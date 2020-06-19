Подкормка огурцов в открытом грунте

1 Общая информация об удобрениях Он питается за счёт минеральных веществ, содержащихся в почве. Грунт имеет в составе неорганические соединения: калий, азот, фосфор. Минеральные удобрения, в свою очередь, делят на простые и комплексные. Первые содержат всего один активный компонент, вторые — 2 и более. Если овощная культура нуждается, например, в калии, следует вносить удобрение с этим микроэлементом (оно может быть простым). Чтобы восполнить нехватку нескольких микроэлементов, например, азота и калия, нужно применять комплексные составы. Любая овощная культура синтезирует органику из неорганических соединений. Если огурец посажен в глинистую почву, ему, как правило, не хватает железа. В песчаном грунте мало азота и такого важного микроэлемента, как калий. Комплексную подкормку проводят для того чтобы улучшить состав почвы. Органические средства имеют в составе исключительно натуральные компоненты, при этом они содержат те же соединения, что и минеральные. После того как органика вступает в реакцию с почвой, происходит ее переработка. Дальше образуются микроорганизмы: они рыхлят грунт улучшая его свойства. По способу внесения подкормки делят на корневые и внекорневые.

2 Особенности подкормки огурцов Опытные дачники используют азотные средства в качестве внекорневых подкормок. Такие удобрения способствуют росту культуры и оказывают омолаживающее воздействие. Азотные составы не дают листве желтеть, они нормализуют фотосинтез огурца, улучшают обменные процессы внутри клеточных структур. Овощную культуру опрыскивают мочевиной, также подсыпают разрыхлитель (перегной или хвою). Для улучшения структуры почвы часто используют опилки. Благодаря внекорневым подкормкам, вегетационный период длится дольше. Летом нужно 3 раза вносить удобрения. Первый раз советую подкармливать огурцы после того как они сформируют 1 окрепший листочек. Всходы появляются через 12-15 дней после посева семечек. Если овощная культура благоприятно развивается в открытом грунте, т. е. активно растет, можно удобрить ее в начале цветения. Применение минеральных средств и сахарного раствора Подкармливайте только ослабленные экземпляры. Используйте минеральные средства с азотом (самое популярное — Аммофоска). Органика также содержит азот. В период цветения можно удобрять растение птичьим пометом. Из минеральных составов под корень вносят раствор 20 г мочевины и 60 г суперфосфата на 11 л воды. Альтернативный вариант: 2 г аммофоски и 5 г диаммофоски рассыпать на 2 — 3 куста, после чего — выполнить рыхление. Диаммофоска содержит не только азот, но и калий, кальций, фосфор. Препарат универсален, т. е. — пригоден для использования на разных видах грунта. Вторая подкормка осуществляется в период цветения: используют 15 г суперфосфата на 5 л воды. В качестве альтернативы можно применить раствор марганцовки и борной кислоты. Требуется 2 г перманганата калия и 15 г борной кислоты на 1000 мл воды. Чтобы привлечь насекомых-опылителей, надо использовать сахарный раствор с добавлением борной кислоты. Готовить его просто: 2 щепотки борной кислоты и 100 г сахара развести в 1000 мл воды. В период цветения удобрения вносят 2 раза, если культура в них нуждается. Чтобы усилить цветение и получить хороший урожай, необходимо провести третью подкормку. К ней мы еще вернемся.

3 Другие виды подкормок Если листовая пластина изменила окрас и стала бледной, необходимо внести мочевину. Удобрение обладает повышенной кислотностью и является высококонцентрированным. Следует использовать его в соответствии с инструкцией. Избыток данного удобрения недопустим! Чтобы приготовить раствор, надо взять 40 г средства и растворить в 8 воды. Вносите удобрение вечером, до того как будете поливать растение. Третья подкормка осуществляется в период плодоношения. Когда огурец образует плоды, он истощает почву, черпая необходимые вещества. Советую подкормить культуру калийными и фосфорными составами, таким образом, она будет активней плодоносить. После того как увидите плоды, внесите минеральное средство — раствор нитрофоски. Чайная ложка препарата рассчитана на 5 л воды. Через 7 дней выполните корневую подкормку: возьмите 500 мл коровяка, 3 щепотки сульфата калия, разведите в 10 л воды. В следующих разделах я расскажу, как использовать растворы, приготовленные на основе подручных средств.

4 Дрожжевое удобрение Опытные садоводы знают, что огурцы положительно воспринимают удобрение с дрожжами. Такие средства эффективны, безопасны, они улучшают рост овощной культуры и уберегает ее от вредителей. Если очень умеренно вносить раствор с дрожжами, огурец будет более устойчивым к болезням. Готовить удобрение просто: нужно взять 50 г дрожжей, развести с небольшим количеством сахара, как это полагается, и растворить в одном ведре воды. Средство станет готовым через 3 дня, в течение этого времени советую помешивать его. Любое удобрения лучше вносить после полива. На одно растение нужно расходовать 500 мл дрожжевого раствора. Рекомендую вносить его 2 раза в 3 месяца.

5 Зола: чем она полезна Зола содержит запас микроэлементов, необходимых для полноценного фотосинтеза культуры. Она способствует росту куста и формированию завязей. Одни садоводы используют сухой порошок, им удобряют почву, после чего вносят воду, другие применяют настой золы. Чтобы его приготовить, надо растворить 6 чайных ложек порошка в 2 л воды, средство станет готовым через 15 дней. Огурцы можно подкармливать золой 5 раз в 3 месяца, советую расходовать 400 мл средства на одно растение. Зола имеет разный состав. Та, которая получена из древесных пород, богата кальцием. Зола соломы содержит большое количество фосфора, необходимого для роста огурцов. Травяная насыщена калием, этот микроэлемент отвечает за формирование плодов.

6 Хлебный раствор Огурцы подкармливают хлебом. Готовят очень простое удобрение: берут булку черствого хлеба, замачивают в 10 литрах воды, после чего толкут и тщательно перемешивают. Основу для удобрения настаивают 24 часа, по истечении этого времени добавляют 8-10 капель йода. Пятьсот миллилитров такого средства рассчитано на 5 л воды. Рекомендую вносить из пульверизатора. Есть и другой способ приготовления: также замочить хлеб и выдержать 7 дней (желательно в теплом месте). Получится основа для очень эффективной корневой подкормки. Четких дозировок по количеству хлебных корочек нет, используйте столько, сколько пожелаете. Через неделю будет готова закваска — основа для удобрения. Разбавьте ее водой в пропорции 1:3, на 1 куст вносите 500 мл. В отличие от вышеназванных составов, хлебный раствор можно вносить чаще: 1 раз в 6 дней. Огурец положительно воспринимает такую подкормку, когда формирует завязи. Вносить раствор можно до завершения плодоношения.

7 Куриный помет Огурец положительно воспринимает органику, я подкармливаю его куриным пометом. Удобрение содержит: железо; марганец; магний. Куриный помет используют для подкормки рассады овощных культур: готовят настой 500 мл чистой органики разбавляют в 10 л воды. Средство становится готовым через 5 часов, в течение этого времени нужно помешивать его, перед внесением следует процедить. Одно взрослое растение требует 500 мл. Не рекомендуется злоупотреблять органикой, нужно вносить ее 3 раза в месяц.