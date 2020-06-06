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Лишними не будут: полезные органайзеры для дома

Лишними не будут: полезные органайзеры для дома
01:26 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: pixabay.com

Особенно важны органайзеры в помещениях с ограниченным пространством для экономии места и улучшения функциональности.

  • 1

    Органайзер на каждый день

    Если поставить такой органайзер у своей входной двери, вы никогда не пропустите важный платеж или чей-то день рождения. В нем расположено 31 отделение для хранения записок, открыток и платежных документов. Ниже есть специальный отсек, чтобы можно было положить ручки, визитки, блокнот и другие важные мелочи. Это очень удобный органайзер, заполняя который заранее, на месяц вперед, можно не переживать о своем распорядке.

  • 2

    Многофункциональный пуфик

    Мягкий пуфик с функциональным пространством внутри — идеальное сочетание стиля и удобства для любой гостиной. Мягкий верх так и манит посидеть или с комфортом расположить ноги. А под ним можно прятать журналы, пульт от телевизора, плед, контроллер видеоигр или другие небольшие предметы, которые только портят вид комнаты, если разбросаны где попало. Мягкий пуфик также отменно играет роль журнального столика при необходимости.

  • 3

    Органайзер для кухни

    Компактная выдвижная стойка отлично подойдет для удобного хранения форм для выпечки, разделочных досок и сервировочных тарелок. В ней все предусмотрено до мелочей: сверхпрочные делители и легко скользящие направляющие, с помощью которых стойку можно выдвинуть и без труда выбрать нужную тарелку или доску. Благодаря такому органайзеру кухня станет еще более функциональной, а готовка более простой и быстрой.

  • 4

    Удобная сумка на любые случаи жизни

    Такая сумка-рюкзак пригодится для студентов, спортсменов и даже домохозяек. Она удобна в использовании, очень вместительна и сделана из прочной ткани. В нее можно складывать спортивную форму, все необходимые атрибуты для пикника или покупки на рынке.

  • 5

    Оригинальное вместилище для пакетов

    У многих из нас дома все еще хранится пакет с пакетами. Хочется, чтобы они всегда были под рукой, но и не мешались на кухне, создавая беспорядок и портя внешний облик комнаты. Чтобы облагородить большое количество пакетов, стоит задуматься о приобретении органайзера из нержавеющей стали, который можно установить на стене, в шкафу или под полкой. Он выглядит стильно и при этом отлично справляется с функцией хранения.

  • 6

    Башня для подушек

    Декоративные подушки добавляют яркости и цвета кровати, дивану или кушетке, поэтому часто используются в интерьерах различного стиля. Однако когда дело доходит до отдыха, они могут мешаться и скидываться в некрасивую кучу прямо на полу. Чтобы избежать такого безобразия у себя дома, стоит задуматься о покупки специальной подставки, которая не загромождает пространство, но при необходимости отлично вмешает все подушки с дивана или пледы, чтобы они не мешались и не пачкались.

  • 7

    Все в одном месте

    В коридоре всегда должно найтись место, где можно повесить шапку, зонт, несколько курток, пальто, сумку и несколько пар обуви, чтобы было удобно собираться на улицу. Такая многофункциональная полочка с разными местами для хранения способна вместить все. На ней есть несколько рядов крючков для одежды, две полочки для хранения обуви и деревянная полочка для размещения растений, рюкзаков или поводка для собаки.

  • 8

    Удобное зеркало для хранения

    Функциональна мебель всегда придется кстати в любом доме. Зеркало с дополнительными полочками сыграет важную роль, как в прихожей, так и в ванной или спальне. Оно может послужить хранилищем для кошелька, солнцезащитных очков, ключей, расчески, духов или косметики. Удачное расположение и правильное наполнение позволит сэкономить кучу времени во время наведения красоты и сборов на работу.

  • 9

    Элегантная тележка для любой комнаты

    Поставив эту замечательную тележку в любую комнату в доме, можно добиться поразительного эффекта. Ей найдется применение везде: в гостиной она послужит барной стойкой, на кухне может стать подставкой для специй, в спальне сыграть роль прикроватной тумбы, а в ванной комнате быть подставкой для хорошей книги и бокала вина.

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Дом, Польза, Дом и сад, Органайзер.
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