Пекинская капуста: выращивание в открытом грунте

Когда сеять семена пекинской капусты в открытый грунт?
Но не всегда есть необходимость в ранней капусте, иногда хочется побаловать себя ароматной зеленью и глубокой осенью. А для этого данную культуру лучше сажать семенами сразу в грунт. Такая капуста, кстати и лучше переносит долгое хранение, удобно в холодное время года .
Снова проведите анализ своего климата, имеющихся в наличии сортов и в приоритете во временном периоде сбора урожая. Если в вашем регионе в сентябре начинаются первые заморозки, то сеять семена следует до середины июля. Поздним сортам не хватит времени на полноценное созревание. При отсутствии ранних подмороженный можно сеять и поздние виды капусты.
Ранние и средние сорта отличны для употребления в пищу сразу, поздние варианты отлично квасятся и хранятся всю зиму.
Посев семян пекинской капусты в открытый грунт
Для выращивания пекинской капусты безрассадным способом необходимо правильно подобрать участок. Идеальными предшественниками рассматриваемой культуры являются:
лук;
чеснок;
морковь;
огурцы.
Не желательно высевать зёрнышки в почву, где перед этим развивались близкие родственники капусты (горчица или редиска, редька).
Высев семян проводится в предварительно вскопанную почву. На грядке делают посадочные лунки по заранее выбранной схеме 35*35 или 50*50 сантиметров. В каждое углубление добавляют 10-15 граммов древесной золы и 0,5 килограмма органики (компоста или перегноя).
Далее питательные вещества тщательно перемешивают с землёй и проводят посев семян по 2-3 штуки на лунку. Теперь нужно полить почву тёплой водой и прикрыть участок полиэтиленовой плёнкой.
По истечении недели с момента посева должны появиться всходы. В этот момент в лунке нужно оставить самый развитый росток, остальные прищипывают.
Прореживание всходов пекинской капусты
Еще один важный момент при выращивании китайской капусты, о котором нельзя забывать. Речь идет о прореживании всходов. Оно необходимо для того, чтобы выбрать наиболее крепкие и здоровые ростки, а слабые — удалить. Также прореживание обеспечивает большее пространство для нормального роста растения. При появлении 2-ух настоящих листков удаляют растения на расстоянии 7 см. Позже, примерно через 2 недели, растения еще подрастут. Теперь нужно проредить еще раз. Расстояние оставляют 20-40 см между отдельными саженцами.
Полив пекинской капусты
Поливайте растения не часто, но регулярно. В условиях влажной весны достаточно одного полива в неделю. Используйте для этого отстоявшуюся и слегка подогретую воду. Берегите листья пекинской капусты от попадания на них воды, чтобы на растении не остались ожоги. Для профилактики их появления проводите полив рано утром или поздно вечером.
Вредители пекинской капусты и борьба с ними
Вырастить пекинскую капусту на огороде можно быстро и с малейшими потерями, зная, с какими вредителями и заболеваниями можно столкнуться. Болеет растение редко из-за быстрого роста, но имеются другие факторы, нарушающие структуру овоща:
Крестоцветная блошка – погибает от растительных настоев и посаженной рядом моркови, привлекающей полезных насекомых.
Слизни и улитки боятся смеси сыпучих продуктов: красного перца, горчицы, соли.
Тля – избавиться помогут настои из лука, крапивы, сорняка, табака, мыльные растворы, посадка рядом моркови или чеснока.
Капустная муха – лучшим средством от нее станет древесная зола, известь или соответствующие препараты.
Белянка – от нее хорошо помогают горчичные или мыльные опрыскивания.
Гниль – может погубить растение, но для избавления от нее используется препарат Бинорам.
Мучнистая роса не любит древесной золы.
В качестве профилактики рекомендуют посыпать растения древесной золой, она отпугивает множество вредителей и обогащает почву азотом. После первого дождя или полива кустики очищаются от пыли, приобретая привлекательный вид.
Каковы сроки уборки урожая пекинской капусты для хранения?
Пекинская капуста ранней, весенней посадки выращивается только на текущее потребление. А вот пекинская капуста второго урожая (их еще называют повторными посевами) великолепно хранится, она без ущерба для себя выдерживает холода в -4 градуса. Именно поэтому не стоит торопиться со сбором летних посадок, капусту смело можно оставить до второй половины октября. Смотреть ее готовность лучше наощупь – по плотности кочана. Он должен быть очень плотный, не рыхлый.
Чтобы капуста успешно хранилась вплоть до нового года (и даже после), каждый кочан перед отправкой на хранение оборачивают пищевой пленкой, а можно использовать газету и целлофановый пакет, только в последнем варианте придется периодически проверять газету, чтобы овощ не загнил. Температура хранения +5 градусов.
Такими простыми способами можно вырастить вкусную и полезную культуру как пекинская капуста. При соблюдении правил хранения, кочаны длительное время находиться в свежем состоянии, что дает возможность в зимнее время насладиться выращенной своими руками вкусной и полезной капустой.