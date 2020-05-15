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Хайтек в наилучшем проявлении: удивительная вилла "Подсолнух" (Фото)

Смотрите фото (14)
Хайтек в наилучшем проявлении: удивительная вилла "Подсолнух" (Фото)
14:59 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Эта роскошная вилла с оригинальным фасадом в виде геометрических фигур, расположенная на скалах, стала настоящей жемчужиной среди работ архитектурного бюро Cadaval & Solа-Morales.

  • 1

    Резиденция "Подсолнух" (Sunflower House) построена таким образом, что солнечные лучи могут проникать внутрь дома на протяжении всего светового дня.

  • 2

    На склоне гор полуострова Ла-Коста-Брава разместилась впечатляющая и необычная резиденция. Визуально двухэтажный особняк выглядит как нагромождение десяти кубических фигур.

  • 3

    Cadaval & Sola-Morales — испано-мексиканская архитектурная студия — создала этот двухэтажный дом с панорамными видами для семейной пары. Дом расположился неподалеку от городка Порт-де-ла-Сельва в провинции Жирона.

  • 4

    Хозяевам хотелось, чтобы их жилище имело максимальное количество видов на побережье. Архитекторы решили эту задачу путем сочетания небольших объемов, развернутых в разные стороны.

  • 5

    Каждый из десяти кубов имеет собственный вид. Переходя из одного в другой, можно составить общую панораму.

  • 6

    Жильцы виллы хорошо просматривают внешнюю территорию, чего нельзя сказать о соседях: для их глаз осмотр ограничивается экстерьером здания.

  • 7

    Второй важной задачей стала защита дома от сурового северного ветра, который здесь называют трамонтана — его скорость в данной точке полуострова может достигать 180 км/ч.

  • 8

    Для защиты в доме установили стеклопакеты, которые обычно используются при строительстве небоскребов.

  • 9

    На нижнем этаже двухэтажной виллы располагаются гостиная с открытой планировкой, кухня и столовая. Сверху находятся три спальни, две ванные и комната для гостей.

  • 10

    Отделка всего интерьера резиденции выполнена в успокаивающих монохромных тонах.

  • 11

    Все материалы, использованные в конструкции и отделке, за исключением усиленных стеклопакетов, типичны для этой местности. Это делает здание более экологичным.

  • 12

    Каждый из лепестков-кубов, формирующих общую монолитную конструкцию, представляет собой отдельное пространство со своим уникальным пейзажем.

    Следует признать, что архитекторы создали проект, который идеально вписывается в окружающий ландшафт.

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Дом, Архитектура, Вилла, Хайтек.
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