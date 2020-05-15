Где и как хранить бананы: основные правила

Куда только ни прячут бананы, чтобы сохранить их твердость. И в холодильник, где шкурка быстро темнеет, и в пакет, из-за чего плоды перезревают. А куда нужно класть бананы?
Подвешиваем за хвост
Бананы не любят ни холода, ни прямых солнечных лучей, ни целлофана, ни соседства с другими фруктами.
Зеленоватые плоды можно хранить в вазе при комнатной температуре. Как только дозреют – перемещаем в прохладное место. Продлит свежесть оборачивание хвостиков бананов полиэтиленовой пленкой.
Лучшее место для хранения желтых гроздей – погреб. Главное, чтобы там было темно, прохладно и помещение хорошо вентилировалось. Прячем кончики бананов в упаковочную пленку и подвешиваем ее за веревку или крючок над полом. Этот способ продлит жизнь плодам до двух недель.
Оптимальная температура для хранения спелых бананов – 13-15 градусов, для дозревания – не выше 18 градусов.
Как влияет заморозка
Бананы можно подвергать заморозке. Правда, при размораживании мякоть становится рыхлой и годится скорее для приготовления коктейлей, смузи, выпечки.
Чтобы правильно заморозить бананы, нужно:
Плоды можно замораживать и в кожуре: она сохранит мякоть более плотной. Хранятся такие бананы в морозильной камере не более месяца, поскольку при заморозке кожура темнеет и ухудшает вкус мякоти.