ТОП самых легких в выращивании овощей

1 Горох Любили в детстве, набив карманы стручками гороха, отправляться на прогулку? Ничто не мешает вам радоваться этому процессу и теперь. Горох совершенно неприхотлив, семена его долго сохраняют всхожесть, а съесть весь урожай можно, только если у вас в семье несколько таких же поклонников зеленого овоща. Семена высевают прямо в грунт в начале или середине мая, выбирая любой свободный уголок на участке. Горох прекрасно плодоносит как на солнце, так и в тени, неприхотлив в выборе почв и даст обильный урожай в любом случае. Всходы, которые появятся на грядах через 1-1,5 недели, нужно будет регулярно поливать, а когда ростки достигнут в высоту 15 см, установить им опору из расчета 1 колышек на 4 растения. Уцепиться за них гороховые плети смогут сами, но по периметру их желательно обвязать лентой или шпагатом, чтобы зеленая масса не клонилась в борозды. После того как урожай будет собран, удалите все гороховые плети и отправьте их в компост. Напоследок можете собрать семена на следующий год, просушить и сложить в полотняный мешочек. Сажать горох на этом же месте можно будет только через 4 года.

2 Кабачок Кабачок – культура из разряда "посадил, забыл, завалило урожаем". Одного куста достаточно для того, чтобы обеспечить плодами семью из 3-4 человек, а если уж вы посадили целую гряду, то сможете обеспечить кабачками весь дачный поселок. В начале или середине мая, когда солнышко уже вовсю припекает, замочите семена кабачков на несколько часов в теплой воде, а затем отправляйте в грунт на глубину 4-5 см. Поливайте их раз в 10 дней, периодически рыхлите почву вокруг и вскоре вы удивитесь, сколько огромных желтых цветков распустилось на кустиках. Кстати, в Провансе цветки кабачков употребляют в пищу, готовя с ними пироги или фаршируя их. Урожай кабачки дадут через месяц после появления первых цветков. Не дожидайтесь, пока плоды станут огромными, помните, что срывая их, вы освобождаете место для новых кабачков.

3 Капуста кольраби Нежная, хрустящая капустная кочерыжка с сочной мякотью – мечта любого ребенка. А что, если масса этой кочерыжки почти полкило? Хватит на всю семью. Именно такими характеристиками может похвастать капуста кольраби, ставшая популярной на наших огородах в последние годы. Преимущество ее еще и в том, что она выращивается гораздо легче своих листовых и цветущих родственников, а хранится без особых усилий до самой весны. Если не хотите возиться с рассадой, купите ее на рынке или посейте семена кольраби прямо в грунт в начале или середине июня. Подросшие всходы окучьте, не забывайте припудривать золой и регулярно поливать. В принципе, на этом уход за кольраби заканчивается, и начинается ожидание результата. Постарайтесь не перерастить кольраби – ее плоды в загрубевшем состоянии остры на вкус и слишком волокнисты.

4 Картофель Не стоит морщить нос при упоминании этого овоща. Конечно, сажать бескрайние поля и обрабатывать их вручную на жаре – сомнительное удовольствие. А вот несколько борозд в огороде можно вырастить без хлопот. Если в пищевом плане картошка вас не интересует, попробуйте поэкспериментировать с необычными сортами. Удивлять гостей красным "Оливье" или фиолетовым пюре будет весело, поверьте. Если вы предпочтете стандартный способ выращивания картофеля, в начале мая посадите клубни в бороздки, подросшие кусты поливайте раз в 2 недели, дважды окучьте их и не забудьте опрыскать от колорадского жука. А если хотите чего-то необычного, попробуйте нетрадиционные способы выращивания картофеля.

5 Кустовая спаржевая фасоль Стручковая и спаржевая фасоль не только полезна, но и проста в уходе. Лучше всего выращивать кустовые сорта, поскольку для вьющихся нужно возводить дополнительные опоры или сажать растения у шпалер. Конечно, они способны декорировать участок, но если фасоль интересует вас только в качестве еды, то тратить время на создание опорных конструкций необязательно. Среди сортов можно выбирать как по цвету (зеленый, желтый или фиолетовый), так и по срокам созревания. Сажают фасоль, когда угроза возвратных заморозков уже миновала, т.е. в начале июня. Зерна заглубляют на 3 см в рыхлую почву, на расстоянии 30 см друг от друга. Если перед посадкой фасоль замочить на сутки, то всходы появятся уже через неделю, а еще через месяц кусты зацветут. Урожай с них можно будет собирать непрерывно, до самой осени. Достаточно раз в 2-3 недели рыхлить междурядья и поливать гряду 3-4 раза в месяц.

6 Лук Зеленый лук, появляющийся на участке одним из первых, восполнит недостаток витаминов в ослабевшем после зимы организме, а крепкие золотистые луковицы станут отличным дополнением к шашлыку, супу или горячему блюду. Тем более что в выращивании лука нет ничего сложного, с этим справится даже пятилетний ребенок. В середине мая на рыхлой грядке посадите лук-севок, маленькие луковички которого продаются в сезон в любом специализированном магазине. Сажайте их на расстоянии 10-15 см друг от друга, рядами, чтобы было удобнее рыхлить. Поливайте раз в неделю, а раз в месяц удаляйте сорняки и уже к середине лета вы будете с бесконечным запасом ароматной зелени, а к августу сможете заполнить ящики запасами на зиму.

7 Редис Любой весенний салат начинается с яркой хрустящей редиски. А как приятно выдернуть ее из гряды самому, а не покупать у метро, переплачивая в десятки раз. Добиться этого просто, потому как овощ этот совершенно некапризный. Сеять редис можно уже в апреле, а в парнике или теплице и того раньше. В рыхлую землю семена рассыпают бороздками или раскладывают через каждые 5 см, оставляя между лунками порядка 15 см. Посевы накрывают спанбондом, чтобы защитить от ночных заморозков. Поливают 2 раза в неделю прямо по агроволокну, а когда корнеплодики начнут наливаться, укрытие снимают.

8 Репа Думаете, что репу выращивают только сказочные дедки? А вот и нет, традиционный русский овощ плотно входит в меню сторонников здорового питания. В репе содержатся бета-каротин, витамины А, С, PP, В1, В2, Е и множество других полезных веществ. А вырастить ее просто и даже мышку звать не придется. Сеять репу в гряды можно в середине или конце мая, на первые пару дней прикрывая спанбондом. Всходы, появляющиеся через 3-5 дней, нужно регулярно поливать (1 раз в неделю) и опудривать золой (1 раз в 2-3 недели). Удобрения репе не требуются, но придется проредить ее, когда всходы подрастут. Оставляйте по 1 растению на 20 см борозды, а между бороздами 15-20 см.

9 Свекла Помимо простоты выращивания и климатической неприхотливости, удобство свеклы еще и в том, что ей можно не выделять отдельную грядку, а сажать в комбинации с другими культурами, например, по краю клубничной или луковой гряды. Сеют ее в начале или середине мая прямо грунт, всходы появляются довольно скоро. Минус свеклы в том, что ее семена многоплодны, поэтому как бы далеко друг от друга вы их не разложили, прореживать все равно придется. В подкормках свекла не нуждается, а на внесение органики может среагировать крайне негативно. А вот поливать ее желательно понемногу и часто, чтобы почва не пересыхала, но и застоя воды не было.