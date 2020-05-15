Где и как хранить бананы: основные правила

Узнайте, как правильно хранить бананы и можно ли их замораживать.

Куда только ни прячут бананы, чтобы сохранить их твердость. И в холодильник, где шкурка быстро темнеет, и в пакет, из-за чего плоды перезревают. А куда нужно класть бананы?

Подвешиваем за хвост

Бананы не любят ни холода, ни прямых солнечных лучей, ни целлофана, ни соседства с другими фруктами.

Зеленоватые плоды можно хранить в вазе при комнатной температуре. Как только дозреют – перемещаем в прохладное место. Продлит свежесть оборачивание хвостиков бананов полиэтиленовой пленкой.

Лучшее место для хранения желтых гроздей – погреб. Главное, чтобы там было темно, прохладно и помещение хорошо вентилировалось. Прячем кончики бананов в упаковочную пленку и подвешиваем ее за веревку или крючок над полом. Этот способ продлит жизнь плодам до двух недель.

Оптимальная температура для хранения спелых бананов – 13-15 градусов, для дозревания – не выше 18 градусов.

Как влияет заморозка

Бананы можно подвергать заморозке. Правда, при размораживании мякоть становится рыхлой и годится скорее для приготовления коктейлей, смузи, выпечки.

Чтобы правильно заморозить бананы, нужно:

выбрать качественные не перезревшие плоды;

очистить их от кожуры, нарезать одинаковыми по размеру кружочками;

разложить кружочки на пергаментной бумаге в один слой и отправить в морозильную камеру на 2 часа;

затвердевшие бананы переложить в герметичные контейнеры или пакеты с застежками и снова убрать в морозильную камеру.

В таком виде бананы хранятся до 6 месяцев.

Плоды можно замораживать и в кожуре: она сохранит мякоть более плотной. Хранятся такие бананы в морозильной камере не более месяца, поскольку при заморозке кожура темнеет и ухудшает вкус мякоти.