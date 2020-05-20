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Как избавить газон от сорняков?

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Как избавить газон от сорняков?
10:00 Сегодня Телеграф 6cotok.org Фото: pixabay.com

Самое экологичное средство борьбы с сорными растениями среди цветов и газонных трав – это прополка, но не только она!

  • 1

    Откажитесь от перекопки почвы в конце сезона

    Эффективный способ уничтожения сорняков – вообще не допускать их появления! Эксперты предлагают задуматься над безотвальной обработкой почвы, другими словами – не перекапывать ее из года в год. Вместо этого при первичной обработке грунта верхний слой нужно просто перекопать, а в дальнейшем землю останется только рыхлить либо обрабатывать плоскорезом.

    Таким образом, семена сорняков, которые длительное время находятся в глубине почвы, не смогут пробиться на поверхность, а "залетные" семена, которые попадают в верхний слой, хоть и прорастают, но не представляют серьезной угрозы. Их можно будет запросто выполоть.

  • 2

    Метод "бутерброда"

    Как избавиться от проблемы сорняков и травы на участке на долгое время? Например, полностью изолировать верхний слой почвы от их влияния.

    Для этого место предполагаемой клумбы устилается пленкой. Сверху необходимо насыпать плодородный слой почвы, высадить или посеять садовые культуры и замульчировать все посадки (слой мульчи – примерно 3-5 см). Едва ли какой-то "враг" сможет прорваться сквозь такую броню.

    Единственный минус этого способа – дороговизна при больших масштабах, ведь в идеале для "начинки" такого "бутерброда" нужно использовать магазинный универсальный почвогрунт. Он с куда меньшей вероятностью будет заражен семенами злостных растений-вредителей. И если заменить почву на одной клумбе или грядке не составит особого труда, то устелить новым слоем грунта весь цветник влетит в копеечку.

  • 3

    Правильная стрижка газона

    Если ваш главный дачный вопрос – как уничтожить сорняки на травяном ковре, начните с самого простого – грамотной стрижки газонов.

    Во-первых, проводите стрижки регулярно, пока семена сорных трав не успели созреть и рассеяться по участку.

    Во-вторых, не стоит стричь газон слишком коротко, ведь в результате на нем образуются проплешины, которые вскоре "колонизируют" нежелательные растения. Если же оставлять газон умеренно высоким, культурные травы будут заглушать ростки сорных, а не наоборот.

  • 4

    Трава, уничтожающая сорняки

    Как говорится, клин вышибают клином. Поэтому избавиться от ползучих сорняков на газоне в длительной перспективе проще всего, высадив травы, которые вытесняют растительных вредителей с участка.

    Для борьбы с сорняками годятся следующие травы:

    микроклевер,

    мятлик луговой,

    овсяница красная,

    полевица побегоносная.

    Кроме того, можно высаживать в цветниках почвопокровные растения (например, очитки, шиловидные флоксы). Они займут всю свободную площадь, и для сорных трав просто не останется места.

  • 5

    Стрижка сорняков

    Конечно же, эффективнее прополки способ борьбы с сорняками придумать сложно. Тем не менее, не всегда получается удалить длинные корни сорного многолетника, не повредив более деликатные культурные растения, которые с ним соседствуют.

    В этом случае можно прибегнуть к хитрости: постоянно состригать сорняк до уровня земли. Тем самым вы ослабите его корневую систему, ведь растению снова и снова придется тратить все питательные вещества на восстановление надземной части.

    К сожалению, все остальные народные средства от сорняков: выжигание их при помощи уксуса, спирта, соли или паяльной лампы – можно с большой осторожностью применять исключительно для борьбы с нежелательной травой на садовых дорожках или грядках и только после окончания сезона.

    Применяя подобные радикальные меры в цветниках и на газоне вы рискуете не только избавиться от нежелательных сорняков, но и погубить культурные растения.

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Сад, Дом и сад, Сорняк, Солветы садоводам, Как избавить газон от сорняков, Дачный газон.
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