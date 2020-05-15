Хайтек в наилучшем проявлении: удивительная вилла "Подсолнух" (Фото)

Резиденция "Подсолнух" (Sunflower House) построена таким образом, что солнечные лучи могут проникать внутрь дома на протяжении всего светового дня.
На склоне гор полуострова Ла-Коста-Брава разместилась впечатляющая и необычная резиденция. Визуально двухэтажный особняк выглядит как нагромождение десяти кубических фигур.
Cadaval & Sola-Morales — испано-мексиканская архитектурная студия — создала этот двухэтажный дом с панорамными видами для семейной пары. Дом расположился неподалеку от городка Порт-де-ла-Сельва в провинции Жирона.
Хозяевам хотелось, чтобы их жилище имело максимальное количество видов на побережье. Архитекторы решили эту задачу путем сочетания небольших объемов, развернутых в разные стороны.
Каждый из десяти кубов имеет собственный вид. Переходя из одного в другой, можно составить общую панораму.
Жильцы виллы хорошо просматривают внешнюю территорию, чего нельзя сказать о соседях: для их глаз осмотр ограничивается экстерьером здания.
Второй важной задачей стала защита дома от сурового северного ветра, который здесь называют трамонтана — его скорость в данной точке полуострова может достигать 180 км/ч.
Для защиты в доме установили стеклопакеты, которые обычно используются при строительстве небоскребов.
На нижнем этаже двухэтажной виллы располагаются гостиная с открытой планировкой, кухня и столовая. Сверху находятся три спальни, две ванные и комната для гостей.
Отделка всего интерьера резиденции выполнена в успокаивающих монохромных тонах.
Все материалы, использованные в конструкции и отделке, за исключением усиленных стеклопакетов, типичны для этой местности. Это делает здание более экологичным.
Каждый из лепестков-кубов, формирующих общую монолитную конструкцию, представляет собой отдельное пространство со своим уникальным пейзажем.
Следует признать, что архитекторы создали проект, который идеально вписывается в окружающий ландшафт.