Как ухаживать за цветком каланхоэ в домашних условиях? (Фото)

1 Самые популярные виды Вообще-то декоративное каланхоэ насчитывает более сотни самых разных представителей. Практически все они могут быть выращены в комнатных условиях. Однако больше всего покорили сердца растениеводов следующие: Каланхоэ блоссфельда. Пожалуй, самый высокий кустик из всех представителей. Соцветия крупные, ярко окрашенные. Могут быть розового, белого, лилового, красного и желтого цвета. Листва сочно-зеленая, иногда по краю обрамлена красноватой каемкой. Каланхоэ каландива. Вариации на тему блоссфельды, но маленького роста. Цветение очень длительное, цветоносы гораздо короче, чем у собрата, в связи с чем растение выглядит декоративнее. Каланхоэ микс. Уход аналогичен. Кустики небольшие, цветут очень ярко и разноцветно (что, впрочем, отражено в названии). Перистое каланхоэ. Относится к так называемым живородящим: по краю листвы вырастает множество деток, за счет чего кустик выглядит пушистым. При отсаживании малыши быстро приживаются и дают полноценное крепкое растение. Каланхоэ дегремона. Выбирается растениеводами за зеленовато-серую интересную листву, узкую и с пятнами выраженного фиолетового оттенка. Каланхоэ лациниата. Листья сильно рассечены, почти салатового оттенка, с восковым налетом. По форме они напоминают развесистые рога, поэтому это декоративное каланхоэ известно многим как оленьи рожки. Цветет эта разновидность вполне охотно, но менее красиво, так что любима именно за листья. Содержание всех видов одинаково, разве что каланхоэ каландива, микс и блоссфельда нуждаются в подкормке удобрениями для цветущих растений, а остальные – просто для суккулентов.

2 Каланхоэ после покупки В случае, когда вы купили растение в магазине, первое, что нужно сделать по приходу домой, – пересадить его. Если вы не уверены в том, что цветок благополучно перенесет два стресса подряд, можете выждать пару дней, но не дольше. Дело в том, что торфяной субстрат, в котором держат растения до продажи, не годится для каланхоэ. В домашних условиях он в торфе зачахнет. Для пересадки заранее приобретите горшок, немногим больший, нежели тот, в котором цветок был. Обязателен хороший слой дренажа на дне, а вот промывать корни при перемещении не следует: достаточно лишь слегка обтрусить их от лишнего торфа. Сразу после посадки растение хорошо проливается и оставляется в покое на несколько дней.

3 Земля Каланхоэ не капризен. Чаще всего его сажают в грунт для суккулентов. Вполне приживается цветок и в универсальном. Однако при желании можно собрать почву и самостоятельно. Для нее понадобятся четыре части дерновой земли, две – листовой и по одной – песка и торфа. Для большей питательности можно сдобрить землю сухим коровьим навозом или перегноем – и то, и другое берется в очень небольшом количестве.

4 Правильное место Комнатный цветок каланхоэ светолюбив, однако не выносит прямых полуденных лучей. Ему не подойдут северные окна: выжить-то он там сможет, однако цветения можно не дождаться - стебли вытянутся, листья станут мелкими и бледными. Если горшок стоит на южной стороне, растение практически сразу получит ожоги, и придется долго его выхаживать. Более-менее подходит восточная сторона, однако придется позаботиться о том, чтобы горшок стоял в недосягаемости для полуденного солнца: или сбоку, куда оно не достанет, или в тени занавески (рамы). Если нет выхода, и в наличии только южные окна, декоративное каланхоэ притеняется. Можно просто натянуть легкую гардинную ткань для рассеивания лучей.

5 Сколько нужно тепла Среднестатистические 18-20 градусов – вот что любят цветы каланхоэ. Уход включает в себя и весенний «выгул» растений: как только за окном установятся стабильные +10, горшки выносятся на балкон, веранду или в сад. Не забываем про первое условие – притенение от яркого солнца. Прохлада каланхоэ очень даже устраивает, а вот сквозняки – нет. Так что размещать его следует подальше от форточек, вентиляторов и кондиционеров.

6 Полив, но не перелив Одна из важнейших тонкостей содержания домашних растений – их правильный полив. Нарушение водного режима неизбежно ведет к потере зеленого питомца. Поскольку комнатный цветок каланхоэ относится к суккулентам, в частых поливах он не нуждается. Они должны быть обильными, чтобы вода пропитала всю землю в горшке, но достаточно редкими – грунт должен просохнуть между увлажнениями практически до самого дна, иначе застой воды приведет к загниванию корней. Максимальная летняя частота поливов – дважды в неделю, и то если стоит удушающая жара. При сухом воздухе и духоте декоративное каланхоэ опрыскивается, крупнолистовым экземплярам влажной губкой протираются листья. Зимой же порой достаточно и ежемесячного полива. Конечно, если отопление у вас в доме слишком сильное, то воду растениям придется давать чаще.

7 Как обеспечить и продлить цветение Нарядные цветы – вот ради чего большинство людей покупают каланхоэ. Цветение, как и все в нашей жизни, рано или поздно заканчивается. А некоторых растениеводов каланхоэ и вовсе отказывается им радовать. Для того чтобы капризник зацвел, надо выполнить два условия: Достаточное количество света. Если подходит к концу май, а бутонов не наблюдается, переставьте горшок на лучше освещенный подоконник. Аккуратность в подкормках. Щедрое удобрение вызывает бурный рост кустика, который «забывает» о необходимости цвести. Чтобы ему об этом напомнить, после первой весенней подкормки удобрения отставляются в сторону, а когда появятся бутоны, достается другое удобрение – для цветущих растений. Все же декоративное каланхоэ на эту красоту сил тратит очень много. Если постараться, то можно значительно продлить цветение вашего питомца – почти до самой зимы. Помимо минеральной поддержки, ему нужно регулярное удаление уже отцветших, увядших цветов. Вскоре появятся новые завязи.

8 Как сохранить привлекательность цветка Когда декоративное каланхоэ полностью закончит цвести, у него довольно быстро опадают листья внизу кустика, ствол и ветки вытягиваются, а зачастую и изгибаются. В результате получается довольно невзрачный, а иногда и уродливый кустик. Некоторые цветоводы разочаровываются в приобретении и стремятся от него избавиться. Однако ситуация вполне поправима, только надо знать, как возродить цветы каланхоэ. Уход в этом случае будет состоять в обрезании кустика почти до уровня земли. Делается это осенью, в период отдыха растения. После обрезки горшок передвигается в тень. Полив должен быть редким, поскольку риск загнивания подземной части сильно возрастает. Буквально через пару недель появятся новые листики, а к весне декоративное каланхоэ будет готово к новому, не менее пышному, чем прошлогоднее, цветению.

9 Чем болеет каланхоэ: ошибки ухода Все растениеводы отмечают как неприхотливость, так и жизнестойкость, сопротивляемость хворям каланхоэ. Болезни в большинстве своем вызваны необеспечением хозяевами потребностей растения. Впрочем, оно довольно четко сигнализирует, что именно делается неправильно. В разгар цветения или по весне начинают слетать нижние листья. Осенью это вполне объяснимо, и мы уже рассказали об омолаживании кустика. Но в остальное время такое явление говорит о голодании каланхоэ. Его нужно подпитать удобрениями. На листьях появляются сухие коричневые пятна; со временем пораженные листочки желтеют и осыпаются. Это самые обычные ожоги. Причем необязательно солнечные: если растение и раньше стояло на этом же месте, но подобного не наблюдалось, присмотритесь, где именно расположены пятна. Вы увидите, что они там, где листики соприкасаются со стеклом. Ваш питомец просто разросся, и ему стало тесно. Придется покупать подставку. Листья покрываются мокнущими черными пятнами, а после фактически отгнивают от кустика. Ваше декоративное каланхоэ мерзнет и "захлебывается". Учитывая, что оно предпочитает прохладу, вариантов два: или зима, а вы частите с поливами, или в жару где-то рядом есть источник сквозняка. Если избегать подобных недочетов, ваш красавец избежит таких проблем.

10 Неподходящие условия И это еще одна причина, по которой чахнет каланхоэ: болезни вызываются несоответствием окружения его потребностям. Растение может подхватить и инфекцию, если рядом с ним появился новый жилец, чем-то болеющий и не прошедший карантин. Мучнистая роса. Слишком влажный воздух – вот причина ее появления. Если у вас сырость в квартире, придется чаще проветривать и отказаться от опрыскиваний. Серая гниль. Выглядит как сероватый налет вкупе с водянистыми пятнами. Причины те же - сырость и холод. Обычно настигает каланхоэ осенью, когда отопление еще не включено. Клещи. Проявляются как желтые мелкие крапушки, постепенно превращающиеся в сухие белые пятна. Обрабатывать фунгицидами придется все близстоящие растения. Тля. Селится снизу листиков, которые начинают кучерявиться, желтеть и деформироваться. От такой беды помогают специальные препараты или обычный раствор хозяйственного мыла. Сутки спустя земля под ним простилается пленкой, и каланхоэ обмывается от раствора и вредителей. От соседей каланхоэ может заполучить и бактериальные или вирусные болезни, проявляющие себя коричневыми проваливающимися пятнами. Все растение обрабатывается фунгицидом, листья с пятнами удаляются. Поливы сокращаются до минимума (только чтобы растение не погибло), опрыскивания и вовсе прекращаются.