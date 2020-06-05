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Зубную щетку нельзя хранить в ванной: почему

Зубную щетку нельзя хранить в ванной: почему
18:28 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Специалисты не рекомендуют оставлять зубную щетку в ванной комнате людям, у которых совмещенный санузел.

Средства личной гигиены всегда должны храниться в чистоте, чтобы на них не оседали различные микробы и бактерии.

Все прекрасно понимают, что хранить зубную щетку в открытом виде в комнате, где есть туалет негигиенично. После спускания воды в воздух поднимаются бактерии, которые могут попасть на это средство по уходу за полостью рта. Помимо этого, люди пользуются освежителем воздуха, а частички химикатов могут легко попасть на зубную щетку и вызвать пищевое отравление. Как вариант, храните ее в специальном футляре.

Если у вас раздельный санузел, тогда таких проблем не будет. Однако, средства личной гигиены все равно должны быть в чистоте.

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Эксперты говорят, что зубную щетку также нельзя оставлять в аптечке, потому что лекарственные препараты должны храниться отдельно от всего. Самый оптимальный вариант для хранения этого средства - спальня.

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Вред, Дом, Ванная, Зубная щетка, Дом и сад.
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