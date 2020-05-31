Желтеют кончики лука и чеснока: в чем причина

Почему желтеют листья лука и что делать
В регионах с жарким, засушливым летом полегание и высыхание луковых листьев может начинаться уже во второй половине июля. Это естественный процесс, и пугаться его не стоит. А вот если это началось еще в июне, а то и весной, стоит задуматься, почему желтеют листья лука на грядке.
Недостаточный полив
Если желтеют нижние листья у лука, вероятнее всего, дело в недостаточном или нерегулярном поливе. Лук очень любит воду, особенно теплую, а от ее нехватки страдают не только перья, но и луковицы. Чтобы не плакать от слишком "злого" урожая, в первой половине лета поливайте лук 2 раза в неделю из расчета 8 л воды на 1 кв.м. Проводить полив желательно утром, водой не холоднее 18°С. В жаркую погоду участите поливы, а после того как верхний слой почвы подсохнет, слегка прорыхлите посадки.
Нехватка питательных веществ
В огороде желтеют кончики листьев у лука, а что делать, вы не знаете? Не переживайте, чаще всего это символизирует нехватку азота. При недостатке питания зеленая часть лука страдает в первую очередь, листья растут укороченными, деформированными и приобретают желтоватый цвет.
Чтобы решить эту проблему, достаточно после обильного полива подкормить лук азотным удобрением (мочевиной, куриным пометом или навозом). Не перестарайтесь, поскольку избыток азота в почве также негативно скажется на растениях. В ведре воды растворите 1 ст.л. мочевины и полкило перепревшего навоза или свежего помета, настаивайте 2 суток, а затем поливайте этим составом гряды.
Вредители лука
Казалось бы, лук не самая вкусная культура в вашем огороде, однако полакомиться им стремятся многие вредители. Это и луковая муха, и луковая моль, и луковый клещ, и другие насекомые "узкого профиля".
Большинство луковых вредителей почти не заметны на первый взгляд, поэтому момент их появления легко упустить. Кроме того, после того как они вывелись, спасти лук уже невозможно, в ваших силах лишь остановить их распространение. Если вы думаете, чем бы обработать лук, чтобы не желтели листья, попробуйте начать с опудривания посадок золой, табачной пылью или молотым перцем. Непременно удалите и сожгите пораженные экземпляры. А на будущее запомните, что защитить от вредителя может лишь соблюдение севооборота, протравливание посадочного материала и глубокая перекопка земли вкупе с удалением всех растительных остатков.
Болезни лука
Хоть болезней, атакующих лук, не так много, как вредителей, все они опасны и, увы, неизлечимы. Чаще всего на наших участках можно встретить бактериальную гниль лука, гниль донца и ржавчину. Если о первых двух вы можете догадаться по вялым желтым луковым перьям и загнившей луковице, то о второй говорит появление характерных рыжих пятнышек на листьях, постепенно чернеющих и отмирающих.
Пораженные гнилью или ржавчиной луковицы следует удалять или сжигать, пока болезнь не распространилась на всю гряду.
От всех этих заболеваний поможет только профилактика. Она сводится к замачиванию луковиц в растворе фунгицида (Фитоспорин, Топаз и т.д.) перед посадкой, внимательному отбору посадочного материала, соблюдению севооборота и глубокой перекопке почвы.
Почему желтеют листья чеснока и что делать
Листья чеснока желтеют и сохнут не только от болезней и вредителей, но и в результате неправильной посадки. Порой заботливый, но неопытный огородник сам вредит своему урожаю. Как понять, что происходит с вашим чесноком? Внимательно осмотрите посадки и припомните, нет ли за вами посадочных "грешков".
Неправильная посадка чеснока под зиму
Если у чеснока озимого весной желтеют листья, значит, он получил травму еще зимой. Почему? Да потому что слишком рано пустился в рост. Дело в том, что высаженный осенью чеснок должен успеть укорениться, но ни в коем случае не должен пустить росток. Иначе зимой он пострадает, а весной даст листья с пораженными, желтыми кончиками, да и сам будет ослаблен. То же самое случится и если посадить чеснок неглубоко (оптимальная глубина посадки для озимого чеснока составляет 3-5 см). Поразить молодую листву могут и возвратные заморозки, однако это случается реже. Ухаживать за таким растением нужно так же, как и за обычным чесноком – урожай вы в любом случае получите.
Неправильный полив
Хотя чеснок любит увлажненную почву, перелить его также возможно, и тогда проблемы с листьями не избежать. Пока вы думаете, чем полить чеснок, чтобы не желтели листья, растение сигнализирует вам о том, что оно перелито. Тогда лучше приостановить обильные увлажнения почвы и дать растению передохнуть.
О переливе вы можете догадаться сами, особенно если у вас тяжелая глинистая почва, покрывающаяся коркой. Такую нужно рыхлить после каждого второго полива, чтобы, помимо воды, чеснок получал еще и необходимый воздух.
Нехватка питательных веществ
Как и лук, чеснок нуждается в питательных веществах, причем речь идет не только об азоте, но и о калии. Если вы не уверены, чем именно подкормить чеснок, чтобы листья не желтели, воспользуйтесь комплексным удобрением, содержащим сразу несколько питательных компонентов.
Например, растворите в ведре воды 30 мл Фертики Люкс, а затем полейте этим раствором 1 кв.м. чесночной гряды. Не хотите возиться с растворами? Можно и обойтись. Тогда прорыхлите междурядья, сделайте в них канавки глубиной 1-2 см, внесите туда аммофоску, мочевину или другое удобрение с высоким содержанием азота из расчета 40 г на 1 пог.м, затем засыпьте землей и обильно полейте. Гряды после подкормки стоит замульчировать. При слабом либо только начавшемся пожелтении листьев у чеснока можно обойтись внекорневой подкормкой. Разведите в 1 л воды 1 ч.л. сульфата калия и в безветренную сухую погоду опрыскайте листочки.
Вредители чеснока
Вредители у лука и чеснока общие, как и многое другое. "Резвиться" на ваших грядах все так же могут луковая муха, трипсы, нематода, клещ и другие небольшие, но очень неприятные насекомые.
Чередуйте рядки лука и чеснока с морковными – они отпугивают друг от друга вредителей своими запахами.
Если народные средства борьбы с пожелтением листьев на луке из-за вредителей не помогли, переходите к "тяжелой артиллерии". Рынок инсектицидов богат и к вашему выбору Актара, Каратэ Зеон, Мухоед и другие средства от непрошеных крылатых и ползучих гостей.
Болезни чеснока
Чаще всего чеснок повреждают бактериальная гниль, белая гниль, черная плесень и фузариоз. Заметить первые проявления этих болезней проще на луковицах – они отстают в размерах от здоровых, темнеют, становятся мягкими и деформированными, у корня виден налет. Затем начинают желтеть и отмирать листья.
Вылечить заболевания чеснока невозможно, поэтому лучше не забывать о профилактике. Перед посадкой как озимый, так и яровой чеснок замачивают по инструкции в Фундазоле, Квадрисе или другом фунгициде. Если признаки заболевания уже проявились, пораженное растение необходимо удалить с гряды и сжечь, ни в коем случае не употребляя в пищу даже те его части, что выглядят здоровыми.
Надеемся, вы сумеете найти среди перечисленных проблем ту, которая портит ваши лук и чеснок, и устранить ее.