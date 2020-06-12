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Дизайн маленького балкона 2020 (Фото)

Смотрите фото (11)
Дизайн маленького балкона 2020 (Фото)
02:26 Сегодня Телеграф samodelkinoblog.com Фото: pixabay.com
Небольшой балкон и террасу можно обустроить настолько уютно и красиво, что не захочется отсюда и уходить внутрь помещения.
  • 1

    Суккуленты на маленьком балконе

    Нет ничего хуже пустого балкона. Если украсить его растениями, то их естественная красота создаст атмосферу отдыха на природе. Горшочные цветы не просто создают уединённость, но привносят ощущение цвета и глубины.

  • 2

    Оригинальный балкон

    Значение имеет каждая деталь. Не стоит волноваться по поводу отсутствия клумб с любимыми цветами. Каждый цветочный горшок можно превратить в клумбу, нужно только тщательно выбрать растения.

  • 3

    Красные цветы на узком балконе

    У ярких цветов есть множество преимуществ, но однотонные цвета обладают особым шармом. Узкий балкон утопает в оттенках красного ‒ от висящих фонариков до цветущих растений вдоль каждой стороны балкона.

  • 4

    Тростниковые циновки на балконе

    Когда цветы расставлены, можно заняться обустройством остального пространства. Удобное место для отдыха необязательно будет дорогим. Скамейка на фотографии изготовлена из пластиковых контейнеров для хранения, фанеры и тростниковых циновок.

  • 5

    Балкон в средиземноморском стиле

    Если на балконе чуть больше места, можно поставить стол и стулья. Никто не откажется от возможности пообедать на свежем воздухе, особенно если балкон оформить в средиземноморском стиле.

  • 6

    Обеденная зона на балконе

    Когда дело касается небольших пространств, нужно определиться с приоритетами, нужно научиться делать выбор. Цветы, удобное место для отдыха и созерцания проплывающих облаков или обеденная зона?

  • 7

    Яркие краски на балконе

    Несмотря на небольшое пространство, всё равно на балконе можно разместить множество полезных предметов. Два удобных стула, небольшой столик, на который можно положить книги или поставить поднос с напитками, и коллекция горшочных цветов, а ещё необязательные, но очаровательные детали ‒ полосатый коврик и оригинальная лейка.

  • 8

    Сиденья по периметру балкона

    Сидения можно обустроить по периметру балкона, оставив центр свободным.

  • 9

    Яркие краски на балконе

    Можно поиграть цветами и выделить отдельные зоны ‒ разноцветные шезлонги, яркий диванчик, голубой, зелёный, красный и другие броские цвета способны превратить балкон в красивое и стильное место отдыха.

  • 10

    Укромный уголок на балконе

    Несмотря на то, что балкон ‒ это открытое пространство, не нужно забывать об уединённости. Стены, правильно расположенные растения помогут спрятаться от назойливых глаз.

    Сэкономить пространство на балконе поможет и подвесной столик.

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Интерьер, Стиль, Балкон, Маленький балкон, Интерьер балкона.
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