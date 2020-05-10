Лунный посевной календарь с 11 по 17 мая 2020 года

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
Лунный посевной календарь дачника с 11 по 17 мая 2020 года
Благоприятное время: для посадки картофеля поздних сортов и корнеплодов; для обустройства компостных ям; для внесения удобрений; для посева семян огурца.
Неблагоприятный период: нет.
Благоприятное время: для внесения гербицидов для борьбы с сорняками; для прополки сорняков, совмещенной с рыхлением почвы.
Неблагоприятный период: для полива растений; для посева семян и посадки растений.
Благоприятное время: для полива растений; для стрижки газона; для высадки рассады капусты в открытый грунт; для посадки картофеля и корнеплодов.
Неблагоприятный период: нет.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.