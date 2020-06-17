Оформление фасада дома 2020: тенденции (Фото)

Оформление фасада
Специалисты рекомендуют отказаться от использования однотипных материалов для полной отделки фасада. Вместо этого они советуют поэкспериментировать с комбинированием различных материалов.
Такое смелое решение поможет превратить любой захолустный дом во дворец. Удачно скомбинировав материалы, ты получишь уникальное оформление, которое будет выгодно выделять твое жилище среди прочих.
Кроме того, в последнее время большинство мастеров пропагандирует использование исключительно экологически чистых материалов.
Использование таких натуральных материалов либо же их хороших аналогов позволяет защитить не только окружающую среду от лишних загрязнений, но в первую очередь хозяев дома. Ведь известно, что многие синтетические материалы вредят человеческому здоровью, выделяя токсичные вещества, что входят в их состав.
Еще одним положительным решением для отделки фасада станет использование больших панорамных окон.
Кроме своего красивого эстетического вида, они несут непосредственную практическую пользу. А именно, дают возможность проникнуть внутрь дома максимальному количеству естественного света.
Не менее важным нюансом в оформлении фасада является принцип минимализма.
Согласно ему, каждая деталь, включенная в дизайн оформления или расположенная у крыльца дома, должна нести хотя бы небольшую практическую пользу.
И в целом современные специалисты предпочитают оформлять дома без излишней вычурности.
По их мнению, лаконичность всех форм и линий — признак работы настоящего профи.
Сегодня рынок предлагает огромный выбор стилей оформления. И чтобы не потеряться среди всего этого разнообразия, главное — прислушиваться к себе и выбирать именно то, что наиболее точно отражает твои личные предпочтения.