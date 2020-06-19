Простые и гениальные идеи для сада из ненужных вещей (Фото)

1 Сделать удобные скамейки для пикника на даче можно из старых ящиков, а ведерко легко можно превратить в небольшой мангал.

2 Чтобы аккуратно и красиво хранить неприглядный шланг, просто поместите его в большой вазон, внизу которого сделано отверстие. Так шланг не будет портить внешний вид сада.

3 Не спешите покупать дорогие вазоны для цветов, ведь для высадки некоторых растений можно использовать старые тазики и ведра, которые, к слову говоря, очень стильно смотрятся в саду.

4 В качестве опор для оригинальной лавочки можно использовать вазоны с небольшими садовыми деревьями.

5 Для оформления колодца отлично подойдут толстые ветки, а для того, что оригинально замаскировать отверстие колодца используйте переносную клумбу в ведерке.

6 Сделать насадку для летнего душа можно из обычной жестяной банки.

7 Не обязательно покупать дорогой гриль, ведь его легко можно собрать своими руками.

8 Каждая вещь на даче должна быть функциональной: например, старую лавочку можно прекратить в удобную поставку для цветов и систему для хранения рабочей обуви.

9 Необычная беседка получится из старых дверей, а если выкрасить двери в яркие цвета, то такая беседка станет еще и оригинальным украшением сада.

10 Из деревянной бочки получается необычная и уютная будка для четвероногого друга.

11 Из шлакоблоков можно своими руками сделать много полезных и дешевых вещей для дачи.

12 Превратите старую посуду в оригинальные горшки для цветов, которые станут «изюминкой» ландшафтного дизайна.

13 На самом деле, кабельная катушка — универсальная вещь для сада. Есть огромное множество идей, во что превратить эту ненужную, на первый взгляд, вещь.