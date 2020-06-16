Скачать
Вторник, 16.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Авиаперелеты на Балканы: Украинцам обещают скорое возобновление
Авиаперелеты на Балканы: Украинцам обещают скорое возобновление
Трагедия PS752: Трюдо рассказал о дальнейшей судьбе "черных ящиков"
Трагедия PS752: Трюдо рассказал о дальнейшей судьбе "черных ящиков"
Английский клуб готовит 120-миллионное предложение по Роналду
Английский клуб готовит 120-миллионное предложение по Роналду
Пройдите тест и узнайте какое полушарие мозга доминирует у Вас
Пройдите тест и узнайте какое полушарие мозга доминирует у Вас

Как правильно монтировать забор из профнастила - 5 важных советов

Как правильно монтировать забор из профнастила - 5 важных советов
Обновлено 22:59 Сегодня Телеграф
Забор из профнастила преимущества

Не обязательно к процессу установки ограждения привлекать профессиональных строителей. Ведь сегодня, используя профнастил, можно своими силами поострить в кратчайшие сроки современный и функциональный забор. Несмотря на наличие других вариантов стройматериалов для строительства оградительных конструкций, профлист лучше других выполняет поставленные задачи и стоит недорого. Основные и самые ценные для потребителей плюсы такого забора в его:

  • долговечности,

  • прочности,

  • привлекательности,

  • доступности,

  • практичности.

  • надежности

Чтобы будущий монтаж был выполнен правильно и в последствии можно было гордиться собственноручно проделанной работой, прислушайтесь к советам опытных специалистов https://budstroy.kiev.ua/catalog/profnastil/, компания занимается продажей и установкой профнастила.

Правильно выбирайте профнастил.

Это важный момент, ведь от характеристик изделия может меняться срок и качество службы конструкции. Уделите внимание и толщине стальных листов, чтобы они могли быть прочными и выдерживать механические нагрузки. Хорошей и в достаточном количестве должна быть оцинковка – для защиты от коррозии и ржавчины. Дополнительным плюсом для внешних данных и защитой от ультрафиолета послужит качественное полимерное покрытие.

  • Не забывайте о дополнительных материалах.

Чтобы построить ограждение, одного металлопрофиля недостаточно. Вам также нужно будет купить опорные стойки нужных размеров, поперечные лаги, мелкие аксессуары – заглушки для столбов, метизы, саморезы, планку.

  • Расчет количества металлопрофиля.

Когда вы уже определились с продукцией, посчитайте точное количество, для чего нужен чертеж будущей конструкции. Так вы будете уверены, что у вас закуплено все необходимое и что не возникнет ситуаций, когда материалов будет не хватать.

  • Следуйте технологии монтажа.

Этапность работ выглядит так:

  • Начать нужно с подготовки участка, чтобы по периметру не было преград выполнению работ.

  • Далее следует заливка фундамента и установка опорных стоек, которые могут быть забетонированы или просто забиты в грунт на глубину порядка 80 см без основы из фундамента.

  • Монтаж гофрированных листов выполняется на поперечные лаги, которые крепятся к опорным столбам. Но делают это после того, как стойки установлены.

  • Не забывайте о том, что готовый каркас следует обработать специальной грунтовкой и антикоррозийной краской.

  • Чтобы в будущем не появлялось ржавчины, профнастил важно правильно крепить. Для этого понадобятся специальные прорезиненные саморезы и заклепки. Оптимальным расстоянием от поверхности земли до листов является зазор в 50-100 мм.

  • Крепление листов выполняется к лагам через нижнюю волну и нельзя слишком усердно затягивать, чтобы не повредить уплотнитель самореза.

  • По завершению работ очистите территорию. Чтобы придать облагороженному участку ухоженный вид, очистите его от обрезков, строительных материалов и мусора. Периодически забор можно мыть, если на нем появляются загрязнения. Так он долгие годы будет радовать своим отличным видом и чистотой поверхности.

Профнастил для ограждений отлично выглядит и многие годы сохраняет вид, хорошо и без последствий для своей функциональности переносит внешние воздействия – солнце, осадки, нагрузки. Чтобы он был долговечным, особое внимание уделяйте его монтажу и последующему небольшому уходу. Если вы сомневаетесь, что сможете выполнить все грамотно, тогда лучше обращаться к Будстрой, компания предоставляют услуги по установке ограждений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дом.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как распознать первые признаки шизофрении
02 То, что Вы заметите первым, раскроет лучшие качества Вашего характера
03 Продукты, которые повреждают печень
04 Супругу Зеленского госпитализировали с пневмонией
05 Тревожные привычки, за которыми скрываются психические расстройства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Штаб ООС: боевики дважды нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: боевики дважды нарушали "тишину"
УЦОКО: ВНО онлайн провести невозможно
УЦОКО: ВНО онлайн провести невозможно
Ученые выявили мутацию COVID-19, которая повышает его заразность от 2,5 до 8 раз
Ученые выявили мутацию COVID-19, которая повышает его заразность
HTC вернулась на рынок: что представила компания
HTC вернулась на рынок: что представила компания
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь