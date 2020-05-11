Современный двор частного дома: идеи обустройства (Фото)

Дачный сезон на подходе, и самое время продумать зону отдыха рядом с домом, чтоб теплыми вечерами с семьей, или друзьями наслаждаться уютными посиделками на собственной территории.

1 Задний двор в зеленом цвете

2 Двор, в котором гамаков хватит на всех



3 Кушетка-качели для отдыха на веранде

4 Подвесные коконы для любителей побыть в одиночестве вместе



5 Небольшая барная стойка у окна на кухню

6 Бассейн для игры в волейбол на воде



7 Бассейн, оборудованный как дикий прудик

8 Уголок с песком и диванчиками для отдыха



9 Беседка-домик для летних вечеринок Оригинальный деревянный домик для отдыха. Благодаря нескольким нехитрым манипуляциям можно превратить внутренний двор загородного дома в настоящую лаунж зону.