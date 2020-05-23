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Неожиданные идеи, как при помощи старых вещей обновить домашний интерьер

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Неожиданные идеи, как при помощи старых вещей обновить домашний интерьер
01:44 Сегодня Телеграф svoimi.rukami.klubokidei.com Фото: pixabay.com

Люди делятся на две категории - одни стараются побыстрее избавиться от старых вещей, тогда как другие годами складируют их в доме.

  • 1

    Библиотечный ящик из натурального дерева

    Библиотечный ящик из натурального дерева для хранения важных документов может стать отличным органайзером в любом помещении.

  • 2

    Прикроватная тумба

    Старый сейф можно превратить в удивительную прикроватную тумбу.

  • 3

    Мягкое изголовье кровати своими руками

    Отличное решение, которое подскажет вам как преобразить изголовье кровати и сделать его более современным.

  • 4

    Экономия пространства

    Небольшая деревянная кухонная тележка на колёсиках с двумя полочками, которые созданы для большей экономии пространства.

  • 5

    Оригинальный кухонный гарнитур

    Из старого комода можно создать оригинальный кухонный гарнитур, который ни чем не уступает профессиональным аналогам.

  • 6

    Стеллаж светлого оттенка

    Деревянный стеллаж светлого оттенка, который добавит помещению объемности и воздушности.

  • 7

    Настоящая сказка для детской комнаты

    Для того, чтобы создать произведение искусства достаточно просто покрасить старый деревянный стеллаж в розовый цвет.

  • 8

    Светлый стеллаж на всю стену

    Открытый стеллаж контрастного светлого оттенка, который занимает всю стену.

  • 9

    Деревянный стол с металлическими ножками

    Дорогой деревянный стол, который можно легко создать своими руками.

  • 10

    Столик из натуральной древесины

    Удобный столик из натуральной древесины, который позволит значительно сэкономить пространство.

  • 11

    Стул, обтянутый изолентой

    Старый металлический стул, обтянутый синей электроизоляционной лентой.

  • 12

    Переносной мини-бар

    Деревянная тележка на колёсиках, которая играет роль переносного мини-бара.

  • 13

    Вертикальное озеленение

    Обычные деревянные рейки, которые служат основанием для вертикального озеленения.

  • 14

    Оригинальное превращение

     

    Ещё один классический вариант, который поможет превратить старый деревянный комод в новую и дорогую вещь.

  • 15

    Мебель для небольшого кабинета

    Стол и стеллаж, сделанный на заказ по эскизам профессионального дизайнера.

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Квартира, Интерьер, Дом, Стиль, Дизайн, Домашний интерьер.
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