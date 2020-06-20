Очень практичные идеи хранения для маленькой и тесной кухни (Фото)

1 Ножи на магнитах под навесным шкафом Стандартная подставка для ножей в маленькой кухне – лишний предмет, визуально захламляющий пространство. Чтобы избавиться от него, спрятать ножи и упорядочить их хранение, используйте магнитные ленты. Закрепите несколько таких лент под навесным шкафчиком. Система хранения для ножей готова!

2 Рациональное использование углов В крошечной кухне пользу должен приносить каждый уголок. Занять углы можно несколькими способами: установить раковину, сделать на заказ угловой гарнитур, поставить мягкий диванчик для столовой зоны. В конечном счёте, установить несколько открытых полок и выставить на них банки со специями, чтобы всегда были под рукой.

3 Подвесная микроволновка Микроволновая печь не является особо габаритным предметом бытовой техники, но на маленькой кухне даже она кажется гигантской. Порой очень сложно найти для неё гармоничное место, где бы она не мешала, не занимала рабочую поверхность и зрительно вписывалась в пространство. Решить эту задачу поможет кронштейн для микроволновки.

4 Микроволновка в шкафу Ещё одно интересное и практичное решение – спрятать микроволновку в кухонном пенале и шкафу. Этот вариант будет уместен только, если у вас на кухне достаточно систем хранения.

5 Складной обеденный стол Часто столовая зона находится прямо на кухне, но разместить её на крошечной площади подчас крайне сложно. Даже в такой ситуации есть выход – складной обеденный стол, который одним движением руки фиксируется, а при необходимости складывается и не мешает передвигаться по кухне.

6 Компактная выкатная секция для специй Каждая хозяйка мечтает, чтобы все инструменты, необходимые для готовки, были под рукой. Для этого лишь нужно оборудовать кухню несколькими удобными системами хранения. Например, встроить в один из нижних шкафчиков выкатную секцию. В ней разместить специи, разделочные доски или посуду для выпечки.

7 Пространство над кухонными шкафами Используйте с умом каждый сантиметр вашей крошки, тогда вам будет комфортно в ней находиться. Не игнорируйте пространство над кухонными шкафчиками, если таковое имеется. Туда можно поставить несколько плетёных или пластиковых корзин с кухонной утварью, которую вы редко используете. Так вы разгрузите другие системы хранения и с конвертируете в пользу пустующее пространство.

8 Пространство над кухонной плитой Обычно над кухонной плитой находится вытяжка, но как показывает практика, даже тут найдётся место для практического применения. Посмотрите, как функционально можно обустроить этот небольшой кусочек, ещё и сделать дополнительную систему хранения для сковородок и кастрюль.

9 Место над холодильником Организуйте дополнительный шкафчик для хранения над холодильником. Это место редко идёт в ход, когда речь заходит о рациональном использовании пространства. А ведь шкафчики на кухне никогда не бывают лишними.

10 Многофункциональная доска для хранения кухонной утвари Очень современно и стильно в интерьере маленькой кухни смотрится фанерная доска для хранения. Найти подобную можно в магазинах, где продают оригинальные органайзеры, например, в ИКЕА или посмотреть в интернет-маркетах. На такой доске поместится немало предметов, необходимых в обиходе ежедневно.

11 Держатели для крышек Немало хлопот хозяйкам задают крышки от кастрюль и сковородок. Их обычно много, они вываливаются из шкафа и занимают в нём драгоценное место. Поэтому целесообразно придумать для них отдельные держатели, закрепить их несложно на дверке шкафа с внутренней стороны.

12 Магнитные держатели банок с сыпучими и специями Крутая идея для самых маленьких пространств! Для её реализации понадобятся самоклеющиеся магнитные ленты. Сегодня такие можно найти даже в обычном посудном магазине. Всего несколько манипуляций и система хранения для специй готова.

13 Складной подоконник, как обеденная зона и дополнительная рабочая поверхность Подоконник на кухне не может простаивать пустым. Он обязательно будет использоваться для в практичных целях. Кстати, вместо стандартного подоконника можно установить откидную столешницу. Во-первых, так вы освободите место для передвижения по кухне без препятствий, а ещё организуете столовую зону на небольшой площади. Одним выстрелом – сразу двух зайцев!

14 Система хранения в виде вытянутой этажерки На любой кухне есть просветы между мебелью, они обычно такие узкие, неудобные и совсем непрактичные. Многие не знают, как задействовать их, но тут без специальных органайзеров подчас не обойтись. Например, в такую щель можно поставить вытянутую высокую этажерку, на ней удобно хранить различную кухонную утварь, которая постоянно должна быть под рукой. Хорошо, если она будет оборудована колёсиками, чтобы было проще перемещать её по комнате.

15 Стильные металлические держатели Эта идея не новая, но всегда работающая, причём на кухнях с разной площадью. Рейлинги, металлические корзинки, настенные держатели, магнитные ленты – все эти инструменты способны сделать вашу кухню более удобной.

16 Полезное использование бесполезной площади Ещё один вариант использования пространства между мебелью на кухне. Быть владельцем маленькой кухни, значит находиться в постоянном поиске удобных решений. Иногда интересные предметы мебели попадаются в самых неожиданных местах, например, в магазинах типа всё для дома. Нередко там продают узкие шкафчики с выдвижными секциями. Простые и удобные в использовании. Обязательно обратите внимание, когда в следующий раз будете проходить мимо подобного маркета.

17 Небольшой, но очень вместительный кухонный остров Если площадь кухни позволяет, поставьте на ней кухонный островок. Выбирайте компактную модель и обязательно, чтобы в ней были дополнительные ящики, полки и ячейки для хранения. А некоторые модели ещё оснащены встроенной бытовой техникой, например, холодильником, посудомоечной машинкой, микроволновой печью.

18 Мобильный кухонный остров + нижний шкаф Можно приобрести или сделать на заказ кухонный остров на колёсиках и прятать его под стол или использовать вместо одного из нижних шкафчиков. Он же станет дополнительной рабочей поверхностью.