Вещи, которые нельзя хранить под кроватью

1 Книги Когда в квартире не хватает свободного места появляется желание собрать все книги в одну стопку, а затем отправить их под кровать. В таком решении нет ничего предосудительного, однако стоит подумать, как вы потом будете искать нужную литературу. Согласитесь, одно дело взять любимое произведение с открытой полки, а совсем другое – полчаса рыться с фонариком под кроватью в поисках "Мастера и Маргариты". Лучше сразу оценить, действительно ли трудозатраты того стоят. Идеальным вариантом станет, если вы будете хранить нужные вам книги в "открытом доступе" (на стеллажах, в книжных шкафах), а под кровать отправите литературу, которую уже не читаете. Но и это решение не должно быть окончательным. Через время соберитесь с мыслями и отнесите ненужные произведения в библиотеку или не раздадите знакомым. Сразу определяйте, какие произведения потеряли для вашей семьи актуальность, и решайте, куда их можно деть. Иначе такие книги будут лишь занимать свободное место в квартире и создавать ощущение хаоса.

2 Остатки строительных материалов Очень редко во время ремонта используются все строительные материалы, которые были закуплены. Они постепенно скапливается в углу и в результате превращается в одну большую свалку. Выбрасывать строительные материалы не хочется, ведь на них было потрачено много денег, к тому же неизвестно, когда может пригодится, например, краска. Лучше всего отправить их в кладовку либо выделить место на балконе, например, поставить туда старый шкаф, и расположить на его полках остатки стройматериалов. А вот место под кроватью – не лучшая идея для хранения. Дело в том, что краска может издавать неприятный запах даже в закрытой упаковке, а пыль от сухих материалов будет разноситься не только по спальне, но и по всей квартире. Как минимум, она будет становится причиной частых уборок, а как максимум – спровоцирует появление аллергических реакции. Что касается обоев, то они не опасны для окружающих, однако на них будет скапливаться большое количество пыли. Если места в квартире совсем нет, выложите на специальную площадку объявление о продаже стройматериалов. Возможно найдутся люди, которые в них нуждаются.

3 Вещи, которыми вы пользуетесь ежедневно Очевидно, что под кроватью нет смысла прятать вещи, которыми вы пользуетесь каждый день, например, обувь, одежду, аксессуары. Во-первых, это неудобно, а, во-вторых, подошву обуви придется постоянно мыть перед тем, как прятать ее под кроватью, иначе о таком понятии, как "гигиеничность" можно будет забыть. Если вы все-таки хотите занять свободное место какими-то предметами гардероба, пускай это лучше будут сезонные вещи: пальто, пуховики, теплые свитера и брюки, шарфы, шапки. Только для начала их нужно правильно упаковать, чтобы они не повредились в период хранения, и не занимали много места. Для этой цели идеально подойдут вакуумные пакеты. А еще можно использовать чемоданы, которыми вы пользуетесь максимум пару раз в год. Тогда вы решите проблему хранения сразу двух вещей – одежды и дорожных сумок.

4 Предметы без упаковки Если у вас нет подъемного механизма, в кровати не предусмотрены ящики для хранения и в кладовке не завалялись пустые коробки, в которые можно положить вещи, значит не стоит ничего хранить под кроватью. Предметы, которые просто будут лежать на полу, даже если вы предварительно приведете его в порядок, все равно будут собирать много пыли. Исключением является ситуация, когда предметы находятся в оригинальной заводской упаковке. Например, вы можете хранить под кроватью бытовую технику, которую вам подарили, но она не пригодилась, новую обувь и пр.

5 Тяжелые предметы Здесь все предельно просто – тяжелые предметы могут поцарапать пол во время того, как вы будете складывать их под кровать, а затем доставать оттуда. Если в кровати встроенные ящики, наверняка существуют определенные требования к весу изделий, которые будут в них хранится – обязательно прочитайте этот пункт в описании товара либо спросите у продавца в мебельном магазине.

6 Пустые коробки и ящики Складировать под кроватью пустые коробки и ящики – не лучший вариант. Это крайне нерациональное использование полезного пространства. Самым оптимальным вариантом будет сложить в эти коробки постельное белье, сменные подушки, одеяла или сезонную одежду. Тогда вы сможете убить двух зайцев одновременно: и свободное место использовать с умом, и найти полезное применение для коробок.

7 Пустые чемоданы Мы уже упоминали о чемоданах, но теперь хотели бы остановиться на них более подробно. Эксперты советуют хранить их в кладовой (если таковая имеется) или в шкафу-купе, который располагается в коридоре. Под кроватью чемоданы можно размещать лишь в том случае, если они выполняют какую-то функцию. Например, они могут выступать в качестве контейнера с колесиками – в них можно положить ненужную одежду и обувь, запасное постельное белье и текстиль, те же книги и папки с бумагами. Таким образом вы сможете сэкономить не только на покупке дополнительных коробок, но и на свободном месте в квартире.

8 Вещи, о которых вы можете забыть "Подкроватное" место для хранения идеально подходит для вещей, которые вы достаете несколько раз в год, например, праздничных украшений. Но пространство под кроватью не должно становиться аналогом черной дыры или своеобразным Бермудским треугольником. Если у вас есть вещи, которыми вы практически не пользуетесь, и вы вообще не уверены, что когда-то они вам понадобятся (старые наушники, неиспользованные тетради и блокноты, одежда), не кладите их под кровать "на всякий случай". Скорее всего через несколько месяцев вы забудете об их существовании.