Подкормка картофеля при цветении (Фото)

Виды подкормок картофеля
Картофель – это сложная органическая система, которая имеет уникальную программу размножения.
Общепринят тот факт, что эта культура плохо усваивает подкормку, поэтому многие считают, что вносить удобрения необходимо весной. К началу цветения, куст усваивает только ½ внесенного в него прикорма, соответственно после всходов и до начала бутонизации он будет питаться тем, что осталось. Чтобы такое не происходило, растение нужно удобрять определенными веществами, для каждого из которых есть конкретное время. Подкормка картофеля бывает 2 видов:
Корневая.
Внекорневая.
Правила подкормок картофеля
Далеко не все внесенные в грунт удобрения попадают к корням растений. Часть из них выносится грунтовыми водами, часть трансформируется в мало усваиваемые для картофеля соединения. Чтобы компенсировать эти потери огородники увеличивают дозу минеральных веществ или их объем. Кроме плановых проводят корректирующие подкормки. О необходимости внесения дополнительной дозы минералов показывает окраска стебля и листьев растений:
бледные полупрозрачные листья показывают недостаток азота в грунте;
сиренево-фиолетовая окраска надземной части растения сигнализирует о дефиците фосфора;
густые, но невысокие кустики с пятнистыми листьями характеризуют недостаток бора в почве. Впоследствии на таких растениях вырастает большое количество мелких, с неприятным вкусом клубней;
желтые, скручивающиеся листья – признак нехватки магния;
пестрые светло-зеленые пятнистые листья и задержка развития растений показывают на недостаток марганца. У растений пониженный иммунитет, они часто болеют, урожайность снижается;
медленный рост надземной части кустика, розовый цвет листьев, скручивание и увядание листвы – признак недостатка кальция в почве;
темно-зеленые пятнистые листья, задержка в развитии и отсутствие цветов показывает недостаток калия в грунте.
Для чего нужна подкормка картофеля во время цветения
Среди огородников бытует мнение, что картошку можно просто посадить, окучить и собрать урожай. Это далеко не так. Чтобы хорошо расти и формировать вкусные и крупные клубни, культуре любого сорта нужно много минеральных и органических веществ.
Больше всего элементов питания картофелю нужно в фазы бутонизации и цветения. Именно в этот период начинают образовываться клубни, клетки которых постепенно увеличиваются, накапливая питательные вещества, воду и углеводы. Основной показатель качества клубней — процент содержания сухих веществ, которые на 75 % состоят из крахмала. От него зависит вкус и лежкость корнеплодов при хранении.
Недостаток питания в самый ответственный для культуры момент может нарушить рост зеленой листвы. Это приводит к оттоку сухого вещества в листву, снижает урожайность и качество клубней картофеля.
Чем подкормить картофель перед цветением?
Особенно необходимы микро и макроэлементы картофелю в период формирования клубней. На этапе подготовки к цветению растение уже усвоило больше половины того объема фосфора, калия и азота, которое необходимо для всего цикла жизнедеятельности. Поэтому подкормку целесообразно производить при появлении первых завязей.
Для приготовления комплексной минеральной подкормки смешивают по 2 гр. аммиачную селитру и хлористый калий, 20 гр. суперфосфата и 0,1 гр. медного купороса. Все компоненты перемешивают, заливают теплой дождевой водой и настаивают 3-4 часа. Затем раствор необходимо процедить, разбавить обычной водой один к одному, после чего можно перелить жидкость в опрыскиватель. Такой состав улучшает фотосинтез растения, ускоряет биологические процессы и повышает устойчивость к заболеваниям.
Чем подкормить картофель во время цветения?
Как только на картофельных кустах завяжутся цветочки необходимо подкормить их минеральным удобрением. Удобрение готовится из следующих компонентов: по 2 грамма аммиачной селитры и хлористого калия; 20 грамм суперфосфата; 0,1 грамма медного купороса.. Приведенные вещества нужно растворить в 10 литрах воды, которые необходимо предварительно подогреть. Затем многокомпонентный раствор должен настояться в течение трех часов. Затем в полученный состав добавляют еще литр воды и набирают его в пульверизатор. Имеющийся в такой подкормке медный купорос сможет предотвратить грибковые заболевания, а оставшиеся компоненты помогут растению хорошо развиваться. Для стимуляции роста картофеля нередко применяют мочевину. Такую внекорневую подкормку готовят по инструкции к этому удобрению. В основном на ранних порах созревания кустов готовится слабый 1% раствор мочевины, большая ее концентрация может обжечь листья.
Чем подкормить картофель после цветения?
После того, как картофель отцвел, его тоже опрыскивают, на этот раз раствором калийных удобрений, к примеру, сульфата калия (на ведро – 30-40 г). Это увеличивает содержание сахара в клубнях.
Подкормка картофеля народными средствами
Зола —по праву является самым используемым удобрением из органики и неудивительно она содержит громадный набор микроэлементов (калий, самое главное в ней очень много калия так необходимого картошке), существенно улучшает структуру почвы, снижает кислотность, уничтожает приличную часть болезнетворных организмов, снижает вероятность гниения корней.
Луковая шелуха —внесенная при посадке в качестве мульчи способна уберечь от большинства вредителей и самое главное —проволочника.
Действенным полезным органическим удобрением считается перегной. Его вносят в землю перед вспахиванием земли осенью. За зиму перегной отдает полезные вещества в грунт. Высадка культур весной в удобренную землю, способствует формированию хорошего урожая. Но не у каждого садовода есть возможность вносить перегной. А частое использование других видов удобрений способствует накапливанию в плодах нитратов и прочих вредных веществ. Поэтому многие огородники предпочитают удобрение картошки после посадки народными средствами.
После всходов рекомендуют удобрять картофель разведенной навозной жижей. Раствор готовят, разведя жижу с водой в пропорции 1:5. Под куст достаточно наливать около полутора литров готовой жидкости. Чтобы удобрение получилось более питательным, можно дать постоять ему полдня.
Внимание! Любую подкормку картофеля необходимо проводить после полива или сразу после дождя!
В общем, подводя итоги вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что вырастить у себя на участке вкусный и здоровый картофель, под силу даже новичку. Главное знать, когда и чем удобрять картофель, а также в какое время проводить эти процедуры. Надеемся, что наша статья Вам в этом поможет.