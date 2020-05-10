Подкормка картофеля при цветении (Фото)

1 Виды подкормок картофеля Картофель – это сложная органическая система, которая имеет уникальную программу размножения. Общепринят тот факт, что эта культура плохо усваивает подкормку, поэтому многие считают, что вносить удобрения необходимо весной. К началу цветения, куст усваивает только ½ внесенного в него прикорма, соответственно после всходов и до начала бутонизации он будет питаться тем, что осталось. Чтобы такое не происходило, растение нужно удобрять определенными веществами, для каждого из которых есть конкретное время. Подкормка картофеля бывает 2 видов: Корневая. Внекорневая.

2 Правила подкормок картофеля Далеко не все внесенные в грунт удобрения попадают к корням растений. Часть из них выносится грунтовыми водами, часть трансформируется в мало усваиваемые для картофеля соединения. Чтобы компенсировать эти потери огородники увеличивают дозу минеральных веществ или их объем. Кроме плановых проводят корректирующие подкормки. О необходимости внесения дополнительной дозы минералов показывает окраска стебля и листьев растений: бледные полупрозрачные листья показывают недостаток азота в грунте; сиренево-фиолетовая окраска надземной части растения сигнализирует о дефиците фосфора; густые, но невысокие кустики с пятнистыми листьями характеризуют недостаток бора в почве. Впоследствии на таких растениях вырастает большое количество мелких, с неприятным вкусом клубней; желтые, скручивающиеся листья – признак нехватки магния; пестрые светло-зеленые пятнистые листья и задержка развития растений показывают на недостаток марганца. У растений пониженный иммунитет, они часто болеют, урожайность снижается; медленный рост надземной части кустика, розовый цвет листьев, скручивание и увядание листвы – признак недостатка кальция в почве; темно-зеленые пятнистые листья, задержка в развитии и отсутствие цветов показывает недостаток калия в грунте.

3 Для чего нужна подкормка картофеля во время цветения Среди огородников бытует мнение, что картошку можно просто посадить, окучить и собрать урожай. Это далеко не так. Чтобы хорошо расти и формировать вкусные и крупные клубни, культуре любого сорта нужно много минеральных и органических веществ. Больше всего элементов питания картофелю нужно в фазы бутонизации и цветения. Именно в этот период начинают образовываться клубни, клетки которых постепенно увеличиваются, накапливая питательные вещества, воду и углеводы. Основной показатель качества клубней — процент содержания сухих веществ, которые на 75 % состоят из крахмала. От него зависит вкус и лежкость корнеплодов при хранении. Недостаток питания в самый ответственный для культуры момент может нарушить рост зеленой листвы. Это приводит к оттоку сухого вещества в листву, снижает урожайность и качество клубней картофеля.

4 Чем подкормить картофель перед цветением? Особенно необходимы микро и макроэлементы картофелю в период формирования клубней. На этапе подготовки к цветению растение уже усвоило больше половины того объема фосфора, калия и азота, которое необходимо для всего цикла жизнедеятельности. Поэтому подкормку целесообразно производить при появлении первых завязей. Для приготовления комплексной минеральной подкормки смешивают по 2 гр. аммиачную селитру и хлористый калий, 20 гр. суперфосфата и 0,1 гр. медного купороса. Все компоненты перемешивают, заливают теплой дождевой водой и настаивают 3-4 часа. Затем раствор необходимо процедить, разбавить обычной водой один к одному, после чего можно перелить жидкость в опрыскиватель. Такой состав улучшает фотосинтез растения, ускоряет биологические процессы и повышает устойчивость к заболеваниям.

5 Чем подкормить картофель во время цветения? Как только на картофельных кустах завяжутся цветочки необходимо подкормить их минеральным удобрением. Удобрение готовится из следующих компонентов: по 2 грамма аммиачной селитры и хлористого калия; 20 грамм суперфосфата; 0,1 грамма медного купороса.. Приведенные вещества нужно растворить в 10 литрах воды, которые необходимо предварительно подогреть. Затем многокомпонентный раствор должен настояться в течение трех часов. Затем в полученный состав добавляют еще литр воды и набирают его в пульверизатор. Имеющийся в такой подкормке медный купорос сможет предотвратить грибковые заболевания, а оставшиеся компоненты помогут растению хорошо развиваться. Для стимуляции роста картофеля нередко применяют мочевину. Такую внекорневую подкормку готовят по инструкции к этому удобрению. В основном на ранних порах созревания кустов готовится слабый 1% раствор мочевины, большая ее концентрация может обжечь листья.

6 Чем подкормить картофель после цветения? После того, как картофель отцвел, его тоже опрыскивают, на этот раз раствором калийных удобрений, к примеру, сульфата калия (на ведро – 30-40 г). Это увеличивает содержание сахара в клубнях.