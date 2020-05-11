Современный двор частного дома: идеи обустройства (Фото)

Задний двор в зеленом цвете
Двор, в котором гамаков хватит на всех
Кушетка-качели для отдыха на веранде
Подвесные коконы для любителей побыть в одиночестве вместе
Небольшая барная стойка у окна на кухню
Бассейн для игры в волейбол на воде
Бассейн, оборудованный как дикий прудик
Уголок с песком и диванчиками для отдыха
Беседка-домик для летних вечеринок
Оригинальный деревянный домик для отдыха.
Благодаря нескольким нехитрым манипуляциям можно превратить внутренний двор загородного дома в настоящую лаунж зону.