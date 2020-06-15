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ТОП идей, как украсить участок природными камнями (Фото)

Смотрите фото (21)
ТОП идей, как украсить участок природными камнями (Фото)
Обновлено 13:15 Сегодня Телеграф masterlomaster.samodelkinoblog.com Фото: pinterest.com
Если у вас есть пусть небольшой, но свой приусадебный участок, то его обустройство может стать головной болью в кризисные времена.
  • 1

    Яркие дорожки

    Дорожки из разноцветных камней, выложенных в виде бабочек и цветов.

  • 2

    Габионы

    Стильная стена из габионов.

  • 3

    Гусеница

    Очаровательная гусеница из разноцветных камней.

  • 4

    Мозаика

    Удивительная дорожка из камней, выложенных в замысловатую спиральную мозаику.

  • 5

    Садовая мебель

    Стол и лавки из габионов.

  • 6

    Каменные фигуры

    Потрясающие каменные фигуры в виде автомобиля и дерева.

  • 7

    Яркие камни

    Небольшие камни, покрашенные яркими красками, станут отличным украшением для клумб и грядок.

  • 8

    Сердце

    Очаровательное украшение в виде сердца из камней, проволоки и металлической сетки.

  • 9

    Кактус

    Необычный кактус, сделанный из небольших разукрашенных камней.

  • 10

    Фонтан

    Небольшой самодельный фонтанчик из обыкновенных камней.

  • 11

    Каменные следы

    Камни, выложенные в виде следов станут оригинальными украшениями для сада.

  • 12

    Светящиеся камни

    Камнями, покрашенными специальной фосфорной краской можно украсить дорожки.

  • 13

    Статуэтки

    Симпатичные каменные фигурки в виде животных.

  • 14

    Забавная композиция

    Забавная миниатюрная композиция из разукрашенных камушков.

  • 15

    Диванчик

    Стильный каменный диванчик.

  • 16

    Семейное древо

    Необычная идея оформления семейного древа.

  • 17

    Сказочный домик

    Удивительный домик из камней.

  • 18

    Скворечники

    Оригинальные каменные скворечники.

  • 19

    Каменные гирлянды

    Фантастические гирлянды из небольших речных камней и проволоки.

  • 20

    Каменные клумбы

    Необычные цветочные клумбы в виде корзин.

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Все по теме:

Интерьер, Дом и сад, Дачный участок, Природные камни.

Автор:

Телеграф
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