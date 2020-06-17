Оформление фасада дома 2020: тенденции (Фото)

Специалисты рекомендуют отказаться от использования однотипных материалов для полной отделки фасада. Вместо этого они советуют поэкспериментировать с комбинированием различных материалов.

Такое смелое решение поможет превратить любой захолустный дом во дворец. Удачно скомбинировав материалы, ты получишь уникальное оформление, которое будет выгодно выделять твое жилище среди прочих.

Кроме того, в последнее время большинство мастеров пропагандирует использование исключительно экологически чистых материалов.

Использование таких натуральных материалов либо же их хороших аналогов позволяет защитить не только окружающую среду от лишних загрязнений, но в первую очередь хозяев дома. Ведь известно, что многие синтетические материалы вредят человеческому здоровью, выделяя токсичные вещества, что входят в их состав.

Еще одним положительным решением для отделки фасада станет использование больших панорамных окон.

Кроме своего красивого эстетического вида, они несут непосредственную практическую пользу. А именно, дают возможность проникнуть внутрь дома максимальному количеству естественного света.

Не менее важным нюансом в оформлении фасада является принцип минимализма.

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Согласно ему, каждая деталь, включенная в дизайн оформления или расположенная у крыльца дома, должна нести хотя бы небольшую практическую пользу.

И в целом современные специалисты предпочитают оформлять дома без излишней вычурности.