Как правильно монтировать забор из профнастила - 5 важных советов

Забор из профнастила преимущества

Не обязательно к процессу установки ограждения привлекать профессиональных строителей. Ведь сегодня, используя профнастил, можно своими силами поострить в кратчайшие сроки современный и функциональный забор. Несмотря на наличие других вариантов стройматериалов для строительства оградительных конструкций, профлист лучше других выполняет поставленные задачи и стоит недорого. Основные и самые ценные для потребителей плюсы такого забора в его:

долговечности,

прочности,

привлекательности,

доступности,

практичности.

надежности

Чтобы будущий монтаж был выполнен правильно и в последствии можно было гордиться собственноручно проделанной работой, прислушайтесь к советам опытных специалистов https://budstroy.kiev.ua/catalog/profnastil/, компания занимается продажей и установкой профнастила.

Правильно выбирайте профнастил.

Это важный момент, ведь от характеристик изделия может меняться срок и качество службы конструкции. Уделите внимание и толщине стальных листов, чтобы они могли быть прочными и выдерживать механические нагрузки. Хорошей и в достаточном количестве должна быть оцинковка – для защиты от коррозии и ржавчины. Дополнительным плюсом для внешних данных и защитой от ультрафиолета послужит качественное полимерное покрытие.

Не забывайте о дополнительных материалах.

Чтобы построить ограждение, одного металлопрофиля недостаточно. Вам также нужно будет купить опорные стойки нужных размеров, поперечные лаги, мелкие аксессуары – заглушки для столбов, метизы, саморезы, планку.

Расчет количества металлопрофиля.

Когда вы уже определились с продукцией, посчитайте точное количество, для чего нужен чертеж будущей конструкции. Так вы будете уверены, что у вас закуплено все необходимое и что не возникнет ситуаций, когда материалов будет не хватать.

Следуйте технологии монтажа.

Этапность работ выглядит так:

Начать нужно с подготовки участка, чтобы по периметру не было преград выполнению работ.

Далее следует заливка фундамента и установка опорных стоек, которые могут быть забетонированы или просто забиты в грунт на глубину порядка 80 см без основы из фундамента.

Монтаж гофрированных листов выполняется на поперечные лаги, которые крепятся к опорным столбам. Но делают это после того, как стойки установлены.

Не забывайте о том, что готовый каркас следует обработать специальной грунтовкой и антикоррозийной краской.

Чтобы в будущем не появлялось ржавчины, профнастил важно правильно крепить. Для этого понадобятся специальные прорезиненные саморезы и заклепки. Оптимальным расстоянием от поверхности земли до листов является зазор в 50-100 мм.

Крепление листов выполняется к лагам через нижнюю волну и нельзя слишком усердно затягивать, чтобы не повредить уплотнитель самореза.

По завершению работ очистите территорию. Чтобы придать облагороженному участку ухоженный вид, очистите его от обрезков, строительных материалов и мусора. Периодически забор можно мыть, если на нем появляются загрязнения. Так он долгие годы будет радовать своим отличным видом и чистотой поверхности.

Профнастил для ограждений отлично выглядит и многие годы сохраняет вид, хорошо и без последствий для своей функциональности переносит внешние воздействия – солнце, осадки, нагрузки. Чтобы он был долговечным, особое внимание уделяйте его монтажу и последующему небольшому уходу. Если вы сомневаетесь, что сможете выполнить все грамотно, тогда лучше обращаться к Будстрой, компания предоставляют услуги по установке ограждений.