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Современный двор частного дома: идеи обустройства (Фото)

Смотрите фото (10)
Современный двор частного дома: идеи обустройства (Фото)
11:35 Сегодня Телеграф samodelkinoblog.com Фото: pixabay.com

Дачный сезон на подходе, и самое время продумать зону отдыха рядом с домом, чтоб теплыми вечерами с семьей, или друзьями наслаждаться уютными посиделками на собственной территории.

  • 1

    Задний двор в зеленом цвете

  • 2

    Двор, в котором гамаков хватит на всех

  • 3

    Кушетка-качели для отдыха на веранде

  • 4

    Подвесные коконы для любителей побыть в одиночестве вместе

  • 5

    Небольшая барная стойка у окна на кухню

  • 6

    Бассейн для игры в волейбол на воде

  • 7

    Бассейн, оборудованный как дикий прудик

  • 8

    Уголок с песком и диванчиками для отдыха

  • 9

    Беседка-домик для летних вечеринок

    Оригинальный деревянный домик для отдыха.

    Благодаря нескольким нехитрым манипуляциям можно превратить внутренний двор загородного дома в настоящую лаунж зону.

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Все по теме:

Дача, Дом и сад, Дачный участок, Современный двор частного дома, Идеи обустройства современного двора.
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