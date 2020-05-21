Качели для сада, которые можно сделать своими руками (Фото)

1 Полный релакс Большинство садовых качелей основаны на скамейках, но это полноценная кровать, на которую вы можете прилечь, если захотите вздремнуть. Для создания такой качели идеально подойдёт поддон, а разноцветные подушки и одеяла привнесут нотки уюта и тепла.

2 Романтика Для создания такой качели подойдёт плотная верёвка или канат, а также деревянная дощечка. Но главной её изюминкой являются кружева и цветы, которые служат нежным украшением, создавая романтическую атмосферу.

3 Качающаяся скамейка с тентом Эта качающаяся скамейка выполнена из жестяного листа и деревянной доски. И несмотря на очень простенький дизайн, эта конструкция выглядит весьма уютно. А главным её преимуществом является навес, который поможет укрыться от назойливых лучей солнца или же дождя.

4 Патио качели / кровать Это ещё одни садовые качели, у которых есть много общего с качающейся кроватью, выполненной из поддона. Но главным преимуществом этой конструкции являются смелые цвета и мягкий каркас-лежак, на котором можно расположиться с комфортом.

5 Как на волнах А вот такие качели понравятся всем тем, кто привык проводить время с максимальным комфортом. На них с лёгкостью может расположиться семья из трёх человек (двое взрослых и ребёнок). К тому же, такая конструкция создаёт эффект плавного покачивания, подобно волнам.

6 Садовые качели макраме Эти великолепные качели сделаны полностью из макраме. Простые на первый взгляд, они идеально вписываются в сад, привнося в него какую-то лёгкую восточную экзотику.

7 Качели из остатков паллет Как вы уже поняли, поддоны – один из самых ходовых материалов для создания качелей. Из них запросто можно соорудить конструкцию на любой вкус: от классической качели-скамейки, как показано на фото, до комфортабельной качающейся кровати и не только. А разбавить обстановку можно с помощью различного рода светильников и декоративной садовой мебели, выполненной из сподручных средств.

8 Качели для двоих с навесом Если вы хотите посидеть напротив кого-то и поговорить в своём саду – то этот вариант однозначно придётся вам по душе. Главным преимуществом такой конструкции является встроенный тент. Он идеально подходит для летних дней, когда поскорее хочется спрятаться в тени от палящего солнца. К тому же, такие качели выглядят как расслабляющий тенистый оазис для двоих, где запросто можно уединиться.

9 Беседка качели Беседка – это великолепный способ добавить нотку элегантности любому газону или саду, а также отличный выбор, если вы ищете красивый способ повесить садовые качели. Такие беседочные качели выглядят тенистыми и удобными, что немаловажно в разгар жаркого сезона.