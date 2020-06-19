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Простые и гениальные идеи для сада из ненужных вещей (Фото)

Смотрите фото (15)
Простые и гениальные идеи для сада из ненужных вещей (Фото)
Обновлено 11:47 Сегодня Телеграф masterlomaster.samodelkinoblog.com Фото: pinterest.com
Как же приятно осознавать, что в саду есть много вещей, которые были сделаны вашими руками из подручных материалов. Такие горшки, лавочки, подставки и даже мангалы создают особую атмосферу тепла и уюта и помогают сэкономить довольного много денег, так как подобные вещи в магазинах стоят недешево.
  • 1

    Сделать удобные скамейки для пикника на даче можно из старых ящиков, а ведерко легко можно превратить в небольшой мангал.

  • 2

    Чтобы аккуратно и красиво хранить неприглядный шланг, просто поместите его в большой вазон, внизу которого сделано отверстие. Так шланг не будет портить внешний вид сада.

  • 3

    Не спешите покупать дорогие вазоны для цветов, ведь для высадки некоторых растений можно использовать старые тазики и ведра, которые, к слову говоря, очень стильно смотрятся в саду.

  • 4

    В качестве опор для оригинальной лавочки можно использовать вазоны с небольшими садовыми деревьями.

  • 5

    Для оформления колодца отлично подойдут толстые ветки, а для того, что оригинально замаскировать отверстие колодца используйте переносную клумбу в ведерке.

  • 6

    Сделать насадку для летнего душа можно из обычной жестяной банки.

  • 7

    Не обязательно покупать дорогой гриль, ведь его легко можно собрать своими руками.

  • 8

    Каждая вещь на даче должна быть функциональной: например, старую лавочку можно прекратить в удобную поставку для цветов и систему для хранения рабочей обуви.

  • 9

    Необычная беседка получится из старых дверей, а если выкрасить двери в яркие цвета, то такая беседка станет еще и оригинальным украшением сада.

  • 10

    Из деревянной бочки получается необычная и уютная будка для четвероногого друга.

  • 11

    Из шлакоблоков можно своими руками сделать много полезных и дешевых вещей для дачи.

  • 12

    Превратите старую посуду в оригинальные горшки для цветов, которые станут «изюминкой» ландшафтного дизайна.

  • 13

    На самом деле, кабельная катушка — универсальная вещь для сада. Есть огромное множество идей, во что превратить эту ненужную, на первый взгляд, вещь.

  • 14

    Организовать место для отдыха в саду лучше всего в тени под деревом. Сделать такую лавочку вокруг дерева можно из старых стульев и досок.

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Интерьер, Стиль, Дача, Декор, Дом и сад, Сад и огород.

Автор:

Телеграф
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