Неожиданные идеи, как при помощи старых вещей обновить домашний интерьер

1 Библиотечный ящик из натурального дерева Библиотечный ящик из натурального дерева для хранения важных документов может стать отличным органайзером в любом помещении.

2 Прикроватная тумба Старый сейф можно превратить в удивительную прикроватную тумбу.

3 Мягкое изголовье кровати своими руками Отличное решение, которое подскажет вам как преобразить изголовье кровати и сделать его более современным.

4 Экономия пространства Небольшая деревянная кухонная тележка на колёсиках с двумя полочками, которые созданы для большей экономии пространства.

5 Оригинальный кухонный гарнитур Из старого комода можно создать оригинальный кухонный гарнитур, который ни чем не уступает профессиональным аналогам.

6 Стеллаж светлого оттенка Деревянный стеллаж светлого оттенка, который добавит помещению объемности и воздушности.

7 Настоящая сказка для детской комнаты Для того, чтобы создать произведение искусства достаточно просто покрасить старый деревянный стеллаж в розовый цвет.

8 Светлый стеллаж на всю стену Открытый стеллаж контрастного светлого оттенка, который занимает всю стену.

9 Деревянный стол с металлическими ножками Дорогой деревянный стол, который можно легко создать своими руками.

10 Столик из натуральной древесины Удобный столик из натуральной древесины, который позволит значительно сэкономить пространство.

11 Стул, обтянутый изолентой Старый металлический стул, обтянутый синей электроизоляционной лентой.

12 Переносной мини-бар Деревянная тележка на колёсиках, которая играет роль переносного мини-бара.

13 Вертикальное озеленение Обычные деревянные рейки, которые служат основанием для вертикального озеленения.

14 Оригинальное превращение Ещё один классический вариант, который поможет превратить старый деревянный комод в новую и дорогую вещь.