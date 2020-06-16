Как правильно монтировать забор из профнастила - 5 важных советов

долговечности,
прочности,
привлекательности,
доступности,
практичности.
надежности
Чтобы будущий монтаж был выполнен правильно и в последствии можно было гордиться собственноручно проделанной работой, прислушайтесь к советам опытных специалистов https://budstroy.kiev.ua/catalog/profnastil/, компания занимается продажей и установкой профнастила.
Это важный момент, ведь от характеристик изделия может меняться срок и качество службы конструкции. Уделите внимание и толщине стальных листов, чтобы они могли быть прочными и выдерживать механические нагрузки. Хорошей и в достаточном количестве должна быть оцинковка – для защиты от коррозии и ржавчины. Дополнительным плюсом для внешних данных и защитой от ультрафиолета послужит качественное полимерное покрытие.
Чтобы построить ограждение, одного металлопрофиля недостаточно. Вам также нужно будет купить опорные стойки нужных размеров, поперечные лаги, мелкие аксессуары – заглушки для столбов, метизы, саморезы, планку.
Когда вы уже определились с продукцией, посчитайте точное количество, для чего нужен чертеж будущей конструкции. Так вы будете уверены, что у вас закуплено все необходимое и что не возникнет ситуаций, когда материалов будет не хватать.
Этапность работ выглядит так:
Начать нужно с подготовки участка, чтобы по периметру не было преград выполнению работ.
Далее следует заливка фундамента и установка опорных стоек, которые могут быть забетонированы или просто забиты в грунт на глубину порядка 80 см без основы из фундамента.
Монтаж гофрированных листов выполняется на поперечные лаги, которые крепятся к опорным столбам. Но делают это после того, как стойки установлены.
Не забывайте о том, что готовый каркас следует обработать специальной грунтовкой и антикоррозийной краской.
Чтобы в будущем не появлялось ржавчины, профнастил важно правильно крепить. Для этого понадобятся специальные прорезиненные саморезы и заклепки. Оптимальным расстоянием от поверхности земли до листов является зазор в 50-100 мм.
Крепление листов выполняется к лагам через нижнюю волну и нельзя слишком усердно затягивать, чтобы не повредить уплотнитель самореза.
Профнастил для ограждений отлично выглядит и многие годы сохраняет вид, хорошо и без последствий для своей функциональности переносит внешние воздействия – солнце, осадки, нагрузки. Чтобы он был долговечным, особое внимание уделяйте его монтажу и последующему небольшому уходу. Если вы сомневаетесь, что сможете выполнить все грамотно, тогда лучше обращаться к Будстрой, компания предоставляют услуги по установке ограждений.