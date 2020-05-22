Брокколи, уход и выращивание в открытом грунте

1 Чем полезна брокколи для здоровья человека? Брокколи – это королева среди всех существующих капуст! Как только не называют брокколи! И "красавица", и "королева", и "сила жизни"… Чаще всего встречается именно название "королева", а вот название "сила жизни" — подзабыто… А зря, ведь, это название и несёт самое точное определение её, "миссии". Ещё древние римляне обратили на неё внимание, заметив, что соцветия этой капусты похожи по форме на наши пальцы, сжатые в кулак, и решили, что это неспроста так: это не просто символично, это реально наша сила и наша жизненная энергия! Так что же это за овощ такой загадочный и мистический под названием "брокколи"? Самые известные диетологи, учёные и самые известные доктора мировой медицины единогласно объявляют капусту брокколи одним из самых полезных овощей, которые только существуют на данный момент в природе! Брокколи — это однолетнее растение из семейства капустных, которое относится к подвиду цветной капусты. В пищу использовать можно соцветия брокколи. Они не всегда бывают зелёного цвета, как многие привыкли видеть: брокколи бывает также и фиолетового цвета. Кстати, когда кто впервые видит брокколи фиолетового цвета, решает, что она какая-то "не такая"… "Химическая", думают, что ли?.. И только потом узнают, что нет: с ней всё в порядке, просто сорт такой. Так что, смело покупайте и зелёную, и фиолетовую брокколи! Самый распространенный вид брокколи – это сорт калабрезе. Его кочаны зелёного цвета в форме зонтика, с большим количеством плотно прилегающих друг к дружке соцветий, расположенных на конце толстого стебля. Наверняка, многие из вас именно этот вид капусты брокколи и знают. Но есть также и сорт спаржевой капусты, которая выглядит примерно так: множество тонких стеблей, на которых находятся небольшие соцветия капусты. Капуста брокколи – это одна из самых древних и самых полезных овощных культур, известна она ещё со времён Древнего Рима. Более, чем 2000 лет тому назад, самые известные врачеватели уже тогда считали её "лекарством от всех болезней" и довольно широко и с успехом использовали для целительного питания больных.

2 Как может навредить брокколи? Но, друзья, у брокколи есть обратная сторона медали, она может навредить тем, что понижает всасываемость йода и снижает выроботку гормонов щитовидной железы. Поэтому тем, у кого есть проблемы с щитовидкой, ее нельзя есть постоянно. Но, чтобы приток сульфорафан в наш организм был постоянным, брокколи можно чередовать с рукколой или цветной капустой. ( они тоже входят в тройку лидеров по содержанию глюкорафанина, правда, после брокколи)

3 Сроки созревания брокколи Сорта брокколи по срокам созревания Брокколи имеет разные сроки созревания. Раннеспелыми считаются растения, у которых с момента появления всходов и до технической зрелости проходит не более 100 дней. Популярные ранние сорта и гибриды: Вярус, Корвент F1, Кудрявая голова, Трибуте, Лазер F1, Команчи, Линда. Замечательными вкусовыми характеристиками может похвастать сорт Тонус. Соцветия, формирующие головку, окрашены в зеленый цвет. Созревание занимает 70-90 дней. Вес основной головки – около 200 г. Средние сроки созревания (105-130 дней) присущи следующим сортам: Аркадия, Гном, Генуи, Атлантик, Грин Фаворит F1, Монтон F1, Линда. Гибрид Аркадия F1 достигает технической зрелости примерно за 110 дней. Состоящая из темно-зеленых соцветий головка имеет крупно-бугорчатую форму (средний ее вес – 450 г). Масса боковых головок – около 70 г. Самые поздние сроки созревания (130-145 дней) присущи таким сортам как Маратон F1, Фиеста, Континенталь, Романеско. Все они могут использоваться при приготовлении зимних заготовок. Замечательно себя зарекомендовал гибрид Лаки F1. Растение формирует очень плотную головку. Средний ее вес – 0.3-0.5 кг. Сорт не боится заморозков и созревает ближе к осени. Гибриды и сорта капусты брокколи достаточно разнообразны. Каждый огородник может подобрать растения с наиболее привлекательными характеристиками. Сбор брокколи часто продолжают вплоть до середины сентября. Самое важное — успеть собрать ее до наступления первых заморозков.

4 Выращивание брокколи После выбора сорта брокколи необходимо позаботиться о ее правильной посадке и уходе в открытом грунте. Высаживают овощ двумя способами: рассадным; безрассадным. Поскольку рассадный способ является более эффективным, при котором капуста лучше приживается и дает хорошие урожаи, то остановимся на подробном описании именно его. Перед посевом грунт нужно хорошо полить. Для семян сделать лунки глубиной 1-1,5 см, соблюдая между ними расстояние 3 см. В лунки кладут семена и слегка присыпают их грунтом, который затем утрамбовывают. В помещении, где прорастает рассада, следует поддерживать температуру 20°С. После того как появляются первые ростки, температуру понижают до +10°С. Затем придерживаются такого температурного режима: если погода солнечная, то отметка на градуснике должна быть на +16°С, при отсутствии солнца – +14°С. Также для хорошего и быстрого прорастания рассады необходима высокая влажность – не ниже 70% и регулярный, но не обильный полив. Почва должна быть постоянно увлажненной, но не залитой, иначе сеянцы может поразить заболевание черная ножка. В двухнедельном возрасте рассаду нужно будет пикировать. Для этого используют одноразовые стаканчики либо торфяные горшочки. Последний вариант является более оптимальным, поскольку в торфяных горшочках рассаду сразу можно будет высадить в открытый грунт. После процедуры пикировки рассаду несколько дней нужно будет укрывать от солнца и содержать в помещении с температурой 21°С. После того как рассада приживется, дневная температура должны быть понижена до 17°С, а ночная до 9°С. Чтобы растение выросло крепким и имело отменный иммунитет, ростки нужно будет закаливать, начиная за две недели до периода высадки их на постоянное место. По несколько часов в день рассаду выносят на улицу либо открытый балкон. С каждым днем время закаливания увеличивают. Важно! Начиная с апреля, рассаду можно выращивать и в открытом грунте под укрытием из нетканого материала и полиэтиленовой пленки. Ростки смогут выдержать заморозки до -7°C. Нетканый материал защитит их от нашествия крестоцветной блошки. Рассада должна быть возрастом 30-45 дней и иметь 4-5 полноценных листиков, а также хорошие корешки. Обычно период, когда она готова к перемещению на постоянное место, наступает в середине мая. Однако все будет зависеть от погодных условий. Если теплая погода еще не до конца установилась, а ночью постоянно наблюдаются заморозки, во избежание нежелательных последствий с посадкой ростков следует повременить. Пересаживать рассаду в открытый грунт желательно при отсутствии на улице солнца – в пасмурную погоду либо вечером. Оптимальная схема посадки – 35х60.

5 Определение спелости соцветий брокколи Готовностью к срезке можно считать тот момент, когда зелёные бутончики, из которых состоит соцветие брокколи, уже собраны в плотный упругий кочан, но ещё не начали распускаться. Если же вместо бутончиков появились жёлтые цветочки — время срезки упущено. Чтобы не пропустить момент готовности к срезке, посадки лучше просматривать каждые 2–3 дня. Конечно, сделать это проще, если вы не живёте в городе, когда ваша брокколи растёт на дачном участке. Готовой в срезке можно считать брокколи, если: вес соцветия не менее 250 г, диаметр головки — не менее 10 см (примерно величиной с ладонь); бутоны в центре головки крупнее, чем боковые; соцветие имеет тёмно-зелёный цвет, бутоны не раскрыты; соцветия плотные и упругие, но не слишком твёрдые, что определяется путём их лёгкого сдавливания.

6 Как правильно срезать брокколи? Правильная срезка кочанов позволяет существенно продлить срок хранения капусты в свежем виде. Правила таковы: Время, когда пора срезать брокколи, наступает ранним утром, пока на траве есть роса. Высокая влажность и прохлада необходимы для того, чтобы при транспортировке к месту хранения овощи не перегрелись и остались крепкими. Если по какой-то причине утренняя срезка не могла быть выполнена, работу переносят на вечер, когда выпадет вечерняя роса. Центральный стебель нельзя срезать тупым инструментом, только остро отточенным ножом. Так нежный кочан остается целым, без вмятин и прочих повреждений. Срез делают строго под кочаном, стараясь не повредить нижние листья. Первым надо срезать центральный кочан, а потом боковые, когда их время придет. Стебель – часть растения, которую употребляют в пищу, поэтому его не выбрасывают. В ход идет отрезок от центрального кочана вниз на 10 см. Корчевать кусты после срезки центральных кочанов не следует. При правильном уходе из пазух нижних листьев отрастут новые головки. Их размеры будут меньше, но вкус ничуть не хуже. По мере отрастания новые кочаны надо срезать, стараясь не запаздывать. Вот почему время уборки брокколи достаточно растянуто.

7 Как хранить брокколи? Капуста брокколи поддается длительному хранению, сохраняя бо́льшую часть витаминов и микроэлементов. Хранить свежесрезанные кочаны можно в свежем или замороженном виде, в холодильнике.

8 В свежем виде Свежие кочаны брокколи – самые полезные. Хранить свежесрезанную капусту можно до 4–5 дней при условии, что на соцветии отсутствует гниль, и оно не повреждено насекомыми. Срезанные соцветия помещают в прохладное место без какой-либо предварительной обработки. Совет! Употреблять в пищу в свежем виде можно центральные головки капусты, которые дозревают первыми, а замораживать более мелкие боковые соцветия.

9 В холодильнике В холодильнике капусту брокколи можно хранить на протяжении 2–3 недель после уборки урожая. Для этого желательно выделить отдельный ящик или контейнер. В холодильнике должна поддерживаться температура не выше +10 °С и влажность около 90%. Перед помещением в холодильник соцветия внимательно осматривают, выявленных насекомых или места появления гнили аккуратно удаляют. Мыть кочаны рекомендуется непосредственно перед их приготовлением.