Пекинская капуста: выращивание в открытом грунте

1 Когда сеять семена пекинской капусты в открытый грунт? Но не всегда есть необходимость в ранней капусте, иногда хочется побаловать себя ароматной зеленью и глубокой осенью. А для этого данную культуру лучше сажать семенами сразу в грунт. Такая капуста, кстати и лучше переносит долгое хранение, удобно в холодное время года . Снова проведите анализ своего климата, имеющихся в наличии сортов и в приоритете во временном периоде сбора урожая. Если в вашем регионе в сентябре начинаются первые заморозки, то сеять семена следует до середины июля. Поздним сортам не хватит времени на полноценное созревание. При отсутствии ранних подмороженный можно сеять и поздние виды капусты. Ранние и средние сорта отличны для употребления в пищу сразу, поздние варианты отлично квасятся и хранятся всю зиму.

2 Посев семян пекинской капусты в открытый грунт Для выращивания пекинской капусты безрассадным способом необходимо правильно подобрать участок. Идеальными предшественниками рассматриваемой культуры являются: лук; чеснок; морковь; огурцы. Не желательно высевать зёрнышки в почву, где перед этим развивались близкие родственники капусты (горчица или редиска, редька). Высев семян проводится в предварительно вскопанную почву. На грядке делают посадочные лунки по заранее выбранной схеме 35*35 или 50*50 сантиметров. В каждое углубление добавляют 10-15 граммов древесной золы и 0,5 килограмма органики (компоста или перегноя). Далее питательные вещества тщательно перемешивают с землёй и проводят посев семян по 2-3 штуки на лунку. Теперь нужно полить почву тёплой водой и прикрыть участок полиэтиленовой плёнкой. По истечении недели с момента посева должны появиться всходы. В этот момент в лунке нужно оставить самый развитый росток, остальные прищипывают.

3 Прореживание всходов пекинской капусты Еще один важный момент при выращивании китайской капусты, о котором нельзя забывать. Речь идет о прореживании всходов. Оно необходимо для того, чтобы выбрать наиболее крепкие и здоровые ростки, а слабые — удалить. Также прореживание обеспечивает большее пространство для нормального роста растения. При появлении 2-ух настоящих листков удаляют растения на расстоянии 7 см. Позже, примерно через 2 недели, растения еще подрастут. Теперь нужно проредить еще раз. Расстояние оставляют 20-40 см между отдельными саженцами.

4 Полив пекинской капусты Поливайте растения не часто, но регулярно. В условиях влажной весны достаточно одного полива в неделю. Используйте для этого отстоявшуюся и слегка подогретую воду. Берегите листья пекинской капусты от попадания на них воды, чтобы на растении не остались ожоги. Для профилактики их появления проводите полив рано утром или поздно вечером.

5 Вредители пекинской капусты и борьба с ними Вырастить пекинскую капусту на огороде можно быстро и с малейшими потерями, зная, с какими вредителями и заболеваниями можно столкнуться. Болеет растение редко из-за быстрого роста, но имеются другие факторы, нарушающие структуру овоща: Крестоцветная блошка – погибает от растительных настоев и посаженной рядом моркови, привлекающей полезных насекомых. Слизни и улитки боятся смеси сыпучих продуктов: красного перца, горчицы, соли. Тля – избавиться помогут настои из лука, крапивы, сорняка, табака, мыльные растворы, посадка рядом моркови или чеснока. Капустная муха – лучшим средством от нее станет древесная зола, известь или соответствующие препараты. Белянка – от нее хорошо помогают горчичные или мыльные опрыскивания. Гниль – может погубить растение, но для избавления от нее используется препарат Бинорам. Мучнистая роса не любит древесной золы. В качестве профилактики рекомендуют посыпать растения древесной золой, она отпугивает множество вредителей и обогащает почву азотом. После первого дождя или полива кустики очищаются от пыли, приобретая привлекательный вид.