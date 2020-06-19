Простые и гениальные идеи для сада из ненужных вещей (Фото)

Сделать удобные скамейки для пикника на даче можно из старых ящиков, а ведерко легко можно превратить в небольшой мангал.
Чтобы аккуратно и красиво хранить неприглядный шланг, просто поместите его в большой вазон, внизу которого сделано отверстие. Так шланг не будет портить внешний вид сада.
Не спешите покупать дорогие вазоны для цветов, ведь для высадки некоторых растений можно использовать старые тазики и ведра, которые, к слову говоря, очень стильно смотрятся в саду.
В качестве опор для оригинальной лавочки можно использовать вазоны с небольшими садовыми деревьями.
Для оформления колодца отлично подойдут толстые ветки, а для того, что оригинально замаскировать отверстие колодца используйте переносную клумбу в ведерке.
Сделать насадку для летнего душа можно из обычной жестяной банки.
Не обязательно покупать дорогой гриль, ведь его легко можно собрать своими руками.
Каждая вещь на даче должна быть функциональной: например, старую лавочку можно прекратить в удобную поставку для цветов и систему для хранения рабочей обуви.
Необычная беседка получится из старых дверей, а если выкрасить двери в яркие цвета, то такая беседка станет еще и оригинальным украшением сада.
Из деревянной бочки получается необычная и уютная будка для четвероногого друга.
Из шлакоблоков можно своими руками сделать много полезных и дешевых вещей для дачи.
Превратите старую посуду в оригинальные горшки для цветов, которые станут «изюминкой» ландшафтного дизайна.
На самом деле, кабельная катушка — универсальная вещь для сада. Есть огромное множество идей, во что превратить эту ненужную, на первый взгляд, вещь.
Организовать место для отдыха в саду лучше всего в тени под деревом. Сделать такую лавочку вокруг дерева можно из старых стульев и досок.