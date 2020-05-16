Посадка цветов в мае: полезные советы садоводам и календарь майских посадок

1 Астильба Посадкой астильбы можно заниматься на протяжении всего мая и даже позже. Размножается она делением корневища материнского растения. Астильба не требовательна к свету (идеальные условия – полутень), но плохо переносит засуху. Растение чувствует себя вполне комфортно на участках с поверхностным залеганием грунтовых вод, хорошо растет вблизи водоемов. Посадочную яму копают такой глубины, чтобы в ней свободно помещалось корневище астильбы. Саженец опускают в лунку так, чтобы его основание оказалось вровень с поверхностью почвы. Пустоты в посадочной яме засыпают плодородной почвой, затем растение обильно поливают, а когда вода впитается, почву вокруг кустика мульчируют измельченной корой, опилками или компостом, при этом мульча не должна закрывать корневую шейку и основание побегов.

2 Астра однолетняя, или китайская При выращивании астры рассадным способом сеянцы пересаживают в открытый грунт в середине мая (они не боятся заморозков до –4°С). Для этого выбирают хорошо освещенное место с глубоким залеганием грунтовых вод. Растения сажают в бороздки, проделанные с интервалом 45-50 см. Семена можно сеять в мае сразу в открытый грунт. Их слегка присыпают почвой, поливают и накрывают пленкой до появления всходов. Сеянцы с 4-5 настоящими листочками прореживают (крепкие пересаживают на другую клумбу).

3 Бархатцы Эти популярные однолетники неприхотливы, цветут продолжительное время и красиво смотрятся в любой композиции благодаря изобилию и яркости цветков. Помимо декоративности, они привлекают цветоводов своей способностью отпугивать нематод. Бархатцы хорошо растут на любой, даже глинистой почве и создают благоприятные условия для других растений. Просто посейте семена в открытый грунт и полейте. Тогда с июля до самых заморозков ваша клумба заиграет желто-оранжевыми и красно-бордовыми красками.

4 Бегония Клубневую бегонию высаживают в контейнер с питательной почвой с января по май. При этом клубень не засыпают землей полностью: верхняя часть, откуда появляются ростки, должна быть открыта. Тару ставят в хорошо освещенное место (но без прямых солнечных лучей) и понемногу поливают клубень. Когда появятся побеги, количество влаги увеличивают. В начале лета бегонию можно пересадить на клумбу.

5 Василек Васильки популярны благодаря своей неприхотливости и цветовой гамме, включающей не только классический синий цвет, но и розовый, белый, голубой. Эти полевые цветы органично впишутся в дизайн любого цветника. Достаточно один раз посеять их в прогревшийся грунт и полить, чтобы на несколько лет забыть об уходе за клумбой. Васильки будут размножаться самосевом. Они хорошо переносят отсутствие влаги, поэтому обильно цветут даже в засушливое лето.

6 Виола Всеми любимые анютины глазки зацветут уже в середине лета, если вы в конце февраля посеяли их семена в рассадные ящики. Сеянцы высаживают в открытый грунт в первой половине мая, но держат их под пленочным укрытием, пока не наступит стабильно теплая погода. Учтите, что растению нужен свет, своевременный полив по мере подсыхания почвы и свежий воздух. Поэтому высаживайте кустики виол на расстоянии 10-15 см друг от друга и устраивайте цветам регулярные проветривания.

7 Георгина Семена однолетних георгин сеют в грунт во второй половине мая, в это же время высаживают рассаду цветов, если в начале апреля вы посеяли их семена в контейнеры. Георгины сажают на хорошо освещенном участке с дренированной, водопроницаемой и питательной почвой со слабокислой или нейтральной реакцией. Клубни георгин в первой половине мая очищают от сухих корней, срезы обрабатывают зеленкой. В конце мая – начале июня их сажают в грунт. При этом лунка должна быть больше кома корней в три раза. Место посадки обильно поливают водой. Для высокорослых георгин закрепляют опору для стебля.

8 Гладиолус Начало мая – подходящее время для высадки в грунт луковиц гладиолусов. Перед посадкой их очищают их от чешуек и выдерживают полчаса в растворе марганцовки. Для гладиолусов выбирают солнечное место. Посадочный материал опускают в лунку ростком вверх на глубину, равную 3 диаметрам луковицы. После чего присыпают почвой и обильно поливают.

9 Канна Эти высокорослые многолетники с декоративными листьями и крупными яркими цветками лучше всего выращивать из деленок корневища, поскольку семена зачастую не сохраняют сортовые признаки. Во второй половине мая деленки (на каждой должно быть от 1 до 3 живых почек) высаживают на солнечный и защищенный от ветра участок с рыхлой и питательной почвой. Расстояние между деленками должно быть 50-60 см. Глубина посадки – 9-13 см. Через полтора-два месяца канны должны зацвести.

10 Лилейник Лилейники могут расти в тени или полутени, но наиболее насыщенное цветение наблюдается только на солнечных участках. Эти цветы не требовательны к почве, их мощная корневая система обеспечивает растения необходимой влагой. Деленки корневища сажают не позднее первой половины мая, поскольку посаженный в конце месяца лилейник нередко зацветает только в следующем году.

11 Настурция Посеянную в майские дни настурцию тоже боятся некоторые вредители: тля, колорадский жук, белокрылка. Растение чувствует себя комфортно как на солнечных участках, так и в легкой полутени. Низкорослые сорта станут прекрасным бордюрным оформлением, а ампельные подходят для выращивания у подножия каменистых садов.

12 Петуния Рассаду этого светолюбивого растения в мае высаживают в открытый грунт. На клумбе можно разместить не только прямостоячие сорта, но и ампельные, которые очень быстро разрастутся и сформируют красивый ковер. Петуния плохо переносит недостаток влаги, поэтому во время засухи полив должен быть ежедневным.

13 Хоста Если ваша клумба находится в затененном месте, то хосты – оптимальный вариант для ее украшения. Эти растения можно поливать один раз в неделю, что очень удобно для дачников, которые посещают свои участки только в конце рабочей недели. Хосты очень декоративны благодаря своим объемным листьям и небольшим цветочкам, располагающимся на высоких цветоносах. Хосту сажают на полузатененном и защищенном от ветра участке. Это привлекательное растение любит влажную, богатую гумусом, нейтральную или слегка подкисленную почву с хорошим дренажем. Деленки хосты опускают в лунки так, чтобы они оказались на 2-3 см глубже, чем росли до этого, их корни хорошо расправляют, присыпают почвой и обильно поливают. Затем место посадки мульчируют корой или опилками.

14 Хризантема При выращивании садовых хризантем рассадным способом сеянцы высаживают на клумбу во второй половине мая, когда минует угроза возвратных заморозков. При выборе подходящего места учтите, что этот цветок любит тепло, свет, не выносит застоя воды и порывистого ветра. Рассаду лучше всего высаживать в траншею. Интервал между растениями должен быть 30-50 см (в зависимости от вида и сорта). После посадки рекомендуется пролить траншею раствором Корневина (1 г на 1 л воды), чтобы саженцы быстрее нарастили корневую систему. После чего хризантему желательно прищипнуть (удалить точку роста) и накрыть спанбондом. Укрытие снимают после того, как растения приживутся и тронутся в рост.