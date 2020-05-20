ТОП способов создать расслабляющую атмосферу на балконе (Фото)

1 Оформите зону для завтраков И не только для завтраков, но также обедов, ланчей и ужинов. Согласитесь, даже самая любимая кухня со временем надоедает, из-за чего трапеза из приятного ритуала превращается в ежедневную необходимость. А если расположить на балконе, террасе или в беседке мини-версию обеденной группы, то романтическая и расслабляющая атмосфера вам обеспечена. Кроме небольшого столика можете взять любую мебель, которая придется по душе – табуреты, кресла, скамейки, пуфики. Окончательный выбор будет зависеть от ваших пожеланий, финансовых средств, а также количество членов семьи – если вы живете в квартире со второй половинкой, то двух мягких кресел будет вполне достаточно, а если с детьми или родителями – нужно задуматься о покупке диванчиков или стульев. Вот увидите, после того, как вы обзаведетесь данными предметами интерьера, вас захочется проводить на балконе все свободное время.

2 Добавьте текстиль Представить красивый балкон или веранду невозможно без грамотно подобранного текстиля. Вы можете отдать предпочтение пушистым коврикам, скатертям, шторам и прочим аксессуарам, специально предназначенным для применения на улице. Конечно, можно остановиться и на классических вариантах, которые вы используете в квартире, но неизвестно, сколько они прослужат, так как подобные вещи обычно не устойчивы к внешним негативным факторам. Также не забудьте о пледах и подушках – они помогут насладиться природой и свежим воздухом даже в том случае, если на улице будет не слишком тепло. Плюс такие уютные мелочи создадут обволакивающую атмосферу, наполнят пространство красивыми и комфортными фактурами.

3 Отдайте предпочтение экостилю Вряд ли при помощи синтетики можно создать уютный и заряжающий энергией интерьер, который смотрится свежо и гармонично. А вот природные материалы отлично справятся с этой задачей. В ход можно пустить все: дерево, гальку, стекло, камень, цветные металлы, натуральный текстиль и пр. Можно не ограничиваться отдельными аксессуарами, настенными или напольными покрытиями, а оформить всю террасу, беседку или балкон в экостиле. Этот тренд в интерьерном дизайне занимает высокие позиции в рейтингах и стремительно развивается. Для него характерны краски и лаки на водной основе, спокойные мягкие оттенки, лаконичные формы, обилие природных мотивов и растений. В цветовой гамме преобладают древесные, пастельные тона, оттенки воды, камня, зелени. В качестве основы лучше брать молочный, песочный, светло-голубой. Экостиль позволяет добиться положительной энергетики: в подобной обстановке люди ощущают умиротворение, настраиваются на позитивное мышление.

4 Озелените пространство Этот пункт гармонично дополняет предыдущий. Даже если с вашего балкона открывается прекрасный вид на лес или на дачном участке, где располагается беседка, все цветет буйным цветом, это не значит, что нужно оставлять свою релакс-зону без дополнительного озеленения. В этом вопросе вас может ограничивать лишь ваша фантазия – можно оформить помещение растениями в горшках, кашпо или ящиках, цветочными композициями, флорариумами. Обратите внимание на вертикальные стойки для кашпо, а также модели, которые специально созданы для размещения на балконных перилах. Отдавайте предпочтение неприхотливым цветам и растениям, устойчивым к негативным внешним факторам. Например, отличным решением для балкона станет петуния (долго цветет, отличается разнообразием сортов и расцветок), пеларгония (быстро растет, неприхотлива в уходе), бегония (хорошо себя чувствует в полутени, цветет с июня по сентябрь) и пр.

5 Поставьте свечи С чем у вас в первую очередь ассоциируется романтическая атмосфера? Правильно, с пламенем свечей. Можно приобрести несколько подсвечников или светодиодные свечи на батарейках, созданные специально для декора помещений. Если вы решили устроить сюрприз для второй половинки, то можно приобрести свечи-таблетки. А вот для повседневного использования лучше купить безопасные аксессуары с защитой от влаги и случайных порывов ветра, предназначенные для использования на улице. Обратите внимание: Особенно интересно и красиво будут смотреться ажурные подсвечники или фонари, которые отбрасывают причудливые узоры.

6 Организуйте "филиал" кухни Если вам настолько полюбилась обеденная зона на балконе, что вы предпочитаете постоянно там завтракать или ужинать, то необходимо подумать о создании "филиала" кухни. Он необходим, чтобы вам не приходилось бегать приборами/бокалами/тарелками/чашками и прочими принадлежностями. Поэтому, если площадь лоджии или террасы позволяет, оформите здесь бар, гриль-зону, уютное и функциональное место для приготовления завтраков и пр.

7 Подумайте о дополнительном хранении Здесь также все будет зависеть от размера балкона. Можно поставить закрытый встроенный шкаф с полками и ящиками для хранения пледов, подушек, посуды и пр. Если такая мебель смотрится чересчур громоздко и занимает все свободное пространство, то обратите внимание на открытые полки и стеллажи. Если вы планируете хранить небольшие вещи, то стоит подобрать разноцветные или прозрачные контейнеры: они прекрасно будут смотреться на полках, уберегут содержимое от пыли и грязи. Не хотите, чтобы ваши вещи были на виду? Скройте их за компактной раздвижной дверцей, красивой занавеской, подходящей под стилистику интерьера, или дверью-гармошкой. Еще одно практичное решение – настенные крючки и специальные конструкции для подвешивания. Но они пригодятся лишь в том случае, если вы планируете хранить на балконе крупногабаритные предметы: велосипед, санки и др.

8 Добавьте подвесной декор Сейчас подвесные аксессуары находятся в топе самых популярных и создают уютную, расслабляющую атмосферу, поэтому на них стоит обратить внимание. Для оформления интерьера можно выбрать как функциональные варианты (фонари для свечей, подвесные цветочные горшки), так и чисто декоративные экземпляры, призванные украсить помещение, сделать его ярче и интереснее.