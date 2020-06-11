Как сделать свой сад красивым своими руками (Фото)

1 Кирпичная клумба Если вы любите порядок и добротные, долговечные конструкции, тогда кирпичные клумбы — это то, что вам нужно. Просто определите место, где ваши цветники будут смотреться эффектней всего, а также размер и высоту. Процесс возведения клумб достаточно прост, а результат будет радовать долгие годы.

2 Цветочный остров Цветочный остров — это достаточно сложная затея, которая потребует точности и терпения. Тем не менее, те, у кого хватит сил, получат эффектное украшение, которое не останется незамеченным в саду. Для композиции лучше использовать цветы нескольких оттенков и видов, а посередине можно разместить декоративный мостик.

3 Корзины Есть несколько плетенных корзин? Используйте их для выращивания цветов. По нашему мнению, такие цветочные корзинки станут оригинальным украшением любого участка.

4 Пластиковые контейнеры Многоуровневая клумба из пластиковых контейнеров прекрасно подойдет для выращивания неприхотливых луковичных цветов.

5 Круги Аккуратные круглые клумбы без бортиков — это простые и эффектные составляющие красивого цветника. Каждый круг должен состоять из цветов одного вида и цвета, посаженных на одинаковом расстоянии друг от друга.

6 Двойной цветник Прекрасный пример двустороннего цветника, построенного из небольших деревянных колод. Вся фишка таких клумб в подборе растений, которые будут внутри клумбы и снаружи.

7 Вертикальная клумба Высокая вертикальная клумба из разнообразных цветов станет великолепным украшением любого участка. Несколько таких цветочных «водопадов» украсят ваше крыльцо или площадку для отдыха на заднем дворе.

8 Многоугольник Используйте доски для строительства разнообразных геометрических клумб на своем участке. Несколько таких аккуратных конструкций преобразят сад и создадут в нем ощущение идеального порядка.

9 Ведра У каждого дачника есть несколько ненужных, дырявых или поржавевших ведер. Но если покрасить их и превратить в необычные цветочные горшки, композиция из такой «цветущей» тары станет эффектным украшением крыльца.

10 Сухой пень Идея создания волшебного цветника не новая, но по-прежнему актуальная. Для реализации данной задумки подойдут как крупные стволы спиленных деревьев, так и оставшиеся в земле пеньки.

11 Габионы Сейчас габионы активно используют для строительства декоративных объектов в саду и огороде. Например, этот материал можно использовать для строительства оригинальных многоярусных клумб.

12 Арт-композиция Современный сад — это не только цветы, посаженные просто в землю, а и оригинальные арт-композиции. Для их создания подойдут самые разные вещи. Например, вы можете использовать старый трехколесный велосипед, покрасить его в яркий цвет, а вокруг расставить цветочные горшки разного калибра.

13 Покрышки Самый простой материал для создания клумб — стертые автомобильные покрышки. Просто покрасьте из в светлые оттенки, чтобы колеса выглядели привлекательно, и посадите внутрь цветы. Готовые композиции расставьте вдоль садовых дорожек и наслаждайтесь обновленным дизайном своего двора.

14 Цветочные бочонки Из высоких пластиковых бутылей или контейнеров можно смастерить симпатичные небольшие клумбы. Все, что для этого потребуется — краска для обновления тары, земля и ростки цветов.