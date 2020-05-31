Желтеют кончики лука и чеснока: в чем причина

1 Почему желтеют листья лука и что делать В регионах с жарким, засушливым летом полегание и высыхание луковых листьев может начинаться уже во второй половине июля. Это естественный процесс, и пугаться его не стоит. А вот если это началось еще в июне, а то и весной, стоит задуматься, почему желтеют листья лука на грядке. Недостаточный полив Если желтеют нижние листья у лука, вероятнее всего, дело в недостаточном или нерегулярном поливе. Лук очень любит воду, особенно теплую, а от ее нехватки страдают не только перья, но и луковицы. Чтобы не плакать от слишком "злого" урожая, в первой половине лета поливайте лук 2 раза в неделю из расчета 8 л воды на 1 кв.м. Проводить полив желательно утром, водой не холоднее 18°С. В жаркую погоду участите поливы, а после того как верхний слой почвы подсохнет, слегка прорыхлите посадки.

2 Нехватка питательных веществ В огороде желтеют кончики листьев у лука, а что делать, вы не знаете? Не переживайте, чаще всего это символизирует нехватку азота. При недостатке питания зеленая часть лука страдает в первую очередь, листья растут укороченными, деформированными и приобретают желтоватый цвет. Чтобы решить эту проблему, достаточно после обильного полива подкормить лук азотным удобрением (мочевиной, куриным пометом или навозом). Не перестарайтесь, поскольку избыток азота в почве также негативно скажется на растениях. В ведре воды растворите 1 ст.л. мочевины и полкило перепревшего навоза или свежего помета, настаивайте 2 суток, а затем поливайте этим составом гряды.

3 Вредители лука Казалось бы, лук не самая вкусная культура в вашем огороде, однако полакомиться им стремятся многие вредители. Это и луковая муха, и луковая моль, и луковый клещ, и другие насекомые "узкого профиля". Большинство луковых вредителей почти не заметны на первый взгляд, поэтому момент их появления легко упустить. Кроме того, после того как они вывелись, спасти лук уже невозможно, в ваших силах лишь остановить их распространение. Если вы думаете, чем бы обработать лук, чтобы не желтели листья, попробуйте начать с опудривания посадок золой, табачной пылью или молотым перцем. Непременно удалите и сожгите пораженные экземпляры. А на будущее запомните, что защитить от вредителя может лишь соблюдение севооборота, протравливание посадочного материала и глубокая перекопка земли вкупе с удалением всех растительных остатков.

4 Болезни лука Хоть болезней, атакующих лук, не так много, как вредителей, все они опасны и, увы, неизлечимы. Чаще всего на наших участках можно встретить бактериальную гниль лука, гниль донца и ржавчину. Если о первых двух вы можете догадаться по вялым желтым луковым перьям и загнившей луковице, то о второй говорит появление характерных рыжих пятнышек на листьях, постепенно чернеющих и отмирающих. Пораженные гнилью или ржавчиной луковицы следует удалять или сжигать, пока болезнь не распространилась на всю гряду. От всех этих заболеваний поможет только профилактика. Она сводится к замачиванию луковиц в растворе фунгицида (Фитоспорин, Топаз и т.д.) перед посадкой, внимательному отбору посадочного материала, соблюдению севооборота и глубокой перекопке почвы.

5 Почему желтеют листья чеснока и что делать Листья чеснока желтеют и сохнут не только от болезней и вредителей, но и в результате неправильной посадки. Порой заботливый, но неопытный огородник сам вредит своему урожаю. Как понять, что происходит с вашим чесноком? Внимательно осмотрите посадки и припомните, нет ли за вами посадочных "грешков". Неправильная посадка чеснока под зиму Если у чеснока озимого весной желтеют листья, значит, он получил травму еще зимой. Почему? Да потому что слишком рано пустился в рост. Дело в том, что высаженный осенью чеснок должен успеть укорениться, но ни в коем случае не должен пустить росток. Иначе зимой он пострадает, а весной даст листья с пораженными, желтыми кончиками, да и сам будет ослаблен. То же самое случится и если посадить чеснок неглубоко (оптимальная глубина посадки для озимого чеснока составляет 3-5 см). Поразить молодую листву могут и возвратные заморозки, однако это случается реже. Ухаживать за таким растением нужно так же, как и за обычным чесноком – урожай вы в любом случае получите.

6 Неправильный полив Хотя чеснок любит увлажненную почву, перелить его также возможно, и тогда проблемы с листьями не избежать. Пока вы думаете, чем полить чеснок, чтобы не желтели листья, растение сигнализирует вам о том, что оно перелито. Тогда лучше приостановить обильные увлажнения почвы и дать растению передохнуть. О переливе вы можете догадаться сами, особенно если у вас тяжелая глинистая почва, покрывающаяся коркой. Такую нужно рыхлить после каждого второго полива, чтобы, помимо воды, чеснок получал еще и необходимый воздух.

7 Нехватка питательных веществ Как и лук, чеснок нуждается в питательных веществах, причем речь идет не только об азоте, но и о калии. Если вы не уверены, чем именно подкормить чеснок, чтобы листья не желтели, воспользуйтесь комплексным удобрением, содержащим сразу несколько питательных компонентов. Например, растворите в ведре воды 30 мл Фертики Люкс, а затем полейте этим раствором 1 кв.м. чесночной гряды. Не хотите возиться с растворами? Можно и обойтись. Тогда прорыхлите междурядья, сделайте в них канавки глубиной 1-2 см, внесите туда аммофоску, мочевину или другое удобрение с высоким содержанием азота из расчета 40 г на 1 пог.м, затем засыпьте землей и обильно полейте. Гряды после подкормки стоит замульчировать. При слабом либо только начавшемся пожелтении листьев у чеснока можно обойтись внекорневой подкормкой. Разведите в 1 л воды 1 ч.л. сульфата калия и в безветренную сухую погоду опрыскайте листочки.

8 Вредители чеснока Вредители у лука и чеснока общие, как и многое другое. "Резвиться" на ваших грядах все так же могут луковая муха, трипсы, нематода, клещ и другие небольшие, но очень неприятные насекомые. Чередуйте рядки лука и чеснока с морковными – они отпугивают друг от друга вредителей своими запахами. Если народные средства борьбы с пожелтением листьев на луке из-за вредителей не помогли, переходите к "тяжелой артиллерии". Рынок инсектицидов богат и к вашему выбору Актара, Каратэ Зеон, Мухоед и другие средства от непрошеных крылатых и ползучих гостей.