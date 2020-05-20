Как избавить газон от сорняков?

1 Откажитесь от перекопки почвы в конце сезона Эффективный способ уничтожения сорняков – вообще не допускать их появления! Эксперты предлагают задуматься над безотвальной обработкой почвы, другими словами – не перекапывать ее из года в год. Вместо этого при первичной обработке грунта верхний слой нужно просто перекопать, а в дальнейшем землю останется только рыхлить либо обрабатывать плоскорезом. Таким образом, семена сорняков, которые длительное время находятся в глубине почвы, не смогут пробиться на поверхность, а "залетные" семена, которые попадают в верхний слой, хоть и прорастают, но не представляют серьезной угрозы. Их можно будет запросто выполоть.

2 Метод "бутерброда" Как избавиться от проблемы сорняков и травы на участке на долгое время? Например, полностью изолировать верхний слой почвы от их влияния. Для этого место предполагаемой клумбы устилается пленкой. Сверху необходимо насыпать плодородный слой почвы, высадить или посеять садовые культуры и замульчировать все посадки (слой мульчи – примерно 3-5 см). Едва ли какой-то "враг" сможет прорваться сквозь такую броню. Единственный минус этого способа – дороговизна при больших масштабах, ведь в идеале для "начинки" такого "бутерброда" нужно использовать магазинный универсальный почвогрунт. Он с куда меньшей вероятностью будет заражен семенами злостных растений-вредителей. И если заменить почву на одной клумбе или грядке не составит особого труда, то устелить новым слоем грунта весь цветник влетит в копеечку.

3 Правильная стрижка газона Если ваш главный дачный вопрос – как уничтожить сорняки на травяном ковре, начните с самого простого – грамотной стрижки газонов. Во-первых, проводите стрижки регулярно, пока семена сорных трав не успели созреть и рассеяться по участку. Во-вторых, не стоит стричь газон слишком коротко, ведь в результате на нем образуются проплешины, которые вскоре "колонизируют" нежелательные растения. Если же оставлять газон умеренно высоким, культурные травы будут заглушать ростки сорных, а не наоборот.

4 Трава, уничтожающая сорняки Как говорится, клин вышибают клином. Поэтому избавиться от ползучих сорняков на газоне в длительной перспективе проще всего, высадив травы, которые вытесняют растительных вредителей с участка. Для борьбы с сорняками годятся следующие травы: микроклевер, мятлик луговой, овсяница красная, полевица побегоносная. Кроме того, можно высаживать в цветниках почвопокровные растения (например, очитки, шиловидные флоксы). Они займут всю свободную площадь, и для сорных трав просто не останется места.