Быстро и качественно: как научиться убирать квартиру за полчаса

1 Избавляемся от мусора Перво-наперво горничные выносят весь скопившийся в номере мусор: забирают использованные флаконы из-под средств гигиены из ванной, чистят мусорные ведра и убирают пустые бутылки или обертки. В квартире этот этап можно начать с уборки вещей по своим местам: одежду со стула – в шкаф, книги и мелкие безделушки – на полки. Если у вас есть посудомоечная машина – самое время занять и ее.

2 Не забываем о бытовой химии В этом случае речь идет об уборке санузла и кухни. Следует нанести чистящие средства на плиту, раковины, ванную и унитаз и оставить их так на 10-15 минут. За это время можно успеть сделать по дому массу других дел. Совет: на время чистки унитаза в нем можно оставить ершик – так он продезинфицируется.

3 Смените постельное белье О чистоте постели также не стоит забывать. От несвежего белья лучше сразу избавиться, чтобы не накапливать груды текстиля для стирки – сразу погрузите его в машинку. Остается самый трудоемкий процесс на этапе – застелить постель чистым бельем. Для того, чтобы потратить меньше времени, используйте натяжные простыни.

4 На борьбу с пылью – пять минут Поначалу кажется странным: можно ли избавиться пыли на поверхностях всего за несколько минут, когда речь идет о всей квартире. Но, если вы успешно выполнили первый пункт, то свободные от лишних предметов столешницы и полы чистятся довольно быстро. Совет: чтобы ничего не пропустить, уборку лучше проводить по следующей схеме – от самой дальней комнаты до прихожей, в помещениях – от окна к двери.

5 Пора взяться за швабру Многих может насторожить словосочетание «влажная уборка», однако в этом случае речь идет всего лишь о мытье полов. Для того, чтобы максимально ускорить и облегчить этот процесс, выбирайте плоские швабры с широкой насадкой – такая и под громоздкую мебель без проблем нырнет, и сам пол очистит быстрее. Конечно, нужно не забывать и о регулярной смене насадки на новую. После можно оставить открытыми окна для проветривания и переместиться на кухню и в ванную – самое время смывать бытовую химию.

6 Сам себе ревизор В огромных передвижных «станциях чистоты», которые повсюду возят с собой горничные в отелях, можно найти средства для уборки самого разного размера – от швабры и пылесоса до зубной щетки и ватных палочек. Так они могут добираться до самых труднодоступных мест в номере. Поэтому, если вы затеяли генеральную уборку, не лишним будет пройтись по всем углам и закоулкам, и тогда ощущение идеальной чистоты останется дольше.