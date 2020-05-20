ТОП способов создать расслабляющую атмосферу на балконе (Фото)

Оформите зону для завтраков
И не только для завтраков, но также обедов, ланчей и ужинов. Согласитесь, даже самая любимая кухня со временем надоедает, из-за чего трапеза из приятного ритуала превращается в ежедневную необходимость. А если расположить на балконе, террасе или в беседке мини-версию обеденной группы, то романтическая и расслабляющая атмосфера вам обеспечена. Кроме небольшого столика можете взять любую мебель, которая придется по душе – табуреты, кресла, скамейки, пуфики.
Окончательный выбор будет зависеть от ваших пожеланий, финансовых средств, а также количество членов семьи – если вы живете в квартире со второй половинкой, то двух мягких кресел будет вполне достаточно, а если с детьми или родителями – нужно задуматься о покупке диванчиков или стульев. Вот увидите, после того, как вы обзаведетесь данными предметами интерьера, вас захочется проводить на балконе все свободное время.
Добавьте текстиль
Представить красивый балкон или веранду невозможно без грамотно подобранного текстиля. Вы можете отдать предпочтение пушистым коврикам, скатертям, шторам и прочим аксессуарам, специально предназначенным для применения на улице. Конечно, можно остановиться и на классических вариантах, которые вы используете в квартире, но неизвестно, сколько они прослужат, так как подобные вещи обычно не устойчивы к внешним негативным факторам. Также не забудьте о пледах и подушках – они помогут насладиться природой и свежим воздухом даже в том случае, если на улице будет не слишком тепло. Плюс такие уютные мелочи создадут обволакивающую атмосферу, наполнят пространство красивыми и комфортными фактурами.
Отдайте предпочтение экостилю
Вряд ли при помощи синтетики можно создать уютный и заряжающий энергией интерьер, который смотрится свежо и гармонично. А вот природные материалы отлично справятся с этой задачей. В ход можно пустить все: дерево, гальку, стекло, камень, цветные металлы, натуральный текстиль и пр. Можно не ограничиваться отдельными аксессуарами, настенными или напольными покрытиями, а оформить всю террасу, беседку или балкон в экостиле.
Этот тренд в интерьерном дизайне занимает высокие позиции в рейтингах и стремительно развивается. Для него характерны краски и лаки на водной основе, спокойные мягкие оттенки, лаконичные формы, обилие природных мотивов и растений. В цветовой гамме преобладают древесные, пастельные тона, оттенки воды, камня, зелени. В качестве основы лучше брать молочный, песочный, светло-голубой. Экостиль позволяет добиться положительной энергетики: в подобной обстановке люди ощущают умиротворение, настраиваются на позитивное мышление.
Озелените пространство
Этот пункт гармонично дополняет предыдущий. Даже если с вашего балкона открывается прекрасный вид на лес или на дачном участке, где располагается беседка, все цветет буйным цветом, это не значит, что нужно оставлять свою релакс-зону без дополнительного озеленения. В этом вопросе вас может ограничивать лишь ваша фантазия – можно оформить помещение растениями в горшках, кашпо или ящиках, цветочными композициями, флорариумами. Обратите внимание на вертикальные стойки для кашпо, а также модели, которые специально созданы для размещения на балконных перилах.
Отдавайте предпочтение неприхотливым цветам и растениям, устойчивым к негативным внешним факторам. Например, отличным решением для балкона станет петуния (долго цветет, отличается разнообразием сортов и расцветок), пеларгония (быстро растет, неприхотлива в уходе), бегония (хорошо себя чувствует в полутени, цветет с июня по сентябрь) и пр.
Поставьте свечи
С чем у вас в первую очередь ассоциируется романтическая атмосфера? Правильно, с пламенем свечей. Можно приобрести несколько подсвечников или светодиодные свечи на батарейках, созданные специально для декора помещений. Если вы решили устроить сюрприз для второй половинки, то можно приобрести свечи-таблетки. А вот для повседневного использования лучше купить безопасные аксессуары с защитой от влаги и случайных порывов ветра, предназначенные для использования на улице.
Обратите внимание: Особенно интересно и красиво будут смотреться ажурные подсвечники или фонари, которые отбрасывают причудливые узоры.
Организуйте "филиал" кухни
Если вам настолько полюбилась обеденная зона на балконе, что вы предпочитаете постоянно там завтракать или ужинать, то необходимо подумать о создании "филиала" кухни. Он необходим, чтобы вам не приходилось бегать приборами/бокалами/тарелками/чашками и прочими принадлежностями. Поэтому, если площадь лоджии или террасы позволяет, оформите здесь бар, гриль-зону, уютное и функциональное место для приготовления завтраков и пр.
Подумайте о дополнительном хранении
Здесь также все будет зависеть от размера балкона. Можно поставить закрытый встроенный шкаф с полками и ящиками для хранения пледов, подушек, посуды и пр. Если такая мебель смотрится чересчур громоздко и занимает все свободное пространство, то обратите внимание на открытые полки и стеллажи. Если вы планируете хранить небольшие вещи, то стоит подобрать разноцветные или прозрачные контейнеры: они прекрасно будут смотреться на полках, уберегут содержимое от пыли и грязи. Не хотите, чтобы ваши вещи были на виду? Скройте их за компактной раздвижной дверцей, красивой занавеской, подходящей под стилистику интерьера, или дверью-гармошкой. Еще одно практичное решение – настенные крючки и специальные конструкции для подвешивания. Но они пригодятся лишь в том случае, если вы планируете хранить на балконе крупногабаритные предметы: велосипед, санки и др.
Добавьте подвесной декор
Сейчас подвесные аксессуары находятся в топе самых популярных и создают уютную, расслабляющую атмосферу, поэтому на них стоит обратить внимание. Для оформления интерьера можно выбрать как функциональные варианты (фонари для свечей, подвесные цветочные горшки), так и чисто декоративные экземпляры, призванные украсить помещение, сделать его ярче и интереснее.
Повесьте занавески
Мы уже говорили о текстиле в целом, но на занавесках хотелось бы остановиться более подробно. Они пригодятся в том случае, если ваша терраса или балкон попадают в поле зрения соседей, прохожих. Занавески не только смогут отгородить вас от ненужного внимания, обеспечить приватность, но также защитят от солнечных лучей в жаркий день, оградят от назойливых насекомых. И, конечно, не стоит забывать о том, что занавески – бонус к романтичной атмосфере, так как они дают возможность уединиться.