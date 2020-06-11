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Как сделать свой сад красивым своими руками (Фото)

Смотрите фото (16)
Как сделать свой сад красивым своими руками (Фото)
02:32 Сегодня Телеграф promoidom.com Фото: pinterest.com

Современный сад — это уже не просто цветы, высаженные в грунт, но и оригинальные арт-композиции.

  • 1

    Кирпичная клумба

    Если вы любите порядок и добротные, долговечные конструкции, тогда кирпичные клумбы — это то, что вам нужно. Просто определите место, где ваши цветники будут смотреться эффектней всего, а также размер и высоту. Процесс возведения клумб достаточно прост, а результат будет радовать долгие годы.

  • 2

    Цветочный остров

    Цветочный остров — это достаточно сложная затея, которая потребует точности и терпения. Тем не менее, те, у кого хватит сил, получат эффектное украшение, которое не останется незамеченным в саду. Для композиции лучше использовать цветы нескольких оттенков и видов, а посередине можно разместить декоративный мостик.

  • 3

    Корзины

    Есть несколько плетенных корзин? Используйте их для выращивания цветов. По нашему мнению, такие цветочные корзинки станут оригинальным украшением любого участка.

  • 4

    Пластиковые контейнеры

    Многоуровневая клумба из пластиковых контейнеров прекрасно подойдет для выращивания неприхотливых луковичных цветов.

  • 5

    Круги

    Аккуратные круглые клумбы без бортиков — это простые и эффектные составляющие красивого цветника. Каждый круг должен состоять из цветов одного вида и цвета, посаженных на одинаковом расстоянии друг от друга.

  • 6

    Двойной цветник

    Прекрасный пример двустороннего цветника, построенного из небольших деревянных колод. Вся фишка таких клумб в подборе растений, которые будут внутри клумбы и снаружи.

  • 7

    Вертикальная клумба

    Высокая вертикальная клумба из разнообразных цветов станет великолепным украшением любого участка. Несколько таких цветочных «водопадов» украсят ваше крыльцо или площадку для отдыха на заднем дворе.

  • 8

    Многоугольник

    Используйте доски для строительства разнообразных геометрических клумб на своем участке. Несколько таких аккуратных конструкций преобразят сад и создадут в нем ощущение идеального порядка.

  • 9

    Ведра

    У каждого дачника есть несколько ненужных, дырявых или поржавевших ведер. Но если покрасить их и превратить в необычные цветочные горшки, композиция из такой «цветущей» тары станет эффектным украшением крыльца.

  • 10

    Сухой пень

    Идея создания волшебного цветника не новая, но по-прежнему актуальная. Для реализации данной задумки подойдут как крупные стволы спиленных деревьев, так и оставшиеся в земле пеньки.

  • 11

    Габионы

    Сейчас габионы активно используют для строительства декоративных объектов в саду и огороде. Например, этот материал можно использовать для строительства оригинальных многоярусных клумб.

  • 12

    Арт-композиция

    Современный сад — это не только цветы, посаженные просто в землю, а и оригинальные арт-композиции. Для их создания подойдут самые разные вещи. Например, вы можете использовать старый трехколесный велосипед, покрасить его в яркий цвет, а вокруг расставить цветочные горшки разного калибра.

  • 13

    Покрышки

    Самый простой материал для создания клумб — стертые автомобильные покрышки. Просто покрасьте из в светлые оттенки, чтобы колеса выглядели привлекательно, и посадите внутрь цветы. Готовые композиции расставьте вдоль садовых дорожек и наслаждайтесь обновленным дизайном своего двора.

  • 14

    Цветочные бочонки

    Из высоких пластиковых бутылей или контейнеров можно смастерить симпатичные небольшие клумбы. Все, что для этого потребуется — краска для обновления тары, земля и ростки цветов.

  • 15

    Цветочный фонтан

    Великолепная декоративная композиция из цветов и ненужных металлических емкостей, станет настоящей изюминкой вашего цветника.

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Сад и огород, Клумбы, Красивые клумбы.
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