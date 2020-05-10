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Лунный посевной календарь с 11 по 17 мая 2020 года

Лунный посевной календарь с 11 по 17 мая 2020 года
20:22 Сегодня Телеграф

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 11 по 17 мая 2020 года

  • 10 мая 2020 года 12:40 до 12 мая 2020 года 18:40 убывающая Луна в знаке Козерога.

Благоприятное время: для посадки картофеля поздних сортов и корнеплодов; для обустройства компостных ям; для внесения удобрений; для посева семян огурца.

Неблагоприятный период: нет.

  • 12 мая 2020 года 18:40 до 15 мая 2020 года 4:26 убывающая Луна в знаке Водолея. 4 четверть - 14 мая 2020 года в 17:02.

Благоприятное время: для внесения гербицидов для борьбы с сорняками; для прополки сорняков, совмещенной с рыхлением почвы.

Неблагоприятный период: для полива растений; для посева семян и посадки растений.

Подкормка картофеля при цветении (Фото)

  • 15 мая 2020 года 4:26 до 17 мая 2020 года 16:37 убывающая Луна в знаке Рыб.

Благоприятное время: для полива растений; для стрижки газона; для высадки рассады капусты в открытый грунт; для посадки картофеля и корнеплодов.

Неблагоприятный период: нет.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.

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Лунный календарь, Посевной календарь, Благоприятные дни для посадки культур, Уход за культурами, Календарь на май, Посевной календарь с 11 мая по 17 мая.
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