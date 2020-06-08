Краснеют листья у свеклы – почему так происходит

1 Возможные причины покраснения ботвы Здоровая ботва свеклы имеет темно-зеленый окрас с бордовыми черешками и такими же прожилками. Когда лист свекольных насаждений становится одного оттенка со стволиками – это первый признак того, что у растения возникли проблемы. Часто они заключаются в нехватке витаминов и микроэлементов в почве, то есть состав грунта имеет повышенную кислотность. Лист свеклы – показатель здоровья овоща, и первые признаки недомогания всегда отражаются на цвете ботвы. По внешним переменам можно сразу установить характер проблем и приступить к принятию мер по их устранению.

2 Особенности сорта Популярные сорта свеклы, такие как Бордо и Сахарная, обладают некоторыми особенностями и от природы имеют почти красные листья. У корнеплодов хорошие вкусовые данные, но урожай этих сортов плохо хранится. Если ботва окрашена в необычный для овоща цвет, но растения выглядят здоровыми и сильными, а плоды формируются отменного качества, можно не беспокоиться. Ведь главная цель в выращивании свеклы – хорошая урожайность.

3 Кислотность почвы Бич многих овощных культур – кислые почвы, и свекла не исключение. Культура отдает предпочтение нейтральному грунту, излишне кислая земля – основная причина того, что свекольная ботва становится темно-красной. Во избежание проблем перед посевом семян почву тестируют, делают это народным проверенным методом. Горсть грунта увлажняют, скатывают в блин и льют на него обычный уксус. Появившиеся пузырьки признак того, что земля щелочная. Когда нет никакой реакции, такую же процедуру проводят с питьевой содой. Если кислота повышена, вещество начинает шипеть. Понижают кислотность грунта традиционными способами, используя древесную золу. Порошком густо посыпают почву вокруг растений. Для полива готовят рабочий раствор с расчетом несколько стаканов золы на ведро воды, после чего смесь хорошо размешивают. Нормализовать баланс грунта помогут внесенные во время осенней перекопки мел и доломитовая мука.

4 Нехватка питания Каждая овощная культура требует положенного количества питательных веществ. При соблюдении всех требований корнеплоды хорошо развиваются, и покраснение как рассаде свеклы, так и взрослым растениям, не грозит. Когда свекла не растет и не развивается – это первые признаки недостаточного питания.

5 Дефицит натрия От недостатка натрия в почве у свеклы часто краснеет лист, но раствор обычной поваренной соли напитает овощ нужным элементом. Для приготовления в 10 литров воды высыпают большой стакан крупной соли. Состав перемешивают до полного растворения и подкармливают им свеклу. Полив проводят строго под корень, ограждая ботву от попадания капель. Но перед повышением уровня натрия следует убедиться, что именно это вещество культуре необходимо.

6 Дефицит фосфора и калия По причине недостатка фосфора лист становится тусклым, теряет традиционный цвет и приобретает легкое покраснение. От полного отсутствия вещества в земле растения болеют и сохнут. Только грамотно подобранные удобрения поддерживают в почве необходимое количество фосфора. Для этого используют жидкую органику или птичий помет. От недостатка калия лист свеклы не только краснеет, но и скручивается. Калий вводят вместе с древесной золой или обычными калийными удобрениями.

7 Дефицит магния и марганца Недостаток данных веществ ведет к развитию болезней. У свеклы это проявляется в закручивающемся вверх листе и покраснении нижних частей растения. Магниевое голодание испытывают свекольные посадки, выращиваемые на легких песчаных почвах. Нехватка марганца бывает в грунте с высокими показаниями щелочи. В такой почве элемент недоступен для корневой системы свеклы. Ситуацию обычно исправляют обрызгиванием листа сульфатом марганца. Но перед любой обработкой необходимо точно определить, какое вещество свекле необходимо.

8 Развитие заболеваний Свекла – любимое место обитания болезнетворных возбудителей. Болезни вредят овощу, портят корнеплоды и снижают качество. Когда меры вовремя не приняты, огородник теряет основную часть урожая. Чтобы избежать потерь, необходимо иметь представление о возможных инфекциях и их симптоматике: Мучнистая роса приводит к серому налету на листовой пластине и увяданию. Пораженный заболеванием лист теряет цвет, желтеет и высыхает. Грибковая спора распространяется дальше и останавливает развитие корнеплода. У плодов отсутствуют сочность и насыщенный цвет. Аскохитоз покрывает нижние листья темными пятнами, которые разрастаются и становятся очагами спороношения. Грибок губит не только лист, но и корнеплоды. Церкоспороз, или патогенный грибок, вызывает пятнистость листовой массы. Заболевание развивается быстро, агрессивно и лишает овощевода запланированного урожая. На плоде болезнь проявляется в виде круглых пятен с серым оттенком. Если инфекция обнаружена на ранней стадии, овощи еще можно спасти при помощи специальных препаратов. Чтобы избежать дальнейшего распространения грибковых заболеваний, инфицированные растения уничтожают, осенью землю тщательно перекапывают и обрабатывают фунгицидами.