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Где и как хранить бананы: основные правила

Где и как хранить бананы: основные правила
15:58 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com

Узнайте, как правильно хранить бананы и можно ли их замораживать.

Куда только ни прячут бананы, чтобы сохранить их твердость. И в холодильник, где шкурка быстро темнеет, и в пакет, из-за чего плоды перезревают. А куда нужно класть бананы?

Подвешиваем за хвост

Бананы не любят ни холода, ни прямых солнечных лучей, ни целлофана, ни соседства с другими фруктами.

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Зеленоватые плоды можно хранить в вазе при комнатной температуре. Как только дозреют – перемещаем в прохладное место. Продлит свежесть оборачивание хвостиков бананов полиэтиленовой пленкой.

Лучшее место для хранения желтых гроздей – погреб. Главное, чтобы там было темно, прохладно и помещение хорошо вентилировалось. Прячем кончики бананов в упаковочную пленку и подвешиваем ее за веревку или крючок над полом. Этот способ продлит жизнь плодам до двух недель.

Оптимальная температура для хранения спелых бананов – 13-15 градусов, для дозревания – не выше 18 градусов.

Как влияет заморозка

Бананы можно подвергать заморозке. Правда, при размораживании мякоть становится рыхлой и годится скорее для приготовления коктейлей, смузи, выпечки.

Чтобы правильно заморозить бананы, нужно:

  • выбрать качественные не перезревшие плоды;
  • очистить их от кожуры, нарезать одинаковыми по размеру кружочками;
  • разложить кружочки на пергаментной бумаге в один слой и отправить в морозильную камеру на 2 часа;
  • затвердевшие бананы переложить в герметичные контейнеры или пакеты с застежками и снова убрать в морозильную камеру.
  • В таком виде бананы хранятся до 6 месяцев.

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Плоды можно замораживать и в кожуре: она сохранит мякоть более плотной. Хранятся такие бананы в морозильной камере не более месяца, поскольку при заморозке кожура темнеет и ухудшает вкус мякоти.

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Правила, Дом, Бананы, Хранение.
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