленой" перегородкой, которая не только сэкономит место в саду, но и украсит придомовую территорию.

  • 10

    Грядки из покрышек

    Высокие грядки из шин.

    Отработанные автомобильные шины можно использовать для создания высоких теплых грядок, на которых можно поштучно выращивать самые разные растения.

  • 11

    Подвесная грядка

    Подвесные грядки в ПВХ-трубах.

    Незатейливая конструкция из широких ПВХ-труб отлично подойдет для выращивания клубники, перцев и других культур. Преимущество такого выращивания в том, что подвесные грядки совсем не занимают места на территории, а также помогают зонировать огород.

  • 12

    Бревна

    Клумба с бортами из бревен.

    Используйте массивные пни вместо бортиков для приподнятых грядок и клумб. Подобный дизайн выглядит органично и стильно, положительно влияя на ландшафт всего сада.

  • 13

    Доски

    Высокая грядка из досок и стеки.

    Высокие грядки из деревянных досок, дополненные сеткой - отличное место для выращивания огурцов, помидоров, кабачков и тыкв.

  • 14

    Пластиковые ящики

    Большие клумбы из пластиковых ящиков.

    Эти огромные грядки из обычных пластиковых ящиков - еще одно доказательство того, что для сооружения бортиков можно использовать любой материал.

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Интерьер, Сад, Огород, Дом и сад, Грядки.
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