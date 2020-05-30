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Быстро и качественно: как научиться убирать квартиру за полчаса

Быстро и качественно: как научиться убирать квартиру за полчаса
13:03 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: pixabay.com

Топ-7 секретов по уборке отельных номеров от горничных, которые помогут привести в порядок квартиру за полчаса.

  • 1

    Избавляемся от мусора

    Перво-наперво горничные выносят весь скопившийся в номере мусор: забирают использованные флаконы из-под средств гигиены из ванной, чистят мусорные ведра и убирают пустые бутылки или обертки. В квартире этот этап можно начать с уборки вещей по своим местам: одежду со стула – в шкаф, книги и мелкие безделушки – на полки. Если у вас есть посудомоечная машина – самое время занять и ее.

  • 2

    Не забываем о бытовой химии

    В этом случае речь идет об уборке санузла и кухни. Следует нанести чистящие средства на плиту, раковины, ванную и унитаз и оставить их так на 10-15 минут. За это время можно успеть сделать по дому массу других дел.

    Совет: на время чистки унитаза в нем можно оставить ершик – так он продезинфицируется.

  • 3

    Смените постельное белье

    О чистоте постели также не стоит забывать. От несвежего белья лучше сразу избавиться, чтобы не накапливать груды текстиля для стирки – сразу погрузите его в машинку. Остается самый трудоемкий процесс на этапе – застелить постель чистым бельем. Для того, чтобы потратить меньше времени, используйте натяжные простыни.

  • 4

    На борьбу с пылью – пять минут

    Поначалу кажется странным: можно ли избавиться пыли на поверхностях всего за несколько минут, когда речь идет о всей квартире. Но, если вы успешно выполнили первый пункт, то свободные от лишних предметов столешницы и полы чистятся довольно быстро.

    Совет: чтобы ничего не пропустить, уборку лучше проводить по следующей схеме – от самой дальней комнаты до прихожей, в помещениях – от окна к двери.

  • 5

    Пора взяться за швабру

    Многих может насторожить словосочетание «влажная уборка», однако в этом случае речь идет всего лишь о мытье полов. Для того, чтобы максимально ускорить и облегчить этот процесс, выбирайте плоские швабры с широкой насадкой – такая и под громоздкую мебель без проблем нырнет, и сам пол очистит быстрее. Конечно, нужно не забывать и о регулярной смене насадки на новую. После можно оставить открытыми окна для проветривания и переместиться на кухню и в ванную – самое время смывать бытовую химию.

  • 6

    Сам себе ревизор

    В огромных передвижных «станциях чистоты», которые повсюду возят с собой горничные в отелях, можно найти средства для уборки самого разного размера – от швабры и пылесоса до зубной щетки и ватных палочек. Так они могут добираться до самых труднодоступных мест в номере. Поэтому, если вы затеяли генеральную уборку, не лишним будет пройтись по всем углам и закоулкам, и тогда ощущение идеальной чистоты останется дольше.

  • 7

    Последние штрихи

    Перед тем, как объявить уборку законченной, внимательно осмотрите все комнаты по кругу и с потолка до пола. Так можно заметит мелкие несоответствия в облике комнаты – будь-то не заставленный на место стул или отогнутый край ковра. Теперь же, когда все на своих местах, не грех и побаловать себя чем-нибудь вкусненьким или просто упасть в объятия дивана, ведь уборка прошла успешно.

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Квартира, Уборка, Дом, Дом и сад.
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