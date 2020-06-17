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Оформление фасада дома 2020: тенденции (Фото)

Смотрите фото (11)
Оформление фасада дома 2020: тенденции (Фото)
Обновлено 01:30 Сегодня Телеграф promoidom.com Фото: promoidom.com
Известно, что одна из самых ответственных задач в строительстве и ремонте дома — это оформление фасада.
  • 1

    Оформление фасада

    Специалисты рекомендуют отказаться от использования однотипных материалов для полной отделки фасада. Вместо этого они советуют поэкспериментировать с комбинированием различных материалов.

  • 2

    Такое смелое решение поможет превратить любой захолустный дом во дворец. Удачно скомбинировав материалы, ты получишь уникальное оформление, которое будет выгодно выделять твое жилище среди прочих.

  • 3

    Кроме того, в последнее время большинство мастеров пропагандирует использование исключительно экологически чистых материалов.

  • 4

    Использование таких натуральных материалов либо же их хороших аналогов позволяет защитить не только окружающую среду от лишних загрязнений, но в первую очередь хозяев дома. Ведь известно, что многие синтетические материалы вредят человеческому здоровью, выделяя токсичные вещества, что входят в их состав.

  • 5

    Еще одним положительным решением для отделки фасада станет использование больших панорамных окон.

  • 6

    Кроме своего красивого эстетического вида, они несут непосредственную практическую пользу. А именно, дают возможность проникнуть внутрь дома максимальному количеству естественного света.

  • 7

    Не менее важным нюансом в оформлении фасада является принцип минимализма.

  • 8

    Согласно ему, каждая деталь, включенная в дизайн оформления или расположенная у крыльца дома, должна нести хотя бы небольшую практическую пользу.

    И в целом современные специалисты предпочитают оформлять дома без излишней вычурности.

  • 9

    По их мнению, лаконичность всех форм и линий — признак работы настоящего профи.

    Сегодня рынок предлагает огромный выбор стилей оформления. И чтобы не потеряться среди всего этого разнообразия, главное — прислушиваться к себе и выбирать именно то, что наиболее точно отражает твои личные предпочтения.

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Фасад, Дача, Дом и сад, Оформление фасада.

Автор:

Телеграф
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