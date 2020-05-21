Скачать
Четверг, 21.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Железная дорога готова возобновить пассажирские перевозки
Железная дорога готова возобновить пассажирские перевозки
Минсоцполитики: Уровень бедности в Украине вырастет до 45%
Минсоцполитики: Уровень бедности в Украине вырастет до 45%
Хэй призвал не спешить с организацией боя Усика
Хэй призвал не спешить с организацией боя Усика
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 мая

Качели для сада, которые можно сделать своими руками (Фото)

Смотрите фото (11)
Качели для сада, которые можно сделать своими руками (Фото)
12:34 Сегодня Телеграф svoimi.rukami.klubokidei.com Фото: svoimi.rukami.klubokidei.com

Садовые качели вызывают неизменное чувство ностальгии по более простым и радостным временам, напоминая о беззаботном детстве.

  • 1

    Полный релакс

    Большинство садовых качелей основаны на скамейках, но это полноценная кровать, на которую вы можете прилечь, если захотите вздремнуть. Для создания такой качели идеально подойдёт поддон, а разноцветные подушки и одеяла привнесут нотки уюта и тепла.

  • 2

    Романтика

    Для создания такой качели подойдёт плотная верёвка или канат, а также деревянная дощечка. Но главной её изюминкой являются кружева и цветы, которые служат нежным украшением, создавая романтическую атмосферу.

  • 3

    Качающаяся скамейка с тентом

    Эта качающаяся скамейка выполнена из жестяного листа и деревянной доски. И несмотря на очень простенький дизайн, эта конструкция выглядит весьма уютно. А главным её преимуществом является навес, который поможет укрыться от назойливых лучей солнца или же дождя.

  • 4

    Патио качели / кровать

    Это ещё одни садовые качели, у которых есть много общего с качающейся кроватью, выполненной из поддона. Но главным преимуществом этой конструкции являются смелые цвета и мягкий каркас-лежак, на котором можно расположиться с комфортом.

  • 5

    Как на волнах

    А вот такие качели понравятся всем тем, кто привык проводить время с максимальным комфортом. На них с лёгкостью может расположиться семья из трёх человек (двое взрослых и ребёнок). К тому же, такая конструкция создаёт эффект плавного покачивания, подобно волнам.

  • 6

    Садовые качели макраме

    Эти великолепные качели сделаны полностью из макраме. Простые на первый взгляд, они идеально вписываются в сад, привнося в него какую-то лёгкую восточную экзотику.

  • 7

    Качели из остатков паллет

    Как вы уже поняли, поддоны – один из самых ходовых материалов для создания качелей. Из них запросто можно соорудить конструкцию на любой вкус: от классической качели-скамейки, как показано на фото, до комфортабельной качающейся кровати и не только. А разбавить обстановку можно с помощью различного рода светильников и декоративной садовой мебели, выполненной из сподручных средств.

  • 8

    Качели для двоих с навесом

    Если вы хотите посидеть напротив кого-то и поговорить в своём саду – то этот вариант однозначно придётся вам по душе. Главным преимуществом такой конструкции является встроенный тент. Он идеально подходит для летних дней, когда поскорее хочется спрятаться в тени от палящего солнца. К тому же, такие качели выглядят как расслабляющий тенистый оазис для двоих, где запросто можно уединиться.

  • 9

    Беседка качели

    Беседка – это великолепный способ добавить нотку элегантности любому газону или саду, а также отличный выбор, если вы ищете красивый способ повесить садовые качели. Такие беседочные качели выглядят тенистыми и удобными, что немаловажно в разгар жаркого сезона.

  • 10

    Качели у костра

    Качели, расположенные на крыльце или на заднем дворе, позволяют вам сидеть и беседовать с кучей ваших друзей, семьёй или же соседями вокруг уютного очага. Здесь запросто можно не только согреться прохладными вечерами, а приготовить множество всевозможных вкусняшек, наслаждаясь ими на свежем воздухе в компании интересных людей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Качели, Дом и сад, Садовые качели, Качели для сада, Качели своими руками, как сделать качели своими руками.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В каких области не смогут ослабить карантин с 22 мая
02 В погоне за здоровым питанием: 5 главных ошибок
03 Бьют рекорды: клип Дана Балан и Оксаны Мухи превзошел дуэт с Тиной Кароль
04 Увольнение главы Запорожской ОГА: в Кабмине объяснили причину
05 Холодно и дождливо: синоптики рассказали, когда в Украине изменится погода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минобразования рассказали, как студенты будут сдавать сессию
В Минобразования рассказали, как студенты будут сдавать сессию
На военную службу летом призовут 500 офицеров запаса
На военную службу летом призовут 500 офицеров запаса
Украинцев предупредили о ночных заморозках
Украинцев предупредили о ночных заморозках
Как стать удачливее при помощи нумерологии
Как стать удачливее при помощи нумерологии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь